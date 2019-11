Von Wolf H. Goldschmitt

Kalifornier sind meist coole Typen mit einem ausgeprägten Hang zur Fitnesskultur. Ihr Motto: Leben und leben lassen – und dabei schön aussehen. Zum Lifestyle der sonnenverwöhnten Westküstenbewohner gehört nicht zuletzt eine gesundheitsbewusste Ernährung. Dieser Trend, der die „Californian Cuisine“ begründet, hat in einem Bistro des Studentenstädtchens Berkeley seinen Ursprung: im „Chez Panisse“ an der Shattuck Avenue.

Hintergrund Anreise: Lufthansa und United Airlines fliegen täglich nonstop (11 Std.) von Frankfurt/Main nach San Francisco. Der Trip hin und zurück kostet rund 1000 Euro. Formalitäten: Touristen benötigen für die Einreise einen maschinenlesbaren Reisepass und müssen sich vor dem Abflug bei den US-Behörden [+] Lesen Sie mehr Anreise: Lufthansa und United Airlines fliegen täglich nonstop (11 Std.) von Frankfurt/Main nach San Francisco. Der Trip hin und zurück kostet rund 1000 Euro. Formalitäten: Touristen benötigen für die Einreise einen maschinenlesbaren Reisepass und müssen sich vor dem Abflug bei den US-Behörden http://esta.cbp.dhs.gov online anmelden. Ganz wichtig: bei der Einreise seriös bleiben. Die strengen Zollbeamten am Flughafen sind stets überlastet und haben für Touristenscherze keinen Sinn. Klima und Reisezeit: Das Wetter in San Francisco, Berkeley und Umgebung ist unbeständiger als im Süden von Kalifornien. Es regnet gelegentlich und in den Nächten kann es frisch werden an der Bucht. Die beste Reisezeit ist von Mai bis November. Übernachtung: Viele der 150 Hotels in Berkeley – ab 85 Euro – sind preiswerter als die Häuser auf der anderen Seite der Bucht. Die Taxifahrt vom Airport für 50 US-Dollar rechnet sich, wenn man ein paar Tage bleibt. Noch besser: ein Auto mieten, das man bereits in Deutschland gebucht hat. Eine Woche kostet rund 250 Euro. Essen und Trinken: Wer keinen Platz im Flaggschiff der kalifornischen Küche „Chez Panisse“ bekommt, dem bieten die unzähligen mexikanischen und chinesischen Lokale authentische Kost zu erschwinglichen Preisen. Hier sind selbst die kleinsten Läden besser als das langweilige Fastfood der bekannten Ketten. Weitere Informationen: www.visitcalifornia.de



[-] Weniger anzeigen

Die Lehrerin Alice Waters hat ihr Lokal als kleines Café vor fast 50 Jahren aus der Taufe gehoben. Die Erfinderin der Einfachheit mit Stil, großgeworden mit Schnellgerichten und Tiefkühlkost, entdeckt auf einer Frankreichreise: Upps, Essen aus frischen, gesunden Zutaten schmeckt gut. Zurück in den USA, nimmt sich die Geläuterte vor, die Fast-Food-Mentalität ihrer Landsleute weichzukochen. Sie gründet ihr alternatives Gasthaus, später folgen sieben Kochbücher, dann politische Aktionen. Sie hat das Aussterben der Familienfarmen satt, brennt für Gemüsegärten an Schulen und für ein nationales Bio-Label. Im Restaurant passt sie die Küche den reichhaltigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen Kaliforniens an. Lange bevor die Welt das Modewort Slow Food hört, propagiert sie unerschrocken „Local is Beautiful“.

Denn anders als die meisten Gastronomen holt Waters ihre Zutaten direkt bei den Kleinbauern statt vom Großhandel. Der direkte Einkauf beim Erzeuger ist eine Kampfansage an die mächtige Agrarindustrie. Diese Haltung passt bestens in die postrevolutionären Tage jener Kommune, die mit Studentenrevolten weltweit berüchtigt wurde. Eine „gute Küche als Basis für politische Diskussionen und Gespräche“ steht oben auf Waters’ Speisekarte. Und sie zeigt noch mehr Mut: Selbst ein Autodidakt am Herd, stellt die Chefin nur Köche ein, die keine formelle Ausbildung in diesem Metier haben.

Keine schlechte Schule, denn einige eröffnen später ihre eigenen Gourmettempel. Sie haben erheblich zum Erfolg der California Cuisine beigetragen. Dazu zählt Jeremiah Tower, der eine Zeit lang bei Alice Waters Chefkoch gewesen ist. Zu den Anhängern von Lebensmitteln mit wenig Fettsäuren und hohem Gehalt an frischem Gemüse und Obst, magerem Fleisch und Meeresfrüchten gehört nicht zuletzt der Österreicher Wolfgang Puck. Er besitzt Restaurants in Los Angeles und Las Vegas und ist umworbener Caterer bei prominenten Veranstaltungen wie der Oscarverleihung.

Doch die Idee vom gesunden, regionalen Spitzenmenü köchelt im „Chez Panisse“ eine Weile vor sich hin, bis der typische Stil servierfähig ist. Nach fünf Jahren ist es soweit. Das erste rein nordkalifornische Regionalmenü à la Waters schafft gewissermaßen den Fond für jene kulinarische Welle, die über das ganze Land schwappt.

Die Protagonistin aus der San Francisco Bay macht im Laufe der Jahrzehnte immer mehr Menschen für ihre kalifornische „Cuisine“ heiß. Frische, saisonale Produkte, einfach zubereitet, schmecken plötzlich. Das „Chez Panisse“ offenbart der „Generation McDonalds“, dass die amerikanische Esskultur aus mehr als Hamburgern, Steaks und French Fries bestehen kann. Nach und nach lassen immer mehr Gastronomen und Küchenchefs die stark vorbearbeiteten Fertigprodukte in der Gefriertruhe und satteln auf frische Zutaten um, die genau dort gekocht werden, wo sie wachsen. Farm-to-Fork heißt die inzwischen populäre Bewegung, die auch in Deutschland in Mode kommt.

„Chez Panisse“, das nach einem französischen Filmtitel benannte Lokal, das in Gründertagen mehrmals an einer Pleite vorbeischrammt, brummt heute jeden Tag. Einen Tisch zum Abendessen zu ergattern, ist nur nach frühzeitiger Reservierung möglich. Das Menü besteht aus drei bis vier Gängen und wechselt ständig, um der Jahreszeit angemessen zu sein und um die besten Zutaten aus nachhaltiger biologischer Produktion zu bieten – einschließlich Fleisch, Fisch und Geflügel. Waters’ Karte ist alternativlos. Es gibt radikal nur ein einziges Angebot, die Preise liegen im 100-Dollar-Bereich – ohne Steuer.

Und was wird vor den Augen der Gäste so alles geschmort, gedünstet oder gegart? Die pfiffige Palette reicht vom grünen und gelben Bohnensalat mit Haselnussvinaigrette, Parmesan und Prosciutto über gebratene Jakobsmuscheln mit Paprika-Butter, gegrilltes Lamm mit gerösteter Quitte, Kartoffelpüree und Pilzen bis zum Carpaccio aus Rüben mit Gurkensalat, gebratenen Kapern, Ingwer und geräuchertem Kabeljau sowie Maissuppe mit butterartigen Croûtons.

Sämtliche Köstlichkeiten sind natürlich in der Bay Area angebaut, gezüchtet oder gefangen worden, haben also keine langen Lieferwege hinter sich. Mit der Devise Gemüse direkt aus dem Garten, Fleisch direkt vom Farmer, Obst direkt vom Zweig und Fisch direkt aus dem Meer hat sich Alice Waters ein enges Netzwerk von Lieferanten aufgebaut, die wie das Restaurant sowohl Wert auf Umweltharmonie als auch auf Bodenständigkeit legen. Und noch etwas ist anders bei „Alice im Küchenwunderland“: Wasserflaschen gibt es nicht. Die Materialverschwendung und die Transportwege widersprechen ihrer ökologischen Überzeugung. Im „Chez Panisse“ wird das Wasser selbst gefiltert und die Gäste sind Feuer und Flamme für diese neue Natürlichkeit.

Alice Waters’ Leben beweist, dass Amerikaner – allen bösen Zungen zum Trotz – immer noch Pioniergeist besitzen. Sie wagen sich in Gegenden vor, wo vorher noch niemand gewesen ist. Selbst wenn das Ziel gesunde Ernährung heißt. Übrigens: Auch das Weiße Haus hat seit Michelle Obama seinen eigenen Gemüsegarten. Doch die Mission ist noch nicht zu Ende. „Essbarer Schulhofgarten“ heißt der aktuelle Bildungsauftrag der Vorreiterin für die gesündere Küche. Das Modell soll den Gedanken von Slow Food in einer Fast-Food-Kultur vermitteln. Die Idee dahinter: kommenden Generationen mit gemeinsamem Anbauen und Kochen in der Schule ein anderes Verhältnis zu Ernährung und Landwirtschaft zu vermitteln. „Kinder, die ihr Essen selbst pflanzen und zubereiten, lieben es automatisch“, weiß die Mutter einer Tochter aus eigener Erfahrung.