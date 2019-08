Von Bernd F. Meier

Steil windet sich der schmale Wanderpfad bergan. Dass die norwegische Königin Sonja auf der Rundstrecke bereits mehrere Male unterwegs war, macht es nicht leichter. Die ersten Meter verlangen gute Kondition. Doch oben auf dem Bergrücken entschädigt die Aussicht auf das Nordpolarmeer die Mühen.

Hintergrund INFORMATIONEN Reiseziel: Die Vesterålen rund 300 Kilometer jenseits des Polarkreises liegen nördlich der Lofoten und bestehen aus den Hauptinseln Andøya, Langøya und Hadseløya. Der zentrale Ort ist Sortland. Auf den Inseln leben mehr als 34.000 Menschen. Anreise: Mit dem Flugzeug von Deutschland über Oslo, Bodø oder Tromsø nach Stokmarknes, Harstad-Narvik oder Andenes. Alternativ mit der Autofähre von Kiel nach Oslo und von dort weiter mit dem Auto. Einige Straßen sind mautpflichtig. Mit der Eisenbahn (Dovrefjell- und Nordland-Bahn) von Oslo über Trondheim bis Bodø und weiter mit den Postschiffen der Hurtigruten über Nacht bis Stokmarknes, Sortland und Risøyhamn. Übernachtung: Doppelzimmer im Hotel ab 900 Kronen (95 Euro).

Die Wandergruppe ist unterwegs am Nordrand der Insel Langøya in Norwegen. Bis zu acht Stunden wird sie auf der 15 Kilometer langen Dronningruta unterwegs sein. Die Route der Königin zählt zu den insgesamt 156 Wanderstrecken der Vesterålen-Inseln. Eine Broschüre in den örtlichen Tourismusbüros gibt Auskunft über das Streckennetz.

Vesterålen steht im Schatten der Lofoten. Dabei sind die Inseln ebenso wie die prominenten Nachbarn ein wahres Naturparadies. Für jeden Anspruch. Eltern mit Kindern werden auf Spazierpfaden glücklich. Anspruchsvolle Hochgebirgspfade führen auf den höchsten Gipfel der Vesterålen, den 1262 Meter hohen Møysalen. "Von dort haben Wanderer bei klarem Wetter fantastische Fernblicke bis nach Bodø, Tromsø und sogar zum Kebnekaise, dem höchsten Berg Schwedens", sagt Kjetil Paulsen, 48, Tourismusmanager in der Gemeinde Sortland. "Die Lofotenberge sind schroff, es gibt dort wenige Wanderrouten. Wir haben die grünen Alpen im Nordmeer."

Vesterålen ist weitläufig und zeigt alle Landschaftsbilder Nord-Norwegens: gezackte Felsen, Birkenwaldungen, grasgrünes Weideland, Schaf- und Kuhwiesen, Moore und einsame Binnenseen.

Zum Wandern und Walebeobachten kommen die meisten Reisenden nach Vesterålen mit den Hauptinseln Andøya, Langøya und Hadseløya. Urlauber müssen in der Hauptsaison von Juni bis August trotz eines Booms des Wandertourismus nicht mit Massen rechnen.

In den Sommerwochen öffnen Museen wie die historische Handels- und Poststation in Jennestad bei Sortland ihre Türen. Das Hurtigruten-Museum in Stokmarknes hat das ganze Jahr über geöffnet. Der Küstenort auf Hadseløya gilt als Gründungsstätte der legendären Postschifflinie, die am 2. Juli 1893 mit dem Dampfschiff "Vesteraalen" den Betrieb entlang der Küste zwischen Trondheim und Hammerfest aufnahm.

Das Museum im Hurtigrutenhaus entführt in die Vergangenheit der "schnellen Linie". Einst war der Komfort an Bord bescheiden und nicht vergleichbar mit den elf modernen Postschiffen dieser Tage. Seit 1936 verkehren die Schiffe täglich nach festem Fahrplan zwischen Bergen und Kirkenes. Dabei laufen sie 34 Häfen an. In Vesterålen sind es Stokmarknes, Sortland und Risøyhamn. Auch im Winter versorgen die Schiffe abgelegene Küstenorte, wenn Gebirgsstraßen durch Schnee und Eis für den Autoverkehr unpassierbar sind.

Zum Gebiet der Vesterålen zählt auch der Trollfjord mit seinen steil aufragenden Felswänden. Nur 100 Meter breit ist der Meeresarm an seiner engsten Stelle. Auf dem Südkurs biegen die Hurtigruten-Schiffe abhängig vom Wetter aus dem Raftsund in den Fjord der Trolle ein und vollziehen an dessen breiterem Ende das spektakuläre Wendemanöver - für Passagiere ein Höhepunkt ihrer Reise.

In Vesterålen führt der Weg zu den Walen am Nordpolarmeer entlang, auf der nationalen Touristenstraße Andøya. Rastplätze überraschen mit moderner nordischer Architektur. Bukkekjerka ist solch ein Platz, mit hellgrauen Betonwegen und den spiegelnden Wänden der Toilettenanlage. Wer das Häuschen benutzt, hat Ausblick auf Andøyas zerklüftete Felsenküste - ziemlich einmalig und ungewohnt. Keine Bange: Von außen ist die Glasfront undurchsichtig.

Nach Andenes kommen Reisende aus aller Welt zur Walsafari. 100 Prozent Walgarantie verspricht eine Werbung. "Wir wissen, wo die Wale sind", sagt Geir Maan, 66, Eigner und Kapitän des Motorschiffs "Reine". Seit 1992 hat er schon Tausende Touren hinaus aufs Meer gemacht und dabei nach eigenen Worten Zehntausende Wale beobachtet. Bis zu 70 Tonnen schwere Pottwale im Juni und August, hin und wieder auch Delfine. Im Winter sind es die Buckel- und Schwertwale, die den Heringsschwärmen folgen.

Nur ein paar Meilen entfernt von der Küste fällt der Meeresgrund des Festlandssockels hinab auf 2000 Meter. "In diesem Bereich, dem Bleik-Canyon, finden die Wale ihre Nahrung", erklärt Maan. Zwischen zwei und vier Stunden dauert die schaukelige Bootstour, je nach Wind und Wetter hinaus aufs offene Meer oder in den stilleren Andfjord zwischen den Inseln Andøya und Senja.

Für 100 Prozent Walgarantie überlässt das Unternehmen wenig dem Zufall. "Wir haben Unterwasser-Mikrofone an Bord, um die Wale genau zu orten", sagt der Kapitän. Das Wetter kann jedoch einen Strich durch die Rechnung machen, denn bei Sturm und tosenden Wellen fallen die Touren ins Wasser. Die Gäste bekommen dann ihr Geld zurück, immerhin mehr als 100 Euro.

Jahr für Jahr kommen etwa 20.000 Besucher zu den Walsafaris, deren Ursprung in den 80er Jahren liegt und kurios anmutet: Zwei Schweden reisten ins kanadische British Columbia, um dort Wale zu beobachten. Erzählungen nach wurden sie dort gefragt: Warum fliegt ihr extra hierhin? Auch vor Norwegen gebe es schließlich Wale. Mit dieser Kunde kehrten die Schweden zurück in das verschlafene Andenes, das sich seit den ersten Touren im Sommer 1989 zum Hotspot der Walbeobachtung entwickelt hat.

Ortswechsel in das 80-Einwohner-Dorf Blokken am Sortlandsund. Hier liegt die Lachsfarm der Vesterålen. Sie ist eine der wenigen Aquakulturen Norwegens, in denen Besucher die industrielle Fischproduktion aus nächster Nähe erleben - beim Rundgang durch eine Ausstellung und der Bootstour zu den drei Zuchtnetzen. "14 Millionen Menschen essen täglich Lachs aus Norwegen", sagt Führer Sverre B. Birkeland, 28. "Bei uns wachsen 300.000 Zuchtlachse heran." Wenn die Lache schlachtreif sind, werden sie zur Fischfabrik in Stokmarknes gebracht, wo ihnen ein rasches Ende gemacht wird. Nur drei Stunden dauert die Verarbeitung zu versandfertigen Portionen, drei Tage und länger der Transport per Kühllaster nach Deutschland, Frankreich oder Großbritannien.

Sverre kam aus Lillehammer nach Vesterålen. Er ist einer der Zuwanderer, die in der Einsamkeit 300 Kilometer nördlich des Polarkreises ihr Lebensglück suchen. Ebenso wie Ssemjon Gerlitz, 46, aus dem Rheinland. Er kam 1997 nach Nyksund. "Die Straße war halb zugewuchert, und in Nyksund war nichts."

In den 70er Jahren verließen die Fischer ihre Heimat im Nordwesten Langøyas. Die Familien siedelten um in das 20 Kilometer entfernte Myre. Die Regierung in Oslo tat nichts gegen das Sterben des kleinen Ortes. Besiegelt schien das Schicksal von Nyksund, das in alten Zeiten als eines der reichsten und größten Fischerdörfer in Vesterålen galt.

Nur in einem der halb verfallenen Häuser brannte Licht: Karl Heinz Nickel wohnte dort und hatte sich bescheiden eingerichtet. Gemeinsam machten sich die beiden Rheinländer - Aussteiger Nickel aus Dormagen und Gerlitz aus Düsseldorf - an die Arbeit, um dem Dorf neues Leben einzuhauchen. Mehr als zwei Jahre schufteten sie, legten Frischwasser- und Abwasserleitungen. Freunde und Bekannte kamen aus Deutschland und halfen. "Alleine hätte ich das wohl niemals geschafft", sagt Gerlitz. Zumal Heinz Nickel bei den Arbeiten durch ein tragisches Unglück ums Leben kam.

Nach und nach kehrten die Norweger zurück nach Nyksund, das heute kein Geheimtipp mehr ist. Dort wohnen 26 Einwohner, darunter zwei Kinder. Neben dem urigen Restaurant und Ssemjon Gerlitz’ Pension gibt es ein Gasthaus, das von den deutschen Zuwanderern Monja und Ringo Haupt geführt wird. Die kleine Kapelle, ein Trödelladen, drei Galerien und eine Bar runden das Ortsbild ab.

Auch Passagiere von Kreuzfahrtschiffen erleben Nyksund für ein paar Stunden. Sie kommen per Bus aus Sortland, wo einmal im Monat etwas weniger große Schiffe anlegen. Das Maximum seien 3500 Passagiere pro Schiff, sagt Hafendirektor Rune Werner Mourad. "Wir kurbeln den Tourismus an, aber haben die Verpflichtung, das richtige Maß für Vesterålen zu finden." Fehler wie auf den Lofoten und am Geirangerfjord mit den riesigen Musikdampfern wollen sie hier vermeiden.