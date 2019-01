Augen zu in der Boeing 727 im Regenwald in Quepos/ Costa Rica. Foto: Hotel Costa Verde

Von Ingeborg Salomon

Köln. Es soll ja Menschen geben, die die Erde schon zweimal umrundet haben, die alles gesehen, alles erlebt, alles fotografiert haben, was unsere fünf Kontinente an Schönheiten zu bieten haben. Was fehlt, ist der ultimative Kick - und den liefert das Buch "Zimmer frei!" ganz gefahrlos ins heimische Wohnzimmer. Autorin Verena Tölle beschreibt 88 außergewöhnliche Hotels, Sylvia Pollex hat dazu Fotos ausgesucht, die keinen Betrachter ungerührt lassen - vor Begeisterung und manchmal auch ein wenig vor Neid.

Wer möchte nicht im höchsten Infinity Pool der Welt schwimmen? Der ist 146 Meter lang und befindet sich in 200 Meter Höhe auf dem Dach des Marina Bay Sands Hotels in Singapur. Wer hier planscht, genießt eine atemberaubende Aussicht auf die Skyline der Stadt. Dass hier dauernd Selfies geschossen werden, versteht sich, die Lieben daheim dürfen schon ein wenig neidisch werden.

Und die Zimmer? Sind auch nicht schlecht, sondern genauso chic wie das ganze Gebäude. Da so viel Extravaganz ihren Preis hat, gibt die Autorin dem normal verdienenden Leser freundlicherweise noch einen guten Tipp: Das Aussichtsdeck des Nobelhotels ist öffentlich zugänglich - und der Blick ähnlich wie im Pool.

Doch es geht auch drei Nummern kleiner, denn originell nächtigen muss nicht teuer sein. Wer sein Haupt beispielsweise in einem ausgedienten Schäferwagen in Löbejün - für Uneingeweihte: das liegt im Saalekreis in Sachsen-Anhalt - aufs Kissen legt, ruht mitten in der Natur. Da braucht es nicht viel; Bett, Tisch und Stuhl müssen genügen, denn wer ein echter Schäfer ist, verbringt seine Zeit ohnehin draußen. Gut ausgeschlafen kann der Gast dann klettern oder in drei Taucherkesseln das Abenteuer in 23 Meter Tiefe suchen.

Für naturverbundene Nordlichter empfiehlt sich das Hotel Kakslauttanen in Nordfinnland. Zwischen September und März ist hier die Wahrscheinlichkeit, Polarlichter zu sehen, besonders hoch. Völlig entspannt kann man das sogar vom Bett aus tun, denn das Hotel besteht aus komfortablen Glas-Iglus. Mit einem heißen Kakao in der Hand ist das himmlische Farbenspiel nämlich um

Für Romantiker: Ein Bett im Grasfeld muss kein Wunschtraum bleiben. In der Burst Suite hoch über Toggenburg bietet sich ein traumhafter Blick auf die Schweizer Berge. Foto: Toggenburg Tourismus

Vieles schöner als mit halb erfrorenen Zehen und eisigen Fingern im Freien. Hoch über dem Toggenburger Tal am Fuße des Schweizer Alpsteinmassivs liegt die "Burst Suite". Hier sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht und das Bett steht im Grasfeld. Um die Augen zuzumachen, ist der Ausblick auf die 360-Grad-Alpenlandschaft viel zu spektakulär.

Träume süß im roten Cadillac in Böblingen. Foto: Frank Hoppe

Verena Tölle berücksichtigt in ihrem Buch nicht nur die Bedürfnisse von Luxusreisenden und Naturfreunden, auch Autofans, Kinofreaks und Leseratten können hier den nächsten Urlaub ausdeuten. Erstere haben es gar nicht weit, in Böblingen lockt das V8 Hotel mit 28 Zimmern zum Thema "Heiligs Blechle". Autos sind hier die Betten, etwa Käfer "Herbie" an der Tanke oder - etwas nobler - ein zum Kissen-Cadillac umgestalteter Mercedes W 108 in der Waschanlage. Damit auch Frau nicht nur müde gähnt, wenn ihr Liebster vor Begeisterung über so viele Matratzen bewehrte Traum-Autos glänzende Augen bekommt, gibt es einen Wellness-Bereich - ganz ohne Blech.

Ein Traum für Leseratten: Schlafen im Bücherregal mitten in Tokio. Foto: Book and Bed

Monster zum Frühstück bietet das Hotel Gracery Shinjuku in Tokio. Wer’s mag, kann sein Haupt unter Godzillas Riesenpranke betten oder sich auf der Terrasse im Angesicht seines weit aufgerissenen Mauls sonnen. Kühlende Gänsehaut ist dann garantiert. Ruhigere Naturen werden Gladstone’s Library im walisischen Hawarden mögen. Hier stehen die Betten gleich in der Bibliothek, und bei über 150.000 Druck-Erzeugnissen im Haus geht selbst routinierten Leseratten die Lektüre bestimmt nicht aus. Ebenfalls für Literaturfreaks empfiehlt sich das "Book and Bed" in Tokio. Da schläft der Gast gleich im Bücherregal, viel Platz ist nicht, aber die Nacht wird ohnehin kurz: 3200 Bücher auf Englisch oder Japanisch wollen gelesen sein.

Kondornest mit Aussicht im peruanischen Calca. Foto: Kristina Hader

Verena Tölle lässt nichts aus. Übernachtet werden kann auch im Cockpit einer alten Boeing 727 im Regenwald von Costa Rica, unter dem Sternenhimmel Marokkos, auf einer Bohrinsel (Hochseefestigkeit vorausgesetzt!), in einem Nest (in der Bergsteigersprache Portaledge genannt) direkt über einem Abhang oder in einer durchsichtigen Schlafkapsel in Calca. Dort geht der Blick auf das heilige Tal der Inka, und am Himmel kreist der Kondor.

Auf dem Jakobshof bei Bad Mergentheim schläft der Gast im Fass. Foto: Katrin Ludwig

Die mongolische Jurte, das Baumhaus in der Lausitz, die Koje in einem U-Boot oder das Weinfass in Bad Mergentheim wirken da schon fast normal.

Da die Texte witzig und prägnant geschrieben sind, die Bilder viel Atmosphäre vermitteln und für jedes Hotel die entsprechende Webseite angegeben ist, bietet das Buch ein anregendes und informatives Lesevergnügen für alle, denen einfach nur schlafen im Urlaub nicht genug ist.

Info: Verena Tölle: "Zimmer frei!", Verlag Dumont, 2018, 128 S., 14,99 Euro.