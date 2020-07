Von Heiko Schattauer

Nur 1000 Kilometer bis zum Meer?! Ja, das hat Luxuslärm mal gesungen. Und ja, das geht von Heidelberg aus auch schneller. Andererseits tut ein wenig Abstand immer gut, erst recht in der Urlaubszeit, erst recht seit Corona. Also lassen wir die Kilometer mal außen vor oder einfach hinter uns. Und landen da, wo wir hin wollten: direkt am Meer. Djursland heißt die Gegend im Osten Dänemarks, die damit lockt, die wildeste des ganzen Landes zu sein. Das ist doch mal eine Ansage.

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg über die A5, A7, E45 und E21 bis Ebeltoft. Für die insgesamt rund 970 km braucht man etwa zehn Stunden. Als Zwischenstopp eignet sich der Freizeitpark "Heide-Park" in Soltau, wo nicht nur Kinder auf ihre Kosten kommen. Übernachtung: Auch in der wildesten Region kommt man am besten in einem der gemütlichen Ferienhäuser unter, Ruhe und einen traumhaften Blick auf die Ostsee bietet etwa ein Ferienhaus im Midasveij in Holme Strand bei Ebeltoft, das ab 575 Euro/Woche gebucht werden kann. Aktivitäten: Wilde Möglichkeiten gibt es in der Ferienregion reichlich: ein Besuch bei Ree Park Safari, im Kattegat-Meerescenter oder im Djurs Sommerland. Einen Bummel wert ist auch die Altstadt von Ebeltoft. Weitere Infos www.visitdjursland.de

Dass die rund 1400 Quadratkilometer große Region (da sind sie schon wieder, die Kilometer…) sich zur eher ruhigeren Ostsee öffnet und nicht an der wilderen Nordseeseite liegt, stört die kreativen Köpfe von Visitdjursland nicht. "Siehst du, du hast gleich gefragt, warum wir die wildeste Region sind. Jetzt bist du schon mittendrin bei uns, beschäftigst dich mit Djursland, interessierst dich dafür", lässt mich Else Brask wissen, wie der Slogan auch wirken kann. Natürlich hat die Tourismusbeauftragte auch ein paar weniger tiefenpsychologisch anmutende Argumente für das Wilde, das die Region auszeichnet. Wild meint da dann allerdings eher natürlich, ungeschminkt, wildromantisch – und steht auch für wild durcheinander gewürfelte Möglichkeiten, sich den Urlaub so abwechslungsreich und angenehm wie möglich zu gestalten.

Else verweist auf ein halbes Dutzend Strände, die in Mallorca allesamt als wilder Naturstrand und absolute Attraktion durchgehen würden. Und auf mehr als ein Dutzend "echte" Attraktionen, wie den Ree Safari Park, das Kattegat Center, das Djurs Sommerland oder den höchsten "Berg" der Gegend, den Agri Bavnehoj. Gut, der ragt gerade mal 137 Meter über den Meeresspiegel hinaus und lässt sich (bis auf die letzten Meter) locker mit dem Fahrrad erklimmen, aber alles ist eben relativ. Und in Djursland relativ nah beieinander.

Egal, wo man untergekommen ist: Es dauert mit dem Auto meist nur gut eine halbe Stunde, um zur Wunschattraktion zu gelangen. Ohne Auto geht allerdings nicht viel, das ist in etwa so wie im Odenwald, dem die Landschaft hinter der Küstenlinie ohnehin recht ähnlich ist. Felder, Wälder, Wiesen, alles wirkt irgendwie vertraut, nur die Straßen sind noch schmaler, die Dörfchen noch kleiner, die Häuschen putziger. Und statt Strommasten gibt‘s eine Menge Windräder. Offenbar kann man hier ein wenig besser mit der alternativen Energiegewinnungsform, die bei uns regelmäßig Gegenwind bekommt.

Beim Angeln am Randers Fjord.

Das liegt wohl wiederum daran, dass der Wind mitunter heftig weht. Gern auch überraschend, was die ein oder andere Unternehmung ein wenig wilder als vorhergesehen macht. Bei uns ist es die Kanutour in der an sich harmlosen Bucht von Ebeltoft, die dank plötzlich auffrischendem Wind, den daraus resultierenden Wellen und einer knackigen Strömung zum abenteuerlichen Vergnügen wird. Trocken bleiben ist dabei nur einer der selten naiven Ansätze, die das Anfänger-Trio in den mühsam zum Strand geschleiften Kajaks schnell über Bord gehen lassen muss. Eine beängstigende Diskrepanz zwischen Vorstellung und Realität eröffnet sich zudem, was die Kontrolle des Wassersportgeräts anbelangt. Dass nicht nur ich, sondern vor allem auch mein zunehmend aus Sichtweite abdriftender Nachwuchs einen gewissen Kontrollverlust zu beklagen hat, macht die Sache nicht besser. Am Ende geht alles gut, das mit dem Kajak versuchen wir vielleicht noch mal, wenn das Lüftchen wieder lauer weht.

Nur bedingt Kontrolle haben wir auch bei der nächsten wilden Aktivität: Angeln. Richtig gelesen: Angeln. Auch dabei kann es wild zugehen. Zumindest, wenn man mit einem "Das bekommt ihr schon hin" und einer Nussschale mit Außenbordmotor in einen Fjord entlassen wird, auf dem sogleich eine mittelgroße Fähre den welligen Fahrweg kreuzt. Die vorgetäuschte Souveränität kaufen mir meine Kinder keine zehn Sekunden ab, am Ende der Tour sind wohl auch sie heilfroh, nicht über Bord gegangen zu sein. Dass wir trotz professioneller Ausrüstung außer ein paar lebensmüden Kleinkrebsen nichts fangen beim Angeln – Brian und seine Kollegen vom Kyst- und Fjordcentret bei Orsted haben es wohl schon geahnt. "Wir wollen unsere Gäste mit aktiven Erlebnissen in der dänischen Natur bereichern", sagen Brian und Carsten, der gerade eine ganze Erwachsenengruppe bereichert hat. Dabei war nicht das An-Bord-Bleiben die Herausforderung, sondern das aktive Von-Bord-Gehen. "Das ist gut für die Persönlichkeitsentwicklung und das Teambuilding", erklärt Coach Carsten schmunzelnd , während sich im Hintergrund die Mitarbeiter eines Kommunikationsunternehmens gestärkt, bereichert und ziemlich erleichtert aus ihren Neoprenanzügen schälen.

Bei den Kattas im Ree Safari Park

Wieder zurück in unserem Häuschen im herrlich attraktionslosen Holme Strand, kann ich beim überragenden Blick auf die vor uns liegende Ostsee verfolgen, wie das mit dem Fischen eigentlich geht. Nicht nur Hans und Olaf, zwei Freunde mit dem gleichen Hobby, fahren hier jeden Abend raus. Ganz kontrolliert in einer Nussschale. Nach einer Stunde sind sie zurück, mit einem halben Dutzend Hornhechten und ein paar Meerforellen. Dabei ist es nicht der Fangerfolg, der die beiden Jungs an und aufs Meer treibt. "Wasser, Wind, Wellen: Es ist einfach entspannend", sagen sie. Nicht ganz so wild wie in der Werbung – aber offenbar sehr erfüllend.

Rund die Hälfte der etwa 1,7 Millionen Touristen, die es jährlich nach Djursland zieht, kommt aus Deutschland angereist. Ein paar davon treffen wir im Ree Safari Park, der die große weite Tierwelt und vor allem auch das, was sie bedroht, näher bringt. Mareike, Alex und Paulina sind – einer Empfehlung von Freunden folgend – das erste Mal überhaupt in Dänemark, in Djursland sind sie eher zufällig gelandet. Das Ferienhäuschen hat den Ausschlag dafür gegeben, sich zwei Wochen in Ebeltoft einzubuchen. "Wir haben das kurzfristig entschieden und gebucht", berichtet Mareike, deren gutes Gefühl bei Sichtung des Angebots sich vor Ort bestätigte. Gerade für die achtjährige Tochter ist viel geboten, nicht nur dank der Annehmlichkeiten in der Ferienhausanlage. Die kleine Familie hat bei Urlaubshalbzeit schon etliche der Attraktionen gesehen, die in Reiseführern und Prospekten angepriesen werden: Kattegat-Meerescenter, Moesgaard-Museum Aarhus, die Fregatte Jylland in Ebeltoft und den Safari Park, in dem sich zwischen Nashorn, Bären und Lemuren unsere Wege kreuzen. Und den besten Strand der Gegend haben sie – bei Greena – auch schon gefunden, da sind sich die drei Münchner in Dänemark sicher.

Sicher ist auch: Unsere 1000 Kilometer Anfahrt haben sie locker getoppt – wenngleich die kleine Familie aus Bayern die 1300 km mit einem Zwischenstopp unterbrochen hat. Die Idee, den beim nächsten Dänemark-Trip auf "halber Höhe" im auch recht wilden Heidepark (bei Soltau) einzulegen, findet vor allem Paulina reizend. Dass man wiederkommen wird, scheint nach der Premiere in Djursland sehr wahrscheinlich. (Auf die Frage, was ihnen denn nicht so gefällt, folgt erst mal Schweigen. Das sagt manchmal eben mehr als Worte)

Die Einschätzung der Dänemark-Rookies in Sachen bester Strand können wir nach eingehendem Check diverser Küstenabschnitte vor Ort durchaus teilen. Einen kleinen Haken hat die idyllische Schönheit aber: Das Bad in der Ostsee ist nämlich auch mit dem schönsten Sandstrand im Hintergrund meist ein überaus erfrischendes Erlebnis. Um die See zu genießen, muss man ja aber auch nicht ständig in ihr drin sein.

Mehr als erfrischend ist derweil ein Gutteil des Djurs Sommerlands, das Familien mit allerlei Attraktionen nach Nimtofte lockt. Auch wenn die Marketingabteilung des Parks sich eher in Bescheidenheit versucht, Achterbahnen und sogenannte Gyro-Swings mit harmlos klingenden Namen wie Pirat oder Tiger laufen lässt – im Sommerland geht’s wirklich wild zu. Einen "faszinierenden Höhenflug, den man nie wieder vergisst", verspricht der Prospekt den Mutigen, die sich in den "Tigeren" trauen und 45 Meter Schwunghöhe, 100 km/h und die verzweifelt-verzückten Schreie von drei Dutzend ähnlich Beeindruckten auf sich wirken lassen wollen. "Geil – noch mal!": Die Bewertung meiner Mitreisenden ist sprachlich ausbaufähig – aber ziemlich eindeutig.

Nach einer wilden Woche können sich die beiden durchaus vorstellen, noch mal in die wildeste Region Dänemarks zu reisen. Allein schon für ein paar weitere wilde Höhenflüge mit dem Tiger der Lüfte. Und abgesehen davon wären da ja auch noch ein paar wilde Herausforderungen offen – von den unvollendeten mit Nussschalen und Fischen mal ganz abgesehen.