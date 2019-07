Typisch: Die kleinen Gässchen, wie hier die Old Market Street in der Altstadt von Naxos. Foto: Sabine Mattern​

Von Sabine Mattern

Stets den Launen des Windes ausgesetzt, umspülen die Wellen der Ägäis mal friedlich, mal unheilvoll die aberhunderte größeren wie kleinen Eilande und winzigen Felssplitter der Kykladen. Es ist ein Stück Griechenland wie aus dem Bilderbuch, gezeichnet von alter Geschichte und noch älterer Mythologie, das sich da zwischen den zerfledderten Küsten von Peloponnes und Türkei im Kreis um das Heiligtum von Delos legt. Nur 25 der Inseln sind bewohnt: Karge Schönheiten, in deren hügeligen Landschaften neben den typisch weißen Würfelhäusern eine ganze Armada kleiner Kirchen mit blau getünchten Kuppeln sitzt.

Hintergrund Informationen Anreise: Flug über Athen nach Paros, mit der Fähre nach Naxos, von dort Rückflug. Fährverbindungen unter www.gtp.gr, Tickets über Seereisen-Agentur Voigt buchbar, [+] Lesen Sie mehr Informationen Anreise: Flug über Athen nach Paros, mit der Fähre nach Naxos, von dort Rückflug. Fährverbindungen unter www.gtp.gr, Tickets über Seereisen-Agentur Voigt buchbar, www.seereisen-agentur.de Unterkunft: „Naoussa Hills Boutique Resort“: exquisites kleines Urlaubsdomizil ruhig in den Hügeln über Naoussa, mit schönem Garten, Meerblick und Pool, geöffnet Ostern bis Oktober (Kinder erst ab 13 Jahre), DZ/F ab 75 Euro, www.naoussa-hills.gr; „Seven Suites“: komfortable Ferienanlage mit nur wenigen modernen Zimmern und Suiten im Bauerndorf Glinado (Naxos), schöne Terrassen und Pool, abends kocht Frau Sonia auf Wunsch, geöffnet April bis Oktober, DZ/F ab 85 Euro, www.sevensuitesnaxos.com. Essen und Trinken: „Restaurant Koralli“ in Parikias Livadia-Viertel: an der Uferstraße mit überdachter Terrasse und Meerblick, viel Fisch und Meeresfrüchte wie Calamari vom Grill, dazu große Ouzo-Auswahl. Inseltypisches: Weinkellerei Moraitis: Verkostungen April bis Oktober ab 12 Euro, Weinführungen nach Anmeldung, www.moraitiswines.gr; To Parion Käserei: Katerina empfängt Besucher im Mai, Juni und Oktober nach Absprache; der Weg ist ab Marpissa ausgeschildert, www.pariontyrokomeio.gr; Kitro-Destillerie in Chalki: Mai bis Oktober täglich 10-19 Uhr geöffnet.

[-] Weniger anzeigen

Einige Kykladeneilande wie Kythnos oder Folegandros sind für viele noch touristisches Neuland, andere sind weltbekannt. Darunter Mykonos und Santorin. Auch Paros, im Zentrum der Inselgruppe gelegen, rückt alljährlich in den Fokus von Gästen aus dem In- und Ausland, und das nicht allein wegen seiner perfekten Einbindung in den Fährverkehr zwischen Festland und Archipel.

Karge Hügel und steinige Berge formen das 197 Quadratkilometer große Paros, das nach einem regenreichen Winter die Ränder seiner Straßen mit gelben Ginsterblüten schmückt und die Wiesen im Duft Tausender Blumen ertränkt. Wenn der Sommer beginnt und die Sonne mehr und mehr das Land versengt, wird aus Grün Gelb, aber der Zauber der Natur bleibt erhalten. Hunderte betagter Windmühlen thronen wie Fotomodelle auf den Höhen. Allerorten zerteilen und terrassieren niedrige Feldsteinmauern die Landschaft, in der Getreide und Gemüse, Olivenbäume und Rebstöcke gedeihen, während in den Gärten der Einheimischen Zitronenbäume, Oleander und Bougainvillea verschwenderisch ihre Farbe verteilen.

Ob naturverbunden, kulturell wie kulinarisch interessiert oder sportlich aktiv – für Urlauber gibt es auf Paros mehr als genug zu tun. Sie kommen zum Segeln, Surfen, Tauchen und Baden an schönen Stränden, spazieren über die mit Marmor gepflasterten Sträßlein des hübschen Bergdorfs Lefkes und wandern von dort über den im 10. Jahrhundert angelegten „Byzantinischen Pfad“ ins nahe gelegene Prodromos. Probieren den lokalen Käse, wie ihn etwa Katerina Moschou in der Gegend von Marpissa in ihrer abgelegenen Käserei „To Parion“ produziert, und decken sich in der Kellerei Moraitis, dem größten Weingut der Insel, nach einem Probeschluck mit den hochklassigen Weiß- und Rotweinen des Familienbetriebs ein.

Seit 1910 residieren die Moraitis’ nun schon in Naoussa, Paros’ Aushängeschild schlechthin. Postkartenschön präsentiert sich dessen Stadtkern, der die Besucher in einem mittelalterlichen Durcheinander namenloser enger Gassen verschluckt, sie über weiß geädertes Pflaster an niedrigen Häusern mit flachen Dächern und blauen Fensterläden vorbeiführt, in denen Tavernen zum Einkehren und nette Läden zum Geldausgeben verführen, um sie dann irgendwo am Wasser wieder auszuspucken.

Vom Hafen in Hauptplatznähe, wo die Fischer jedem Anspruch an Romantik genügen und netzeflickend in ihren Booten sitzen, sind es nur ein paar Schritte zum Kirchlein Agios Nikolaos, das an den Alten Fischerhafen grenzt – eine verträumte Kulisse für die Restaurants, die das Hafenbecken umrunden. Kleine Jungs fangen hier Fische, und ein paar Enten tapsen um die Tische, mit auffälligem Interesse für die Tintenfische, die vor den Lokalen auf Stangen wie Wäsche in der Sonne trocknen.

Naoussa mag auf der Beliebtheitsskala weit vorne stehen, Paros’ Kapitale ist es aber nicht. Die heißt Parikia, befindet sich gerade mal zehn Kilometer Richtung Südwesten und versammelt einen Großteil ihrer Schätze gleich an der Hafenfront. Da liegt nur eine Straßenecke hinter der Minikirche Agios Nikolaos, die augenfällig viele Besuche alter, die Ikonen im Innern küssender Damen erhält, eines der ältesten Gotteshäuser des Landes inmitten eines verborgenen Hofs: die Panagia Ekatontapiliani, ein prächtiger Bau aus dem 6. Jahrhundert, dessen Glocken wundersamerweise an den starken Armen eines Baumes schaukeln. „Was für Griechenland nicht ungewöhnlich ist“, wie Eleni Tripolitsioti, Mitarbeiterin des Bürgermeisters, weiß.

Westlich der Kirche mit dem unaussprechlichen Namen beginnt dann Parikias Altstadt – auch diese ein Gewirr an Gassen, von denen sich eine über Stufen den Weg ins Kastroviertel sucht, das schon vor über 4000 Jahren besiedelt war. Oben angekommen entdeckt man neben den Resten einer venezianischen Burg die zauberhafte Kirche Agios Konstantinos im gewohnten Weiß-Blau, auf deren Stufen sitzend einen eine grandiose Sicht übers Meer erwartet und – den Versprechungen örtlicher Touristiker glaubend – ein 1-a-Sonnenuntergang.

Am Horizont schiebt sich da die dunstige Silhouette einer Gebirgskette zwischen Himmel und Wasser und die Frage, welches Kykladeneiland das wohl sein mag, in unsere Köpfe. Der Wunsch nach einem Ortswechsel kommt auf – ein Vorhaben, das schon längst geplant ist, denn die Kykladen laden dank guter Schiffsverbindungen zum Inselhüpfen ein. Und so endet unsere Zeit auf Paros auch unten am Hafen, wo die großen Fähren kommen und gehen, an Bord jede Menge Urlauber mit und ohne fahrbaren Untersatz. Keine Stunde dauert die Fahrt von hier nach Naxos, unserem nächsten Ziel.

Auf der größten aller Kykladen entlässt das Schiff seine Passagiere in der von dunklen Bergen umrahmten Hauptstadt, die ebenso heißt wie die Insel selbst. Im Hafenbereich trennt eine lebhafte Flaniermeile das Ufer von der Altstadtbebauung und weckt mit Tavernen, Ouzerien, Cafés und viel Platz zum Draußensitzen die Lust aufs abendliche Ausgehen. Dort, wo die Paralia genannte Promenade im Norden endet, beginnt ein Damm, der einen felsigen Inselrücken ansteuert. Holprige Stufen erklimmen diesen magischen Ort und halten erst inne auf seinem Scheitel, wo weiße Marmorblöcke wie das vergessene Spielzeug eines Riesen in der Landschaft liegen. Mittendrin ein gigantisches Tor, das ins Nirgendwo führt. Es ist das Wahrzeichen von Naxos, der letzte Rest eines Tempels, der im 6. Jahrhundert v. Chr. für Apollon gebaut wurde, Sohn von Göttervater Zeus und zuständig für schöne Künste.

Aus der zugigen Höhe rund um die Portara bieten sich beste Aussichten: aufs benachbarte Paros und das tiefe Blau der Ägäis und natürlich, ganz nah, auf den historischen Kern von Naxos-Stadt, dessen kykladentypische Würfelhäuser wie ein Vogelnest am Hang kleben und ein Labyrinth stiller steiler Gassen hinter ihren hellen Fassaden verstecken. Gekrönt vom Burgviertel, in dessen Mitte eine Kathedrale dem ruinösen Palast Herzog Sanoudos Gesellschaft leistet. „Die Venezianer haben das Kastro Anfang des 13. Jahrhunderts mit Mauern, Toren und Türmen gebaut“, sagt Stadtführer Spyros Manolas. Und sich dabei ganz ungeniert bei Apollons unfertigem Tempel mit Baumaterial bedient.

Die Venezianer waren nicht die ersten und nicht die letzten Eroberer auf Naxos, und vielerorts finden sich die „Fußabdrücke“ seiner Bewohner aus Gestern und Heute: herausgeputzte Kirchen und Kapellen neben verlassenen Klöstern und Wohntürmen, lebhafte Städtchen und einsame Dörfer, in Szene gesetzt von verschiedensten Landschaftsbildern.

Ein Ausflug von Naxos-Stadt durch die Tragea-Hochebene zu dem mit gut tausend Metern höchsten Inselberg, dem Zas, verspricht spannende Eindrücke. Zeigt uns fruchtbare Felder mit Kartoffeln, Terrassen voller silbrig schimmernder Ölbäume und klaffende Marmorbrüche. Bringt uns bei Sangri zum Tempel der Dimitra. Ins pittoreske Dorf Damalas, an dessen Rand Limpertas Manolis in einer vollgestopften Werkstatt wie schon sein Vater an der Töpferscheibe sitzt und traditionelle Keramik herstellt. Nach Chalki, in dessen alter Marktgasse Familie Vallindras aus den zitronenartigen Früchten und Blättern des Zedratbaumes Kitro-Likör destilliert und zum Kosten und Kaufen in das stattliche Haus mit den hellblauen Türen einlädt.

Und dann wäre da noch der berühmte Kouros von Flerio: ein nackter, tonnenschwerer Jüngling inmitten eines nach Aprikosen duftenden Gartens, geformt, aber nie vollendet aus bestem Naxos-Marmor, den Wind und Wetter in den letzten 2500 Jahren schwarz gefärbt haben, die Beine gebrochen und wie zum Trost beschattet von den ausladenden Ästen einer Eiche.