Von Stefanie Bisping

Das Coolste ist, mit dem Wasserflugzeug auf die Insel zu fliegen, und die Piloten sind barfuß", erklärt mein Sohn über das Dröhnen der Motoren hinweg. Eben noch hingen wir schläfrig in Sesseln, erschöpft von der langen Anreise, benommen vom Anblick der gewaltigen Baustelle, die sich neben dem Flughafen Malés ausgebreitet hat, wo zuletzt noch Meer war, und voller Sorge, auch an unserem Ziel könne sich womöglich viel verändert haben. Früher als erwartet war die auf dem Wasser liegende Maschine bereit. Hellwach klettern wir hinein. Wir vergessen die hässliche Flughafenerweiterung, bewundern die Atolle unter uns und die nackten Füße im Cockpit.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit Emirates über Dubai oder Etihad über Abu Dhabi nach Malé. Den dreißigminütigen Transfer ins Baa-Atoll per Wasserflugzeug organisiert das Resort. Reisezeit: Das gesamte Jahr über herrschen auf dem Malediven warme Temperaturen und selten ist es unter 25 Grad warm. Die Trockenzeit zwischen November und [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit Emirates über Dubai oder Etihad über Abu Dhabi nach Malé. Den dreißigminütigen Transfer ins Baa-Atoll per Wasserflugzeug organisiert das Resort. Reisezeit: Das gesamte Jahr über herrschen auf dem Malediven warme Temperaturen und selten ist es unter 25 Grad warm. Die Trockenzeit zwischen November und April gilt als beste Reisezeit. Dhuni Kolhu: Im Resort Coco Palm Dhuni Kolhu im Baa-Atoll haben die 98 Villen Klimaanlagen, aber keine Fernseher oder Musikanlagen. Die Strandvillen sind 87 Quadratmetern groß. Eine Sunset-Beach-Villa kostet für zwei Erwachsene und ein Kind mit Transfers und Halbpension in den Sommermonaten ab 400 US-Dollar pro Nacht. In den Weihnachtsferien das Doppelte. Auch Veranstalter wie TUI und EWTC haben die Insel im Programm. www.cococollection.com/en/palm_dk.

Vor acht Jahren verbrachten wir schon einmal auf Dhuni Kolhu, einem kleinen Inselchen im Baa-Atoll, sonnendurchflutete Tage von unwirklicher Schönheit, während den Menschen zu Hause Schmuddelwetter und diverse Epidemien im Kindergarten das Leben schwer machten. Dass der Korallensand niemals heiß wurde und daher ganztägig bespielbar war, hatte unser Kind damals besonders beeindruckt. Doch die Insel bot noch mehr Erstaunliches. Niemand trug dort Schuhe. Bevor man ein Gebäude betrat, spülte man sich an Wasserbottichen mit Schöpfkellen den Sand von den nackten Füßen. Und an einem unvergesslichen Tag sahen wir am Strand Dutzende winziger, eben geschlüpfter Meeresschildkröten. Im Lauf der Zeit verdichteten sich diese Erinnerungen zu einem Mythos, der eine Rückkehr von Jahr zu Jahr zwingender erscheinen ließ.

Dass das einzige elektrische Gerät in den wenige Meter vom Strand im Wald versteckten Häuschen der Haartrockner ist, hatte der damals Dreijährige nicht bemerkt. Der nun Elfjährige beteuert, Fernseher und DVD-Player seien für sein Urlaubsglück nicht wichtig. Er hatte sogar zugestimmt, Tablet und Handy zu Hause lassen, da wir ja auf Dhuni Kolhu so viel Besseres zu tun haben würden, Schwimmen und Schnorcheln nämlich.

Nach der Landung neben einem schwankenden Ponton bringt uns ein Boot an Land. Dann streifen auch wir die Schuhe ab. Mit nackten Füßen betreten wir die Lobby; das darf man hier. Dhuni Kolhu ist eine Barfuß-Insel, auf der nur Anfänger mit Flipflops umherlaufen. Wir sind keine Anfänger, wie der aus Palmenblättern geformte Schriftzug "Welcome home" auf dem Bett in unserem Haus beweist. Zehn kostbare Tage haben wir auf der Insel, die aus dichtem grünen Wald besteht, aus sandigen Pfaden, weißem Strand und dem schönsten aller denkbaren Meere. "Am besten wäre es, wenn 20 Minuten hier eine Stunde dauern würden und eine Stunde drei Stunden", überlegt das Kind. Immerhin gilt Resort Time, eine willkürliche Anpassung der Zeit an den Wunsch der Urlauber nach längeren Tagen. Eine Stunde später ist es als auf Malé, aber auch das ist bedeutungslos, denn unsere Uhren liegen im Safe.

Viel wichtiger ist, dass die Insel sich kaum verändert hat. Mit einer Ausnahme: Der Strand ist gewandert. Er habe noch keine Insel gekannt, auf der sich der Strand durch die unterschiedlichen Meeresströmungen in Winter und Sommer so stark bewege, hatte schon der freundliche Mensch gesagt, der uns zu unserer Villa brachte. Tatsächlich: Am Ende der Sonnenuntergangsseite ist er handtuchschmal, auf der gegenüber liegenden Seite geradezu unnatürlich breit geworden.

Verändert hat sich aber auch unser Kind: Aus dem Nichtschwimmer ist eine Wasserratte geworden. Am ersten Tag schnorchelt es noch an Papas Hand bis zur Riffkante, wo Doktorfische, lustige, dicklippige Picasso-Drückerfische und bunte Papageienfische unterwegs sind. Fortan taucht es ohne Hand neben den Eltern her, die es unter Wasser vergnügt summen hören. Auch in der Lagune sind wenige Meter vom Ufer entfernt so viele Fische zu sehen, dass der Knabe nur gelegentlich aus dem Wasser zu ziehen ist.

Dabei ist auch sonst einiges zu tun. Papa will im Morgengrauen Tennis spielen, was für Unmut beim Wecken sorgt. Doch später trabt unser Sohn zufrieden zurück und berichtet vom Tropen-Tennis mitten im Urwald. Überhaupt, dieser Wald. Überall knackt, raschelt und pfeift es; morgens stoßen die kleinen maledivischen Wasserhühner seltsame Rufe aus, abends toben Flughunde in den Palmen, manchmal sieht man Geckos vorüberhuschen. Am Strand muss man allerdings vor den Einsiedlerkrebsen auf der Hut sein. Ganz nahe am Ufer sehen wir immer wieder kleine Baby-Schwarzspitzen-Riffhaie, die sich in der Lagune verstecken, gleich unter der Wasseroberfläche Schwärme der fast durchsichtigen Zweipunkt-Pompano-Fische und manchmal Trompetenfische.

Einige Tage lang schnorchelt unser Sohn am liebsten bei den Wasservillen, bei denen ein paar kleine Korallenbänke liegen und auch eines der Gestelle, die man hier und da in der Lagune versenkt hat. An ihnen sind schnell wachsende Korallenarten befestigt, die helfen sollen, die Schäden der schweren Korallenbleiche des Jahres 2016 aufzufangen. Hier sehen wir Schwärme kleiner, schwarz-weißer Falter- und Wimpelfische. Als eines Vormittags der Vater plötzlich sehr zügig schwimmt, nachdem ihm eine lange Muräne ihr scheinbar schlecht gelauntes Gesicht zeigte, verliert dieser Schnorchelplatz jedoch etwas an Attraktivität.

Freundlicher sehen die Meeresschildkröten aus, die im ersten Rettungszentrum für Schildkröten der Malediven mit eigenem Tierarzt auf Dhuni Kolhu medizinisch versorgt werden. Unter Sonnensegeln paddelt ein halbes Dutzend in großen Bottichen. Einige erholen sich nach Amputation einer oder sogar mehrerer Flossen, andere haben Probleme mit Luft im Körper, der ihnen das Tauchen erschwert oder unmöglich macht. Das "Olive Ridley Project", eine englische Stiftung, die im Indischen Ozean Geisternetze beseitigt und Schildkröten rettet, eröffnete das Zentrum im Februar 2017. Die walisische Tierärztin Claire Lomas kümmert sich mit Unterstützung wechselnder Praktikanten um Tiere, die sich in Geisternetzen verheddert haben.

Das sind aufgegebene oder verlorene Fischernetze, die mit den Meeresströmungen vor allem aus indischen und pakistanischen Gewässern zu den Malediven gelangen, wo das Fischen mit Netzen nicht üblich ist. Häufig muss Claire schwer verletzte Flossen abnehmen. Neben den Bottichen liegen wie ein Mahnmal Kunststoff-Netze, die hier angespült wurden. Zwei mittlerweile wieder in Freiheit entlassene Schildkröten wurden auf Dhuni Kolhu gefunden; die meisten werden von anderen Inseln hergebracht.

Sehr toll findet unser Sohn, dass auf der Insel schon 50 Schildkröten gerettet wurden. Raiko, die 23-jährige Praktikantin aus Malé, die in Manchester Chemie studiert hat, füttert die Tiere und erzählt ihre Geschichten. Besonders traurig ist die von Moby, derzeit die einzige Grüne Meeresschildkröte im Krankenhaus. Sie wurde von einem Speer so schwer verletzt, dass sie auch nach Claires Operation noch in Lebensgefahr ist. "Speerfischen ist auf den Malediven illegal, und sowieso stehen Schildkröten unter Schutz", erklärt Raiko. Eine solche Verletzung sei daher selten. Am gefährlichsten für die Tiere sind Geisternetze, die sie verletzen und schließlich verhungern oder ertrinken lassen. Aber auch Plastiktüten, die für sie wie Quallen aussehen, können tödlich sein.

Das Plastikproblem ist auch an unserem so schönen Strand zu erkennen. Jeden Morgen finden wir einen angespülten Flipflop, Einwegfeuerzeuge, Flaschendeckel und manchmal ganze Plastikflaschen. Ist der Blick erst geschärft, erscheinen zwischen Muscheln, Algen und Korallenstücken Stücke blauer Fischernetze und kleine Kunststoffteile. Wenigstens gibt es auf unserer Insel Wasser nur aus Glasflaschen, die gespült und wieder gefüllt werden; das war schon bei unserem ersten Besuch so.

Zwischen Strandsäuberung und Schnorcheln überbrückt unser Sohn seine Zeit zwischen den Bädern im Meer mit dem Schmökern zahlreicher Bücher - gemütlich in der Hängematte liegend. So schnell sind Youtube und Co. also vergessen. Das Einzige, was uns nicht gelingen will, ist das Zügeln der Zeit. Viel zu schnell verstreicht jeder Tag. Nach dem Frühstück spielen wir Billard oder besuchen die Meeresschildkröten, bevor wir im Wasser die bunten Fische betrachten. Wenn die Flughunde ausfliegen, wissen wir, dass der Nachmittag sich neigt. Nach dem Abendessen gehen wir am Strand unter einem Himmel voller Sterne zu unserem Häuschen zurück.

Schließlich kommt der Morgen, an dem wir die Schuhe wieder anziehen müssen. "Das erste Mal außer beim Tennis", sagt das Kind. "Es fühlt sich merkwürdig an."