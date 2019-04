Von Stefanie Bisping

Nur 150 Meter liegen an der schmalsten Stelle von Virgin Gorda zwischen atlantischer und karibischer See. Laut donnert der Atlantik ans felsige Ufer, Palmwedel und Blätter rauschen im Wind. Trotz der traumhaften Aussichten lässt die Geräuschkulisse ahnen, dass die Natur dem Menschen hier nicht immer wohlwill.

Hintergrund INFORMATIONEN Die BVIs: Die Inseln sind britisches Überseegebiet. Sie haben 31.000 Einwohner; in der Hauptstadt Road Town auf Tortola leben 12.000 Menschen. Staatsoberhaupt ist Elizabeth II., die durch einen Gouverneur vertreten wird. Anreise: Der Hauptflughafen Terrance B. Lettsome International Airport befindet sich auf Beef [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Die BVIs: Die Inseln sind britisches Überseegebiet. Sie haben 31.000 Einwohner; in der Hauptstadt Road Town auf Tortola leben 12.000 Menschen. Staatsoberhaupt ist Elizabeth II., die durch einen Gouverneur vertreten wird. Anreise: Der Hauptflughafen Terrance B. Lettsome International Airport befindet sich auf Beef Island, einer Nachbarinsel von Tortola. Air France und KLM bieten wöchentlich Verbindungen ab Frankfurt mit Zwischenstopps in Paris oder Amsterdam und Curacao beziehungsweise St. Maarten an. Einreise: Für einen Aufenthalt bis vier Wochen brauchen EU-Bürger kein Visum. Der Reisepass muss sechs Monate über den Aufenthalt hinaus gültig sein. Bei der Ausreise ist eine Flughafensteuer von 20 US-Dollar zu zahlen. Übernachten: Elegante und äußerst geräumige Suiten, Apartments und Villen mit Hotel-Service bietet auf Virgin Gorda das nur per Boot oder Hubschrauber erreichbare Oil Nut Bay an; eine Suite ist ab 550 US-Dollar pro Nacht zu mieten(www.oilnutbay.com). Allgemeines: The British Virgin Islands Tourist Board, Tel. 02104 / 28 66 71, www.britishvirginislands.de.

Doch meist ist der Himmel tiefblau, und die Sonne scheint hell auf Virgin Gorda. Wie auf der gesamten Inselgruppe tobten auch hier die Wirbelstürme Irma und Maria im September 2017. Tortola wurde am härtesten getroffen, aber auch auf der Insel Jost-van-Dyke waren die Schäden verheerend. Sechs Monate dauerte es allein, bis die Stromversorgung landesweit wieder hergestellt war.

Auf Virgin Gorda können Urlauber dank weißer Strände, klarem Wasser und freundlicher Menschen dennoch nicht anders, als zur Ruhe zu kommen. Am ehesten womöglich im Südwesten der Insel, wo in "The Baths" gewaltige Granitblöcke einige der schönsten Badebuchten der Karibik formen, darunter die "Devil’s Bay". Was für eine Stille. Denn eines gibt es auf der drittgrößten britischen Jungferninsel nicht: eine Partyszene.

Die British Virgin Islands, BVIs, wie ihre Bewohner sie kurz nennen, sind ein Ziel für Ruhesuchende. Das Nachtleben ist übersichtlich; es gibt wenig Trubel und keine Kettenhotels. Virgin Gorda ist besonders still. Trotz ihrer schmalen Taille hatte ein mittelmäßiger Navigator sie einst als "fette Jungfrau" tituliert. Doch Kolumbus kam und ging, beides 1493, Gorda ertrug die Demütigung und blieb. Der Name auch. Knapp 4000 Menschen leben hier und zetteln sogar einen Karneval an. Dieser Ausbruch von Lebensfreude unterbricht ein ansonsten eher friedliches Dasein. Die Insel besitzt nur eine Straße - die Hauptinsel Tortola kann dagegen sogar auf mehrere Ampeln verweisen.

Die 60 Inseln, von denen nur ein gutes Dutzend bewohnt ist, liegen zwischen zwei Meeren und zwei Welten. Die Briefkästen sind rot, rund und englisch, die Straßenschilder grün, eckig und amerikanisch. Die Bewohner haben britische Pässe, Zahlungsmittel ist der US-Dollar. Die amerikanischen Virgin Islands liegen meist in Sichtweite, der Einfluss von dort ist stärker als vom fernen Britannien. Mit hohem Bildungsniveau, gesunden wirtschaftlichen Verhältnissen, geringer Kriminalität und jeder Menge Bergkuppen sind die britischen Jungferninseln gewissermaßen die Schweiz der Karibik.

Die meisten Inseln verfügen nur über eine Handvoll Hotels. Peter Island, die größte Privatinsel der Gruppe, besitzt gar nur eines: das Peter Island Resort. Auch dieses Luxushotel wurde von Irma buchstäblich zerlegt. Viele Hochzeitsreisende sind auf den Inseln unterwegs und noch mehr Segler. Die Strandbars der Insel Jost-van-Dyke sind Treffpunkt für alle, die mit dem Segelboot oder Katamaran zwischen den Inseln kreuzen. Viele treibt der Wunsch nach Alkohol unmittelbar über die Reling. Die Klientel, die an Land schwimmt, hat der "Soggy Dollar Bar" zu ihrem Namen verholfen.

Tatsächlich befindet sich hinter der Theke in einer Hütte am Strand eine kleine Wäscheleine. An sie sind triefende Dollarscheine zum Trocknen aufgehängt, die den Weg an Land in der Hand eines Schwimmers zurückgelegt haben. Bezahlt werden damit "Painkiller": schmackhafte Cocktails aus Ananassaft, Kokosmark, Orangensaft, Rum sowie geraspelter Muskatnuss. Dies wäre nicht die Karibik, hätte man nicht ganz unabhängig von der Tageszeit das Bedürfnis, bunte Rum-Cocktails in sich hineinzuschütten.

Die Gäste schaukeln in Hängematten, sonnen sich am Strand und plaudern im lauwarmen Wasser, bevor sie das nächste Ziel auf Jost van Dyke ansteuern: die "Stressless Bar" oder "Foxy’s", wo Foxy Callwood, der Inhaber, lang und blumig aus seinem ereignisreichen Leben erzählt: Wie er 1968 seine Hippie-Bar eröffnete, in der schon Schauspieler Hardy Krüger zu Gast war; wie er seiner Freundin Renata nach Europa folgte und von Schwaben bis nach Kroatien reiste. Wie er zurückkehrte und später ein zweites Restaurant eröffnete. Nur, dass er zum Dank für seine Verdienste um Kultur und Tourismus auf den Inseln von der Queen zum "M.B.E.", zum Member of the British Empire, ernannt wurde, darüber spricht Foxy nicht.

Zu schillernden Insulanern wie Foxy gesellen sich viele prominente Besucher. Google-Erfinder Larry Page mietete einst Necker Island für seine Hochzeit - und die meisten Unterkünfte von Virgin Gorda gleich dazu. Zweihundert Gäste wurden für knapp drei Wochen im - ebenfalls von der wütenden Irma zerstörten - "Little Dix Bay Resort" auf Virgin Gorda einquartiert. Laurance Rockefeller (1910-2004) eröffnete dieses Resort Ende der 1950er Jahre und begründete damit den Tourismus auf der Inselgruppe. Mancher kauft sich gleich hier ein - wie der amerikanische Schauspieler Morgan Freeman, der auf Virgin Gorda ein Haus mit grünem Dach und wilden Ziegen davor besitzt.

Gerne mieten bessergestellte Gäste auch feudale Ferienhäuser; viele Anlagen bieten sowohl Zimmerfluchten als auch ganze Villen an. Katitche Point Greathouse auf Virgin Gorda ist eines dieser Objekte und, wie der Name andeutet, ein großartiges Haus, das allen erdenklichen Luxus bietet. Wem es hier richtig gut gefällt, der kann es für knapp acht Millionen US-Dollar gleich kaufen.

Es ist schön, auf der Veranda eines solchen Anwesens in der Hängematte zu liegen und Painkiller zu vernichten, bis man einschläft. Terrassen und Pool-Decks öffnen grandiose Aussichten: auf aus dem Meer ragende Vulkankegel, auf die Insel Little Thatch, die jener Mensch gekauft haben soll, der den Drehverschluss für Tetra-Pak erfand und auf St. John, eine Jungferninsel, die schon zu den USA gehört. Bald erkennt man: Das Leben kann leicht sein; vor allem, wenn man viel Geld hat.