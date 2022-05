Von Carsten Heinke

Die Küche von Carme Aguirre ist ein Tempel der Aromen. Vor allem das Olivenöl, das ihr Mann Antonio und Sohn Àngel selbst herstellen und in großzügigen Mengen hier tagtäglich fließt, scheint seinen Duft von Sonne, Gras und reifen Zitrusfrüchten längst auf das Inventar vererbt zu haben. Heute riecht es in dem Haus, das im Dorf Tiana nicht weit von Barcelona steht, auch nach frischen Frühlingszwiebeln. Und zwar nach ganz speziellen – Calçots genannt. Ihren milden, lieblichen Geschmack erhalten die Sprösslinge der weißen Schalenknollen durch Veredelung im Boden. Dabei entwickelt sich ein dicker, langer Körper ähnlich wie beim Porree, nur kleiner und viel zarter.

Hintergrund Anreise: Von vielen deutschen Flughäfen gibt es tägliche Verbindungen nach Barcelona, z. B. mit Easyjet, Lufthansa, Ryanair oder Vueling. Wer auf einen Mietwagen verzichten möchte, kann sich durch Katalonien gut mit Bus und Bahn bewegen. Innerhalb des Ballungsraumes Barcelona ist der ÖPNV ohnehin die beste Wahl [+] Lesen Sie mehr Anreise: Von vielen deutschen Flughäfen gibt es tägliche Verbindungen nach Barcelona, z. B. mit Easyjet, Lufthansa, Ryanair oder Vueling. Wer auf einen Mietwagen verzichten möchte, kann sich durch Katalonien gut mit Bus und Bahn bewegen. Innerhalb des Ballungsraumes Barcelona ist der ÖPNV ohnehin die beste Wahl (https://www.barcelona.de/de/barcelona-oepnv.html). Unterkünfte: Ein gemütliches Bed & Breakfast in der wunderschönen Umgebung des Parc de la Serralada Litora ist das Can Ballús bei Tiana in der Region Maresme, ca. 20 km vom Zentrum Barcelonas. Das 1941 erbaute, 2004 sanierte Bauernhaus mit Meerblick ist von Weinbergen, Pinienhainen und Büschen umgeben, www.canballus.net. Ein elegantes Stadthotel ist das Hostal Badaloni im Herzen von Badalona, nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt, www.hostalbadaloni.com. Bis zur Metrostation mit prima Anbindung ans Zentrum von Barcelona sind es 2 min zu Fuß. Aktivitäten: Überreste der römischen Stadt Baetulo zeigt zusammen mit interessanten Fundstücken das Stadtmuseum von Badalona (www.museudebadalona.cat). In der landschaftlich reizvollen Umgebung (Berge und Wälder am Mittelmeer) gibt es viele interessante Wanderrouten. Stationen sind z. B. das Kloster Sant Jeroni de la Murtra und dessen Einsiedeleien, das iberische Dorf (Poblat Ibèric) Puig Castellar oder Burgruinen wie Castell De Sant Miquel oder Castell de Burriac. Weitere Infos: https://katalonien-tourismus.de/, www.catalunya.com, www.spain.info/en/region/catalonia

"Die werden uns gut schmecken", sagt die Katalanin mit der bunten Schürze schwärmerisch, nimmt die grün-weißen dicken Stängel liebevoll aus dem Papier und mustert sie wie echte Kostbarkeiten. Doch weder für Salat noch Suppe sollen die knubbeligen Schlotten dienen. Als Hauptzutat der Calçotada, Nationalgericht in Katalonien, sind sie zugleich die Hauptakteure bei dem Fest, das man eigens dafür inszeniert – ganz gleich, ob für eine ganze Stadt, einen Tisch im Restaurant oder so wie heute ganz privat mit Familie und Freunden.

Während die Hausfrau nun ein paar der Zwiebeln putzt und wäscht, kümmert sich ihr Gatte um den großen Rest. Als Erstes holt er Feuerholz. Neben den Weinstöcken, an deren krummen Ästen schon junges Laub und Minitrauben sprießen, liegt ein Haufen trockener Rebenzweige aus dem Winter. Der weißhaarige Mann trägt sie zum Gartenhaus, das im Wesentlichen aus einem Ofen, Dach und Tisch besteht.

Festumzug mit Zwiebelkönigin vor dem Rathaus in Tiana. Foto: Carsten Heinke

"Die Zwiebel ist die Königin der katalanischen Küche", erklärt der 83-Jährige feierlich, klemmt das Kultgemüse zwischen zwei Gitter und legt sie in das offene Feuer. "Es braucht Glut und Flammen", belehrt er seinen Gast. Da die Calçots von außen sowieso verkohlen, kann man sich das Saubermachen sparen. Nur die Wurzelfäden und zu lange Blätter werden vorher abgeschnitten. Nach fünf bis zehn Minuten nimmt sie Antonio mit Handschuhen vom Grill. Je ein Dutzend – eine durchschnittliche Portion – rollt er in Zeitungspapier ein. "Innen garen sie jetzt noch", weiß der Profi und legt die heißen Päckchen stilgerecht auf Lehmdachziegel. So bleiben sie noch lange warm.

Mutter Carme deckt den Tisch. Die Calçots, die sie inzwischen mit Ei und Mehl paniert und in der Pfanne mit Olivenöl gebraten hat, liegen duftend, knusprig-goldgelb auf dem Teller. In den Schüsselchen daneben steht Romesco, die pikante Soße. "Jede Familie hat ihr eigenes Rezept dafür", sagt Carme. Sie selbst macht sie – für etwa 25 Personen – aus 750 Gramm gerösteten Mandeln, 24 Tomaten, zwei Scheiben Toast, zwei hartgekochten Eiern, 1,5 Liter Olivenöl, einer Knoblauchzehe, einer kleinen getrockneten Paprikaschote (scharf) sowie Paprikapulver, Minze, Petersilie, Salz und Essig.

Damit der Dipp sich gut mit den Calçots verbindet, sei es wichtig, dass vorm Pürieren alles kalt ist und man während dessen stets die Konsistenz beachtet, so die Köchin. Mindestens eine Nacht sollte man dem Romesco geben, um sich geschmacklich richtig zu entfalten, fügt sie hinzu. Eine ebenfalls sehr populäre Tunke mit weniger Tomaten und mehr Paprika ist Salvitxada. Die passt auch wunderbar zum Fleisch, das derzeit überm Feuer röstet. Zu trinken gibt es reichlich Rotwein, und zwar aus Porrós – Schnabelkrügen.

Diese stammen ebenso wie die Calçots aus Valls. Die kleine Stadt nördlich von Tarragona, auch berühmt als Heimat der Castells, der berühmten Menschentürme, ist normalerweise jährlich Ende Januar Austragungsort des Calçotada-Festivals. Zu dessen Höhepunkten zählen Wettbewerbe. Da ringen Zwiebelzüchter wie auch Soßenköche um Pokale. Beim Schnellessen siegt, wer sich in 45 Minuten die größte Menge Grill-Schalotten in den Magen stopft. Der Rekord liegt bei 275 Stück sprich 3,83 Kilogramm.

Wegen der Pandemie fand in den letzten beiden Jahren das große Festival nicht statt, dafür im kleinen Rahmen umso häufiger. "Zahlreiche Restaurants in ganz Katalonien haben die traditionelle Schlemmerei über Monate auf ihren Speisekarten", sagt Carmes Gemüsehändler Boris in Tiana, der noch jetzt im Mai Calçots verkauft. "Nicht zuletzt wegen der ungewöhnlich kalten ersten Frühlingswochen, die in diesem Jahr die Ernte verzögerten, dauert mancherorts in diesem Jahr die Saison noch an", sagt er. Normaler Weise endet sie im April. In Tiana landen endlich die gefüllten Ziegel auf dem Tisch. Das urig-deftige Spektakel ist eine Riesen-Matscherei. Wer dabei alles richtig macht, hat überwiegend rußgeschwärzte linke Finger. Die rechten sind hingegen überwiegend klebrig rot-orange. Denn während man das angekohlte Außenstück in einer Hand hält, zieht man mit der anderen das warme, weiche Innenteil heraus, tunkt es in die Soße, um es dann im Ganzen mit ausgestrecktem Arm von oben wie eine lange Nudel in den Mund zu führen. Sie schmecken köstlich herzhaft-rauchig.

Besteck ist bei der ganzen Sache ebenso tabu wie Sabberlätzchen. Die gibt es nur im Restaurant. Normaler Weise sehen Tisch und Leute darum am Ende wie nach einer Vorschulkinderparty aus. Denn beim Zwiebelfest der Katalanen wird nicht geklotzt, sondern gekleckert!