änische Idylle mit Leuchtturm: Mit dem Caravan in Jütland. Fotos: Heidi Siefert / srt (3)

Unkompliziert – Individualisten schätzen Kastenwägen: Mit ihren geringen Ausmaßen sind die Kompakten kein Klotz am Bein, haben aber alles, was einen spontanen Camping-Trip angenehm macht: Küchenblock, Kühlschrank, Toilette und Dusche. Mit Hubbett im Heck oder Hubdach hat die ganze Familie Platz. Stauraum gibt es jede Menge, der über die Hecktüren auch unkompliziert zugänglich ist. Mit ihren geringen Maßen kommen die Kompakten dazu oftmals in den Genuss einer besonders lauschigen Parzelle auf dem Campingplatz.

Vorsichtig – Camping zur Probe im Mietobjekt: Alle reden von Camping, aber ist das wirklich meins? Einfach ausprobieren. Mietunterkünfte gibt es mittlerweile auf fast allen Campingplätzen. Appartements, Mobilehomes, bereits aufgestellte Zelte mit Schlafgelegenheit oder ausgefallene Unterkünfte stehen zur Auswahl, um seine Campingtauglichkeit zu testen. Wer sich dabei gegen ein Zelt und für eine feste Unterkunft entscheidet, der hat mehr Privatsphäre durch ein eigenes Bad.

Frühstücken vor dem Zelt

Abenteuerlustig – Fliegendes Zelt und kleines Gepäck: Wenn zum Reisen eine Portion Abenteuerlust gehört und Unabhängigkeit wichtiger ist, als eine weiche Matratze und jede Menge Wechselkleider, ist ein Flying Tent, das Nachtlager der Wahl. Wie eine Hängematte zwischen zwei Bäume oder geeignete Pflöcke gespannt, hat es auch auf einem ausgebuchten Campingplatz zur Hochsaison Platz. Dazu ein Gaskocher und ein paar praktische Multifunktions-Kochgeschirrstücke und man ist startklar. Bei Regenwetter taugt das "fliegende" Zelt auch tagsüber als Poncho. Sonst wird es einfach eingerollt.

Abenteuerlustig – Fliegendes Zelt und kleines Gepäck: Wenn zum Reisen eine Portion Abenteuerlust gehört und Unabhängigkeit wichtiger ist, als eine weiche Matratze und jede Menge Wechselkleider, ist ein Flying Tent, das Nachtlager der Wahl. Wie eine Hängematte zwischen zwei Bäume oder geeignete Pflöcke gespannt, hat es auch auf einem ausgebuchten Campingplatz zur Hochsaison Platz. Dazu ein Gaskocher und ein paar praktische Multifunktions-Kochgeschirrstücke und man ist startklar. Bei Regenwetter taugt das "fliegende" Zelt auch tagsüber als Poncho. Sonst wird es einfach eingerollt.

Stilvoll – Alles nur vom Feinsten: Die Sitzecke aus Leder, King-Size-Betten im Schlafzimmer, im Bad beheizte Handtuchhalter, Backofen, Soundsystem und ein Lichtkonzept für jede Stimmungslage. Im Caravan oder Camper der Luxusklasse – mit Platz für den Kleinwagen in der Heckgarage – ist alles vom Feinsten. Auch eine Nummer kleiner kann Camping besondere Annehmlichkeiten wie das private Bad an der Parzelle oder den überdachten Freisitz bieten. Viele Anlagen offerieren ein umfangreiches Wellness-Angebot am Platz.

Campingplatzidylle an der Adria

Wärmeliebend – Campingglück statt Schmuddelwetter: Rentner, die viel Zeit und wenig Lust auf Kälte, Eis und Schnee haben, zieht es im Herbst in den Süden. Im spanischen Andalusien haben sich viele Plätze auf die Wintergäste eingestellt. Waschräume sind beheizt, Tageszeitung und Post werden nachgeschickt, man feiert gemeinsam Weihnachten und nutzt das gesellschaftliche Angebot auf den Plätzen. Beste klimatische Bedingungen gibt es ab der Costa Tropical im Norden Andalusiens. Attraktiv sind auch die Preise für Langzeiturlauber, die ihre Wohnwägen auf vielen Plätzen während des Sommers einstellen können.

Sesshaft – Dauercamping als Lebensgefühl: Jede freie Minute verbringen sie auf dem Platz. Rund um Wohnwagen oder Wohnmobil haben sie sorgfältig ihren Claim abgesteckt. Zäune, Blumen und der ein oder andere Gartenzwerg gehören ebenso dazu, wie ein stabiles Dach und wetterfestes Vorzelt. So wird der Campingplatz zum Ganzjahresziel und jedes Wochenende ein kleiner Urlaub.

Ein aufgeklapptes Fahrradzelt

Mobil – Im Camper auf Rundreise: Im Camper ist glücklich, wer nicht lange an einem Platz bleiben möchte. Sich von Ort zu Ort treiben lassen, eine Rundreise machen und trotzdem sein rollendes Ferienhaus dabei haben. Für Mobilität vor Ort sorgt ein (Klapp-)Rad oder eine Motorroller im Gepäck. Ganz ungebunden sind Wohnmobilisten allerdings nicht. Wild campen ist nahezu überall verboten. Allerdings bieten viele Städte und Ferienregionen Stellplätze an. Häufig sind diese mit Strom- und Wasseranschlüssen ausgestattet.

Experimentierfreudig – Von Baumhaus bis Fahrrad-Caravan: Mit Safarizelten, Schlaffässern und fantasievollen Baumhäusern hat alles angefangen. Inzwischen gibt es Cocoons in den Bäumen (www.lauschhuette.com), aufeinander gestapelte Waben (www.gruenewiek.de), ausrangierte Bahnwaggons (www.erlebnisbahn-ratzeburg.de) oder Überseecontainer mit Schlafkojen und Dachterrasse (www.campingdelakens.de). Für begeisterte Radfahrer gibt es coole Wohnwagen-Anhänger-Systeme fürs Bike (www.bicyclecaravan.com, www.gentletent.com, www.widepathcamper.eu/).

Individuell – Kleiner Platz statt großem Angebot: Freie Platzwahl statt fester Parzellen. Ruhe statt Animation. Wer keinen Wert auf Action legt und das Naturerlebnis einem großen Unterhaltungsprogramm vorzieht, fühlt sich auf einer kleinen Anlage wohl oder findet beim Camping am Bauernhof (www.bauernhofcamping.info, www.landvergnuegen.com) oder bei Privatleuten (www.campspace.com) einen Lieblingsort für entspannte Ferien.