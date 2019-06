Von Heiko Schattauer

Wo gibt’s denn bitte sowas? Da liegt man am Strand und ständig fahren Autos vorbei. Ja, manchmal sogar Busse! Und was noch viel seltsamer ist: Das stört überhaupt keinen. Nicht im Geringsten. Wieso auch: Hier gibt es für jeden so viel Strand, dass es fast nicht zum Aushalten ist. Wo soll man da nur hin? Fast sieht man das Meer vor lauter Sand und Dünen nicht.

INFORMATIONEN Anfahrt: Von Heidelberg aus mit dem Auto über die A5 und A7 bis zur dänischen Grenze, danach weiter auf der E45 Richtung Kolding. Bei Kliplev auf die Route 24 Richtung Ribe und weiter bis Esbjerg. Von dort mit der Fähre (fährt alle 20 Minuten) nach Fanø. Für die rund 860 Kilometer sollte man gut neun Stunden Fahrt einplanen, mit Kindern empfiehlt sich ein Zwischenstopp etwa auf halber Höhe - hier bietet sich der schöne "Heidepark" bei Soltau geradezu an. Unterkunft: Ferienhäuser lassen sich über verschiedene Anbieter anmieten. Das strandnahe Haus Klitrose in Rindby etwa kostet bei danibo ab 500 Euro/Woche. Je näher man ans Meer will, desto zeitiger muss man - zumindest in der Hochsaison - buchen. Alternativ bieten sich auf Fanø auch mehrere gut ausgestattet Campingplätze an. Essen und Trinken: Im schnuckligen Pandekagehuset mitten in der Fußgängerzone von Nordby ist ein Halt mit Kindern eigentlich Pflicht. Nur die Plastikteller schmälern den Genuss der leckeren Pfannkuchen ein wenig. Freunde von gutem Fleisch sollten bei Slagter Christiansen (Nordby) vorbeischauen. Ausflüge: Unbedingt ausprobieren: Blokart fahren am Strand. Fast 40 Euro für eine Stunde sind kein Schnäppchen, aber der Spaßfaktor stimmt absolut. Zum Inselbesuch gehört auch eine Wattwanderung zu den Robben bei Sonderho, die 2,5-Stundentour kostet 13 Euro für Erwachsene/6,50 Euro für Kinder. Lohnenswert ist zudem ein Ausflug aufs Festland zum Tirpitz-Museum (Fahrtzeit 45 Minuten). Fähre inkl. Auto kostet 25 Euro, der Eintritt kostet für Erwachsene 16 Euro, Kinder sind gratis.

Die nackten Zahlen bestätigen das Gefühl: 17 Kilometer lang ist der von der Nordsee gewässerte Strand an der Westküste von Fanø, der zweiten dänischen Insel, wenn man aus Richtung Deutschland kommt. Und an seinem nördlichen Ende geht auch seine Breite zumindest gefühlt mehr in Richtung Kilometer denn Meter. Befahren werden darf der Strand fast auf der vollen Länge.

Nur nördlich von Fanø Bad, dem ersten und damit ältesten Kurort in Dänemark, und südlich von Sønderho, dem angeblich schönsten Dorf im ganzen Land, ist verkehrsberuhigter Bereich. Dazwischen sind neben Rädern, Autos und Campingmobilen sogar Reise- und Linienbusse zwischen Dünengürtel und Nordsee auf dem Sandstrand unterwegs, früher wurden hier sogar Rennen gefahren. Nur die letzten 20 Meter vor dem Meer sind tabu. Die entsprechenden Schilder haben die Jungs mit dem alten BMW wohl nicht gesehen, die Limousine mit Ludwigshafener Kennzeichen ist praktisch in der Nordsee geparkt.

Überhaupt deutsche Kennzeichen: Die findet man auf Fanø reichlich. 75 Prozent der rund 900.000 Übernachtungsgäste, die im letzten Jahr auf die nur 56 Quadratkilometer große Insel gekommen sind, waren aus Deutschland angereist. "Das ist für uns kein Problem", sagt Poul Therkelsen lächelnd. Der Tourismuschef von Fanø hat gut lächeln. Denn "seine" deutschen Touristen sind nicht nur ziemlich unanstrengend, weil in aller Regel Ruhe suchend. Sondern auch absolut berechenbar, weil in vielen Fällen immer wiederkehrend.

Im Flur des Tourismusbüros im Herzen der schnuckligen "Inselhauptstadt" Nordby steht wie zum Beweis ein aus Holzresten gebasteltes kleines Kunstwerk mit Fanø-Schriftzug. "Das hat gestern eine Familie vorbeigebracht, die schon seit vielen Jahren hierher kommt", erklärt Therkelsen: "Die machen uns jedes Jahr so was Schönes." Das Kunstwerk mit der persönlichen Note stamme übrigens von einer deutschen Familie - ich dachte es mir schon.

Und die Kreativ-Familie ist nicht allein - überall begegnen mir Urlauber, die es immer wieder hier her zieht. Schon der Blick ins Gästebuch unseres Ferienhäuschens lässt eine erste Vermutung aufkommen, dass das eine Insel voller Wiederholungstäter ist. Die sich beim Urlaubsplausch am Strand oder auf der Fähre schnell bestätigt. "Wir kommen seit 20 Jahren immer wieder", erzählt Jürgen aus Bad Überkingen, während meine Kinder mit den mächtigen Fangarmen seines Riesenkraken kämpfen.

Der Produktionsleiter ist passionierter Drachenbauer, sein 24 Meter langes Meisterstück hatten wir schon vom Balkon unseres Häuschens am Strand im Wind tanzen sehen. "200 bis 300 Stunden Arbeit stecken da schon drin", erklärt der Drachenzähmer aus dem Schwäbischen.

Neben dem Kraken lässt er später auch noch selbstgenähte Delfine, Schildkröten und einen mächtigen Walhai ins artfremde Element aufsteigen. Mit Fantasie und Akribie können die Meerestiere eben auch fliegen lernen. "Das ist unbeschreiblich schön", kommt mein Sohn gar nicht mehr los von Jürgens tanzenden Kunstwerken - er neigt zum Drama und übertreibt ganz gerne, diesmal hat er einfach nur Recht.

Der Drachenbauer kennt sich aber nicht nur mit Luftwiderstand und Nähmaschine aus. Mit zwei Jahrzehnten Inselerfahrung weiß er: "Die richtig schönen Häuser in der Nähe vom Strand musst du meist schon zwei, drei Jahre im Voraus buchen." Das kleine Reetdachhäuschen, das ich gestern beim Strandspaziergang direkt hinter der ersten Dünenreihe ausgemacht habe, muss also vielleicht doch noch ein, zwei Sommer auf uns warten. Egal. Denn schön und schnuckelig sind die allermeisten Unterkünfte, und den kleinen Tierpark mit wild durch die Gegend hoppelnden Kaninchen und erstaunlich unerschrockenen Rehen gibt’s bei den meisten inklusive.

Vom Häuschen in den eigenen Wohnwagen (und einen Platz auf dem Campingplatz mit dem vertrauten Namen Feldberg) umgezogen sind beim sechsten Fanø-Besuch Marko, Franzi und Moritz aus der Nähe von Lörrach. Die 1150 Kilometer weite Anreise schreckt sie nicht. Warum sie schon wieder hier sind? "Weil es hier eigentlich alles gibt und es trotzdem wie auf dem Dorf ist", sagt Franzi, der es besonders die Flohmärkte auf Nordby und Sønderho angetan haben. Weil das noch "richtige Flohmärkte sind".

Die drei Südbadener waren auch schon auf Romo und ganz im Norden Dänemarks bei Skagen. "Aber Fanø gefällt uns allen irgendwie doch am besten", sagt Marko - und Sohn Moritz nickt. Am Arm trägt das Camping-Trio das gleiche Bändchen wie wir, vom Tirpitz-Museum bei Blavand. Schön, dass wir Fanø-Anfänger (als die uns die etlichen Wiederholungstäter um uns herum wahrscheinlich längst enttarnt haben) in Bezug auf das nicht nur baulich beeindruckende Museum um einen Geschützbunker der Nazis mal mitreden können. Einen Besuch sind die geschichtsträchtigen Ausstellungen auf dem Festland auch mit Kindern allemal wert, da sind sich Routiniers wie Anfänger einig.

Ihr Geld wert sind auch die sogenannten Blokarts, die Poul Therkelsens Sohn Adrian am Nordby Strand verleiht. Drei einweisende Sätze zur Steuerung und den nicht vorhandenen Bremsen - und schon kann der Spaß auf, besser: zwischen drei Rädern beginnen. Dank eines Segels und entsprechender Windunterstützung lassen sich die Gefährte höchst unterhaltsam über den Sand bewegen. Die Flitzer sind vor allem auch für Kinder ein Riesenspaß, den man mit reinem Umweltgewissen genießen kann - völlig emissionsfrei und nahezu geräuschlos. Vom freudigen Geschrei des übermütigen Nachwuchses mal abgesehen, der nach drei Minuten im unbekannten Gefährt schon in bester Cars-Manier den Driftgott gibt.

Doch zurück zu den Wiederholungstätern: Deren Geschichte wiederholt sich irgendwie ständig. Zwischen Treibgutfundstücken und Fairtrade-Klamotten erklärt mir Claudia, wie die Liebe zur Insel sie vor ein paar Jahren von der Besucherin zur Einwohnerin gemacht hat. In der wie aus dem Bilderbuch geschnitzten Fußgängerzone von Nordby hat sie inzwischen ihren eigenen kleinen Laden, schon als Kind war sie mit Eltern und Geschwistern jeden Sommer von Hamburg nach Fanø gekommen. Die Insel hat sie nie losgelassen, schildert die gelernte Grafikerin: "Sie hat eine besondere Energie, das werdet ihr auch noch spüren", prophezeit sie.

Den gleichen Weg, also von Hamburg nach Fanø, hat auch Helen vor vielen Jahren genommen. Sie erklärt uns beim spannenden Weg durchs Watt bei Sønderho nicht nur, wie das mit den Würmern, den Krabben, den Robben und dem gruseligen Seenebel so läuft (oder eben nicht mehr läuft). Sie haut auch noch eine Inselweisheit raus, die denen von Sepp Herberger in nichts nachsteht: "Wir sagen hier: Einmal Fanø, immer Fanø."

Klingt platt, ist aber wohl so. Wobei die redselige Eingewanderte schmunzelnd einräumt, dass es in seltenen Fällen auch mal Ausnahmen gebe. Ausnahmsweise stoßen wir übrigens bei der Watttour tatsächlich mal auf eine Familie, die wie wir zum ersten Mal hier auf Fanø ist. Beruhigend. Wir sind doch nicht ganz allein.