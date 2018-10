Von Fabian von Poser

Strombili. Es gibt im Film "Stromboli - Land Gottes" eine Szene, in der steht die schwedische Schauspielerin Ingrid Bergman am Kraterrand. Schwefelnebel wabern um sie. Es wird Nacht. "Che bello!", wie schön, sagt sie, als sie trotz der zerstörerischen Kraft des Vulkans, der ihr Dorf bedroht, die Sterne über dem Tyrrhenischen Meer funkeln sieht. Ich tue es ihr gleich: Ich stehe am Kraterrand des Stromboli, blicke in den Nachthimmel und kann es nicht fassen: Ein unbeschreibliches Sternenmeer flackert am Firmament - und unten brodelt einer der aktivsten Vulkane der Erde.

Aber fangen wir von vorne an: Wir waren am Nachmittag gegen vier gestartet: fast zwei Dutzend Deutsche, Franzosen, Schweizer und Italiener. Zuerst führte uns Bergführer Luca Salsotto durch ein Meer aus Schilf. Dann schritten wir auf einem steinigen Pfad bergan. Immer wieder fiel der Blick auf das Dorf Stromboli und das vorgelagerte Inselchen Strombolicchio. In steilen Kehren ging es weiter bergauf. Schließlich gelangten wir in die Zone mit Vulkansand. Etwa zweieinhalb Stunden marschierten wir so dahin. Und jetzt stehen wir am Kraterrand und blicken in die Tiefe.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa oder Ryanair nach Catania auf Sizilien. Von dort geht es in etwa einer Stunde weiter mit dem Bus nach Milazzo. Verschiedene Fährgesellschaften, darunter Liberty Lines (www.libertylines.it) und Siremar [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa oder Ryanair nach Catania auf Sizilien. Von dort geht es in etwa einer Stunde weiter mit dem Bus nach Milazzo. Verschiedene Fährgesellschaften, darunter Liberty Lines (www.libertylines.it) und Siremar (www.siremar.it), bringen einen in etwa zwei Stunden nach Stromboli. ■ Pauschal: Die achttägige geführte Wanderreise "Stromboli - Insel des natürlichen Leuchtfeuers" mit Besteigung des Stromboli kostet bei Wikinger Reisen ab 1275 Euro pro Person. Studiosus berechnet für die elftägige Naturstudienreise "Äolische Inseln - von Insel zu Insel" ab 2140 Euro. ■ Vulkan-Touren: Verschiedene Anbieter bieten geführte Touren an, zum Beispiel Stromboli Adventures, www.stromboliadventures.it. Die sechsstündige Stromboli-Besteigung kostet 28 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen 25 Euro. ■ Weitere Infos unter www.enit.it

[-] Weniger anzeigen

Stromboli oder Strongyle, die "runde Insel", gehört mit den Nachbarinseln Lipari, Salina, Vulcano, Panarea, Filicudi und Alicudi zur Inselgruppe der Äolischen oder Liparischen Inseln. Stromboli ist die aktivste von ihnen und gleichzeitig einer der aktivsten Vulkane der Erde. Alle 15 Minuten spuckt der Vulkan 1100 Grad heiße Lava, Schlacken und Dampf in den Himmel - eine in dieser Regelmäßigkeit weltweit einzigartige Aktivität. Am Tag sind es nur die Schwefelwolken, die zu sehen sind, nachts wird die Aktivität zu einem imposanten Feuerwerk. Das ausgeworfene Material fällt meist in den Krater zurück oder es rutscht glühend über die pechschwarze "sciara del fuoco", die Feuerrutsche, ins Meer.

"Der Film mit Ingrid Bergman, in dem dieses Spektakel mehr als einmal zu sehen ist, hat unsere Insel berühmt gemacht", sagt Bergführer Salsotto, als wir mit ihm im letzten Licht des Tages am Kraterrand stehen. "Aber auch das muss ich sagen: Ich war nie ein großer Fan des Films. Die Handlung war mir einfach zu dünn." Fest steht: Der Film des italienischen Regisseurs Roberto Rossellini aus dem Jahre 1949 mit Ingrid Bergman und Mario Vitale in den Hauptrollen war kein Kassenschlager. Vielleicht zurecht. Sicher ist aber auch: Den Tourismus auf der Insel hat er gefördert wie kein zweites Ereignis.

Blick auf den Hauptort Stromboli... Foto: Fabian von Poser​

Zwar leben bis heute nur 570 Seelen in den zwei Ortschaften Stromboli und Ginostra am Fuß des Vulkans. Autos sind auf der Insel verboten. Durch die engen Gassen fahren ausschließlich Mopeds und Apes, dreirädrige Vespa-Scooter. Nachts gibt es keine Straßenbeleuchtung, man muss sich mit Taschenlampen fortbewegen. Doch der Tourismus boomt. Gerade im Frühjahr und im Herbst sind das heutige Kulturzentrum "Ingrid", in dem Schauspielerin Bergman und Regisseur Rossellini während der Dreharbeiten wohnten, das Restaurant "Ritrovo Ingrid" direkt an der Kirche und das "Osservatorio", eine Pizzeria etwas außerhalb, von deren Terrasse man die Eruptionen des Stromboli trefflich beobachten kann, voll mit Menschen.

Doch wir sind heute nicht hier, um zu essen, sondern um einen der aktivsten Vulkane der Erde dabei zu beobachten, was er am besten kann: Feuer speien. Zugegeben: Es ist da oben auf 918 Metern nicht leer. Das ist eine Illusion. In der Hochsaison steigen an manchen Tagen bis zu 400 Menschen auf den Stromboli. Auch wir verbringen unsere Stunde am Kraterrand mit wenigstens fünf anderen Gruppen, also mehr als 100 Wanderern, die sich nur durch die Farbe ihrer Helme unterscheiden: orange, gelb, grün, blau und pink.

mit Fischerbooten.​ Foto: Fabian von Poser​

Doch der Anblick ist unschlagbar. Als die Sonne versunken ist, bietet sich ein unbeschreibliches 360-Grad-Panorama. Wir sehen die Lichter der kalabrischen Küste auf der einen Seite, die Siziliens und der übrigen Liparischen Inseln auf der anderen. Dann plötzlich speit der Stromboli Feuer. Zuerst ist es nur ein Fauchen, dann schießen glühende Lavafontänen und Girlanden aus Schwefeldampf in den Nachthimmel. Jede Eruption wird wie ein Popstar gefeiert. Die Italiener rufen: "Siiiii." Die Deutschen: "Jaaaa." Die Franzosen: "Ouiiii". Gebannt bestaunen wir das Schauspiel mehr als eine Stunde lang. Erst als Salsotto zum Aufbruch mahnt, stapfen wir mit unseren Stirnlampen los ins Dunkel. Denn zurück ins Tal ist es von da oben noch eine starke Stunde.