Von Mathias Roth

Ihr Blick geht am Betrachter vorbei. Das scharf geschnittene, ovale Gesicht mit den großen Augen (sie litt unter extremer Kurzsichtigkeit), der langen Nase und dem schmalen, geschlossenen Mund mit fülliger Unterlippe, der zart zu lächeln scheint, wird von einer streng mittig und doppelt gescheitelten Frisur umrahmt. Die hart geflochtenen, stumpfen Zöpfe verhüllen die Ohren, die mit schwerem Familienschmuck geziert sind, der um den weißen Stehkragen baumelt. Der Dutt ist von einer zu den Ohrringen und zur Brosche passenden, edelsteinbewehrten Haarnadel befestigt. Das nachtblaue, fast schwarze Seidenkleid ist bis oben fest geschlossen.

Johann-Joseph Sprick malte Annette von Droste-Hülshoff Ende 1838.

Der Maler Johann-Joseph Sprick malte Annette von Droste-Hülshoff Ende 1838 im Stil des Biedermeier. Die Dichterin stützt den linken Ellenbogen auf der Stuhllehne auf und faltet die langfingrigen Hände lässig. Sie war 41 Jahre alt und galt wohl in ihrer Umgebung schon als etwas ältliches Fräulein, unverheiratet, kinderlos. Stattdessen war sie gerade dabei, ihren ersten Gedichtband zur Welt zu bringen, das heißt: publizieren zu lassen. Allerdings, auf Druck der Familie, anonym. Adlige Fräuleins die dichten – Annette malte auch und komponierte Lieder – das schickte sich nicht.

Die kurzen Zöpfe, die die Ohren bedecken, trägt sie noch 1845, als eine Daguerreotypie von ihr entstand. Diese Vorform der Fotografie zeigt die Gesichtszüge härter. Auf dem Gemälde wirken sie fast noch jugendlich, jung wirkt sie auch in Zeichnungen ihrer Schwester Jenny und einer Bronzebüste, wo sie die langen Schillerlocken offen trägt. Die Büste entstand allerdings erst zu ihrem 50. Todestag. Viele kennen vielleicht noch ihr lockiges Porträt vom alten 20-Mark-Schein oder ebenso alten Briefmarken.

Das Gemälde von 1838 hängt heute im Salon von Burg Hülshoff in der Nähe von Münster, die Büste steht im Garten. Am 12. Januar 1797 – also bald genau vor 225 Jahren – wurde Annette von Droste-Hülshoff auf dieser Wasserburg in eines der ältesten Adelsgeschlechter Westfalens hineingeboren. Heute Museum und Gastronomie sowie Literarisches Zentrum, war die Burg fast sechs Jahrhunderte lang, bis 2012, in Familienbesitz. Bereits im 11. Jahrhundert erwähnt, ging sie 1417 in den Besitz der Freiherrn Droste zu Hülshoff über. Die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung kümmert sich heute um den Erhalt von Burg und Park. Man widmet sich der Förderung von Kunst, Kultur, Bildung und Erziehung. Ein Center for Literatur Burg Hülshoff organisiert jetzt auch wieder vielfältige Kulturprogramme mit Lesungen, Ausstellungen, Filmen und literarischen Exkursionen im Münsterland.

Die Burg selbst ist eine geschlossene Renaissanceanlage auf zwei Inseln, die durch Brücken verbunden sind. Im 17. und 18. Jahrhundert im barocken Stil umgebaut und erweitert, wurde vor allem das Haupthaus im Innern verändert und erhielt seine heutige Form und Ausstattung. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde eine Kapelle im neugotischen Stil angebaut. Und ein Reiterrelief wurde angebracht, das Heinrich I. von Droste zu Hülshoff (1500-1570) zeigt, der bei der Rückeroberung der Stadt Münster aus der Gewalt der Wiedertäufer entscheidend mitgeholfen haben soll, also einen Münsteraner Lokalhelden des 16. Jahrhunderts darstellt. 2012 wurde die Burg für rund 2,5 Millionen Euro aufwendig saniert, das Anwesen steht heute wieder für kulturinteressierte Bürger und Touristen offen – und für private Events: Hochzeitsgesellschaften erscheinen an bestimmten Tagen quasi im Stundentakt.

Ein Geschoss des Haupthauses ist als Museum eingerichtet. Die Dichterin beschrieb diese ihr vertraute Umgebung so in einem Gedicht: "Du Vaterhaus mit deinen Thürmen, / Vom stillen Weiher eingewiegt, / Wo ich in meines Lebens Stürmen / So oft erlegen und gesiegt, – / Ihr breiten laubgewölbten Hallen, / Die jung und fröhlich mich geseh’n, / Wo ewig meine Seufzer wallen / Und meines Fußes Spuren stehen."

Die Dielen knarren geheimnisvoll, die teils klassizistischen Möbel sind original erhalten, die Bibliothek, ein Flügel, Gemälde der Familienmitglieder (darunter das berühmte, erwähnte Porträt von 1838), Zeichnungen der Dichterin und ihrer Geschwister sowie zeittypische Einrichtungsgegenstände geben einen ziemlich authentischen Eindruck der gehobenen Lebensgewohnheiten dieser Adelsfamilie. Deren letzte hier lebende Angehörige und Gründerin der besagten Stiftung, Jutta von Droste zu Hülshoff, verstarb 2015. Annette von Droste-Hülshoff lebte hier (mit Unterbrechungen) aber nur bis 1826, als sie nach dem Tod des Vaters mit Schwester und Mutter ins nicht weit entfernte Rüschhaus übersiedelt, einem heute ebenfalls zum Museum gehörenden Landhaus, das der Münsteraner Barockbaumeister Schlaun für sich gebaut hatte. Hier war das Leben einfacher, bodenständiger, und hier entstanden die meisten ihrer lyrischen Werke.

Ihre berühmte, romantische Schauer-Novelle "Die Judenbuche", heute noch Schullektüre in Westfalen, entstand allerdings in Meersburg am Bodensee, wo sie mehrfach ihre Schwester besuchte und 1848 starb und begraben wurde. Aber hier, in Burg Hülshoff sowie im Rüschhaus, weht quasi noch der lyrische Atem der Dichterin durch die Räumlichkeiten. Mit informativen Hör-Guides kann man sich anregend durch diese alten Gemäuer leiten lassen.

Infos:

Übernachtungsmöglichkeiten: Wasserschloss Wilkinghege, gepflegte Schlossatmosphäre. Zwei Nächte im Doppelzimmer-Arrangement incl. zweier Menüs pro Person 309 Euro. Suite 344 Euro. www.schloss-wilkinghege.de/wasserschloss-arrangement/

Droste-Museum Burg Hülshoff: geöffnet Mittwoch bis Sonntag, 12 bis 17 Uhr, Café Restaurant 12 bis 18 Uhr. Park täglich 11 bis 17 Uhr. Vom 24. bis 27. Dezember ist die gesamte Anlage geschlossen. Für den Besuch der Museen gilt aktuell die 3G-Regel. Preise: Erwachsene 5 Euro, Ermäßigt 3,50 Euro, Digitale Sonderausstellungen 5 Euro, Erwachsene in Gruppen ab 25 Personen je 4,50 Euro, Aufschlag persönliche Führung 3 Euro, Eintritt für Menschen bis 18 Jahre und Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung frei. Audioguide (Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch) oder Videoguide in Deutscher Gebärdensprache.

Droste-Museum Rüschhaus bei Münster-Gievenbeck: Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 17 Uhr. Persönliche Außenführungen zu jeder vollen Stunde; zurzeit keine Innenführungen möglich.

