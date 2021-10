Von Sabine Mattern

Am Stromkilometer 484,6 liegt die kleine Fähre, die sonst eifrig Ausflügler für einen Euro pro Nase plus einen weiteren fürs Fahrrad zwischen Niedersachsen und Brandenburg hin und her chauffiert, ganz still an ihrem Anleger. Mit kaum merklicher Bewegung lenkt die Elbe ihr Wasser an dem verwaisten Boot vorbei, leckt mit zarten Wellen verhalten an sandigen Uferstellen und macht sich schließlich träge davon, Richtung Mündung. Immer weiter bis zur Nordsee. Begleitet von einem der Lieblingsradwege der Deutschen, der dem Fluss schon seit seiner Geburtsstätte im Riesengebirge folgt.

Hintergrund Anreise: Von Heidelberg kommen Zugreisende mit mindestens einmal Umsteigen nach Wittenberge. Von dort nach Lenzen mit Bus Nr. 944 oder mit dem Rad über den Elbdeich. Der Bus nimmt in der Saison (Ostern bis Oktober) Fahrräder mit; Verfügbarkeiten erfragt man unter Telefon 03 87 92/73 33. Busfahrplan unter [+] Lesen Sie mehr Anreise: Von Heidelberg kommen Zugreisende mit mindestens einmal Umsteigen nach Wittenberge. Von dort nach Lenzen mit Bus Nr. 944 oder mit dem Rad über den Elbdeich. Der Bus nimmt in der Saison (Ostern bis Oktober) Fahrräder mit; Verfügbarkeiten erfragt man unter Telefon 03 87 92/73 33. Busfahrplan unter www.prignitz-bus.de. Kost und Logis: "Ahead Burghotel" in Lenzen: "größtes veganes Hotel Deutschlands" mit Zimmern in Burg und historischer Burgschule, tagesaktuell sich ändernde Preise für Ü/F je nach Saison, Wochentag, Auslastung und Nachfrage. Die Restaurantküche kocht rein pflanzlich und ökologisch. Weiteres, auch zu aktuellen Covid-Regeln, unter https://aheadhotel.de Burg Lenzen: Das BUND-Besucherzentrum bietet ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm, etwa im Oktober Beobachtung des Einflugs der Kraniche auf ihre Schlafgewässer im Rambower Moor ("Ein Nachmittag im Zeichen der Kraniche"). Veranstaltungen und Termine sowie Öffnungszeiten des Besucherzentrums: www.burg-lenzen.de Weitere Infos: www.amtlenzen.de, www.dieprignitz.de, www.elberadweg.de

[-] Weniger anzeigen

Nur einen Steinwurf vom Fähranleger entfernt, erhebt sich ein Wachturm über das Elbufer, von dessen Ausguck die DDR-Soldaten bis zur Wende die Grenze zum Westen im Auge behielten. Heute erlauben die düsteren Mauern Touristen einen Blick aus luftiger Höhe und werben mit einem großen Transparent für das Besucherzentrum der Burg von Lenzen, die – getrennt durch Wiese, Feld und Wald – zwei Kilometer weiter nordöstlich steht.

Am Rande der ältesten aller Prignitz-Städte erheben sich der mittelalterliche Turm und das barocke Hauptgebäude der Burg über eine wundervolle, von Wasser durchzogene Landschaft. Und zwar genau dort, wo der Slawenstamm der Linonen im 9. Jahrhundert eine ringförmige Königsfeste errichtete. Eine lange Geschichte liegt hinter Burg und Stadt. Aber ruhig war diese keineswegs. Kriege, Brände, Überschwemmungen und nicht zuletzt die Pest verwüsteten den bedeutenden Ort in Elbnähe wieder und wieder und dezimierten seine Bevölkerung.

Über tausend Jahre später schlendern die Besucher in Lenzens friedvoller Altstadt vorbei an schönem Fachwerk, das in so manchem Fall einer dringenden Renovierung bedarf, und enden irgendwann auch vor dem Tor zur Burg, in der der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) nach unzähligen Besitzerwechseln seit 1993 als Hausherr fungiert und die Anlage zu einem Zentrum für Auenökologie, Umweltbildung und Besucherinformation gemacht hat – mitten im Herzen des Unesco-Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe-Brandenburg.

Die historische Anlage beherbergt auch das BUND-Besucherzentrum sowie ein Bio-Hotel mit Restaurant.

Hinter den dicken Backsteinwänden des Burgturms und in der historischen Fachwerkscheune bringen verschiedene Ausstellungen dem Besucher die Kultur- und Naturgeschichte der Region nahe. Wobei er vieles, was er hier erfährt, direkt vor der Tür in "einer der letzten naturnahen Flusslandschaften Mitteleuropas" bei aufregenden Exkursionen selbst entdecken kann. So rückt etwa eine Tour in die Lenzener Elbtalaue ein einmaliges Naturschutzgroßprojekt in den Fokus und zeigt, wie gut sich effektiver Hochwasserschutz und Naturschutzinteressen verbinden lassen.

"Der Elbe wurden hier über 420 Hektar Überschwemmungsgebiet zurückgegeben, indem ein neuer Deich bis zu 1,7 Kilometer ins Landesinnere verlegt und der alte Deich an verschiedenen Stellen geöffnet wurde", erklärt Heiko Bölk vom Besucherzentrum Burg Lenzen. "Dadurch wurde eine schwierige Engstelle in der Elbe, der ’Böse Ort’, entschärft." Auentypische Lebensräume könnten sich nun wieder entwickeln und Arten wie Biber oder Rotbauchunke zurückbringen.

Flüsschen Locknitz

So wie sich die Schönheit der Flusslandschaft per pedes, Rad oder Boot in vielfältiger Weise "erfahren" lässt, so unterschiedlich sind auch ihre vagabundierenden gefiederten Bewohner, die sich je nach Jahreszeit zum Ruhen, Fressen und zur "Eheschließung" in diesem Gebiet einfinden, das über lange Jahre fast unberührt im Verborgenen der innerdeutschen Grenze schlummerte. Darunter zahllose trompetende Kraniche, die sich im Herbst beim Einflug auf ihr Schlafgewässer im Rambower Moor beobachten lassen, oder Blessgänse und Singschwäne, die jeden Winter aus dem hohen Norden anreisen.

Doch auch Burg Lenzen selbst bietet reichlich Gelegenheit, mit Fauna und Flora in Kontakt zu treten. Etwa im "Naturpoesiegarten", der gleich hinter dem Tor am Pförtnerhaus beginnt und zu einem Spaziergang auf den Spuren bedeutender Philosophen durch acht Jahrhunderte einlädt. Die Gedanken von Meister Eckhart, Paracelsus, Immanuel Kant und sechs ihrer "Kollegen" begleiten den Besucher auf ihrem Weg durch die gestaltete Landschaft und ermuntern ihn zum Nachdenken über den Menschen und sein Verhältnis zur Natur.

Der Parterregarten der Burg und eines der Kunstobjekte im „Naturpoesiegarten“.

Dazu am Wegesrand neun Kunstobjekte, die eine Brücke zur Poesie schlagen. So die Harfe für den "bestmöglichen Zusammenklang" oder das Pendel, dessen vergoldetes Ginkgoblatt im Wind schwingt. Und drumherum wie ein Rahmen: eine Komposition aus Bäumen, Gräsern, Brombeerhecken, Staudenbeeten zwischen handgeflochtenen Weidezäunen und einer bunten Blumenwiese, die einen Teich umarmt und erfüllt ist vom Zirpen der Grillen, Summen der Bienen und dem Klappern eines Storchenpaares.

An dem Steinkreis mit der eingedellten Granitkugel endet der "Naturpoesiegarten" und eine romantische Brücke führt über einen Wassergraben hinüber in einen anderen Teil des Burgparks: ins "Auenreich". Ein Weg windet sich dort vorbei an Feuchtwiesen, Tümpeln, Gebüsch, betagten Eichen und Eschen. Nur unterbrochen von den sechs Stationen der Mitmach- und Erlebnistour. Wie dem Wasserspieltisch des "Flussreichs", an dem sich mit Sand und Kies ein Flusslauf gestalten lässt, der Baumhängebrücke im "Waldreich" oder dem Forscherfloß im "Wasserreich", das schwankend auf der Löcknitz treibt und uns die verborgenen Bewohner des Flüsschens vorstellt.

Der Parterregarten der Burg.

Der Rundweg trifft nach 400 lehrreichen Metern wieder auf die Steinbrücke. Von hier sind es nur ein paar Schritte bis zu einer Treppe, die hinauf in den Parterregarten der Burg führt. Wo im Froschbrunnen ein nacktes Steinmädchen steht, eingeschlossen von akkurat geschniegelten Buchsbaumgewächsen und Rosenstöcken mit ausgefallenen Namen. Noch die letzten Stufen nach oben und man steht auf der Terrasse des Hauptbaus, in dem ein veganes Hotel samt Restaurant für das leibliche Wohl seiner Gäste sorgt. Und vielleicht ist es ja ein warmer Tag und man kann an diesem verzauberten Ort bei Kaffee und Kuchen im Freien sitzen und dem Konzert der Natur lauschen.