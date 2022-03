Von Carsten Heinke

Es raschelt. Das Rad fährt über trockene Bananenblätter. Das alte Laub der Brotfruchtbäume — frisch bis zu 90 Zentimeter lang – ist so robust, dass es beim Drüberfahren kracht und knistert. Daheim in Deutschland hat der Frühling erst begonnen. Wir aber radeln bei 32 Grad und Sonnenschein in Shorts und T-Shirts durch immergrünes Tropenland.

Auf Rarotonga geht der Sommer nie zu Ende – wie auch auf den 14 anderen Inseln des Südseestaates Cook Islands. Während die meisten davon eher flach sind und aus Korallenstein und Sand entstanden, gehören einige von ihnen zu versunkenen, erloschenen Vulkanen. So auch Raro, wie die Einheimischen ihr größtes Eiland nennen. In seiner Mitte thront, noch teils von dichtem Regenwald bedeckt, das zentrale Bergmassiv.

In drei bis vier Stunden lässt es sich durchwandern. Da die Wege kaum befestigt und ausgeschildert sind, sollte man dabei auf Ortskundige wie Inselführer Pa vertrauen. Neben Wanderern und Kletterern lockt das Gebirge vor allem Mountainbiker an. Für unsere Fahrradtour jedoch dient es lediglich als malerischer Hintergrund. Wie grüne Zipfelmützen ragen seine Spitzen aus weißen Wolkenschleiern in Polynesiens blauen Himmel – am weitesten Te Manga, mit 652 Metern zugleich der höchste Punkt im Land.

Peak Ikurangi sahen wir am Morgen bereits aus unserm Glampingzelt. Das ökologische Resort, in dem wir übernachteten, ist benannt nach diesem Gipfel. Er ist 485 Meter hoch und steht nicht weit von Avarua, der Insel- wie auch Landeshauptstadt, die im Norden Rarotongas liegt. 5.000 Menschen leben hier – etwa die Hälfte aller "Cookies", wie sich die Locals selbst bezeichnen. Eine davon ist Corrina Tucker. Mit ihr erkunden wir per Rad die Insel. "In aller Ruhe, denn es soll genügend Zeit zum Schauen und für Geschichten bleiben", sagt die studierte Soziologin. Nicht umsonst heißt ihre Agentur Storytellers Eco Cycle Tours. Gemächlich starten wir und rollen durch die kleine Hauptstadt Avarua. Wie auf der ganzen Insel sind alle Häuser niedrig, selbst Kirchen und Bürogebäude. Denn nichts darf höher als die höchste Kokospalme sein.

Vor einem Haus im Kolonialstil halten wir. "Para O Tane, der Palast der Inselherrscher, stammt aus den 1830er-Jahren", beginnt Corrina ihre Story von Rarotongas letzter Königin Makea Takau Ariki. Sie lebte hier bis 1911. Noch immer im Besitz ihrer Nachkommen, ist die Residenz für die Öffentlichkeit ebenso tabu wie der schöne Garten ringsherum. Er liegt auf einem alten Heiligtum. Deshalb dürfen wir als Fremde ihn leider nicht betreten.

Das historische Gebäude gegenüber, Ziona Tapu, steht hingegen allen offen. Es ist das 1853 aus Korallenstein gebaute Gotteshaus der protestantischen Cook Island Christian Church (CICC). Interessant ist auch der Friedhof gleich daneben. Die prominentesten Gräber gehören dem US-amerikanischen Südsee-Schriftsteller Robert Dean Frisbie und Albert Henry, dem ersten Premierminister der Cook Islands. Die ihm gewidmete Büste trägt nicht nur immer einen frischen Blumenkranz, sondern auch seine Originalbrille.

Matsch… Zu spät bemerken wir die überreifen Nonifrüchte, die direkt vor uns auf dem Wege liegen. Einige davon verteilen sich nun sowohl am Boden als auch an den Fahrradreifen — als weißer Brei mit schwarzen Punkten. Ihr übler Geruch erklärt den englischen Namen Cheese fruit (Käsefrucht). Schade drum, denn das zapfenförmige Stinke-Obst soll sehr gesund sein. Doch roh kann man es ohnehin nicht essen. Die Sternfrüchte an den Nachbarbäumen hingegen schon. Und sie schmecken wirklich köstlich!

Wir radeln weiter auf der asphaltierten Ara Tapu, die Rarotonga vollständig umrundet. Die 32 Kilometer lange Küsten-Chaussee bietet tolle Blicke auf Strände und Lagune, die wir allerdings mit vielen Autofahrern teilen müssen. Parallel dazu verläuft im Inselinneren die kaum befahrene Ara Metua. Schon vor etwa 1000 Jahren wurde diese Straße aus Basalt und Riffgestein gebaut. Zwar ist sie kein kompletter Rundweg, doch viel entspannter und naturnaher. Grenzt sie doch an Wälder, Wiesen und Plantagen.

Der nächste Stopp ist Marae Arai te-Tonga, Kultstätte Nr. 1 der Cook Islands Maori. Von der über 800-jährigen Steinplattform, auf der Opferungen und andere Rituale stattfanden, ist nicht viel übrig. Dennoch spüren wir den Zauber dieses Ortes voller Spiritualität und Mystik. Noch heute nutzen ihn die Locals trotz ihres Glaubens an den Christengott für bedeutende Zeremonien.

Sagenhaft sind auch die großen Topffruchtbäume, die den Platz beschatten. "Der Legende nach wurden sie von den Gründungsvätern aus Tahiti gepflanzt", sagt Corrina. Gelandet waren diese ersten Siedler nicht weit von hier, im alten Hafen Ngatangiia. Ebenso von dort sollen im 14. Jahrhundert Cookinsulaner mit ihren Kanus aufgebrochen sein, um Neuseeland zu erobern. Die Verbindung der heutigen zwei Staaten besteht bis in die Gegenwart. Und immer noch verlassen viele Cook Islanders (die automatisch auch neuseeländische Staatsbürger sind) ihre Heimat, um auf den Kiwiinseln ihr Glück zu suchen.

Wir begnügen uns damit, den zauberhaften Strand von Muri einzunehmen, wenn auch nur für eine Weile. Sein strahlend weißer Sand, das Tropengrün, die Motus (Miniinseln) gegenüber liefern den Stoff, aus dem Exotikträume sind. Nach einem Bad im warmen, klaren Wasser der Lagune ist es Zeit fürs Picknick, das Corrinas Team schon vorbereitet hat. Während danach ein Teil der Gruppe noch bis zum Wigmore’s Wasserfall im Süden weiterradelt, werden wir den Rest des Tages in diesen Glückskulissen schwelgen. Denn nach der ausgiebigen Mittagspause treffen wir Charlotte Piho. Die preisgekrönte Unterwasserfotografin und Meeresbiologin ist berühmt für ihre spektakulären Bilder von Walen, Schildkröten und Mantas. Fazit: Die Südsee ist echt abgefahren!