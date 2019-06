Von Beate Baum

Seebad, ja. Da ist ein prachtvoller Pier mit viktorianisch verschnörkelten Aufbauten, ein langer Sandstrand, an der Straße dahinter gibt es große Hotels mit klangvollen Namen. Typisch britischer Küstenort mit Betonung auf Amüsement, Fish & Chips und Süßigkeiten: nein. Brighton, in absolut gerader Linie südlich von London an der Kanalküste gelegen, ist viel mehr als das, nämlich eine pulsierende Stadt voller Kultur. Die auch in diesen chaotischen Brexit-Tagen ein überaus lohnenswertes Ziel ist.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Ab London Gatwick Airport mit dem National Express Bus. www.nationalexpress.com/de. Oder mit dem Zug ab Victoria Station oder Bridge Station nach Brighton. Dauer ca. eine Stunde. Ein Ticket kostet etwa 6 Euro im VVK. Am Tag der Anreise wird es deutlich teurer (rd. 35 Euro). Unterkunft: In Brighton gibt es Unterkünfte für jeden Geldbeutel. In der Hauptsaison unbedingt vorab buchen! Brighton Greeters: Die kostenlosen Stadtführungen müssen vorab online gebucht werden: www.visitbrighton.com/greeters Restaurants: Die Auswahl ist schier grenzenlos. "English's of Brighton" bietet seit 1890 großartige Fischgerichte an. 29-31 East Street www.englishs.co.uk. Wer bei dem Ausflug nach East Dean Appetit auf ein deftiges Pub Lunch bekommt, ist im "Tiger Inn" gleich gegenüber dem Holmes-Cottage perfekt aufgehoben. Mobilität: Innerhalb der Stadt ist alles fußläufig erreichbar. Wer nach East Dean fahren will, erwirbt ein "Saver Ticket" für rund 5,30 Britische Pfund (u.a. in Zeitungsläden) Royal Pavilion: Geöffnet täglich 10-17.15 Uhr (Oktober bis März), bzw. Bis 17.45 Uhr (Sommer). Eintritt 13,50 (ermäßigt 8 GBP).

Der ehemalige Fischerort war seit Mitte des 18. Jahrhunderts Sommerfrische für die höheren Stände der Hauptstadt - und die waren anspruchsvoll. Vollends zum angesagten Erholungsort für Aristokraten wurde Brighton, als der spätere König George IV seine extravaganten Partys dort zu feiern begann. Im eigens für diesen Zweck erbauten Royal Pavilion. Der riesige Palast im orientalischen Stil ist bis heute Besuchermagnet, auch wenn Georges geschäftstüchtige Nach-Nachfolgerin Königin Victoria die Räumlichkeiten fast komplett ausräumen ließ, als sie das Bauwerk an die Stadt Brighton verkauft hatte.

Natürlich ist das Innere auch in der Rekonstruktion unbedingt einen Rundgang wert, und die Außenansicht mit all den Zwiebeltürmen und gusseisernen Kuppeln in Verbindung mit dem hellen Sandstein der Fassaden eine Augenweide - am bemerkenswertesten ist jedoch, wie selbstverständlich der Pavillon samt seiner Grünanlage Teil der Innenstadt Brightons ist.

Da spielen Musiker in dem kleinen Park, dessen Bänke von Angestellten für ihre Mittagspause genutzt werden, während andere die Pfade für ihren Weg in die nördliche Innenstadt, die "North Laine", nutzen. Touristen oder Einheimische? "Ich kann es selbst nicht immer unterscheiden. Brighton ist eine sehr internationale Stadt", sagt Roger Dowty, einer der Brighton "Greeters" (Begrüßer), die ehrenamtlich und unentgeltlich Stadtführungen anbieten. Wobei Dowty sehr viel mehr als Jahreszahlen und historische Fakten zu bieten hat, denn als Stadtplaner zeichnete er vor seiner Pensionierung für die Entwicklung Brightons mit verantwortlich und kann so sehr fundierte Einblicke in das Leben seiner Heimatstadt vermitteln.

Besonders stolz ist er auf eben jene nördliche "Laine". Was sich genauso anhört wie "Lane", also die Gassen, die die Altstadt prägen, und in deren pittoresken Häusern uralte Pubs und gute Restaurants, edle Boutiquen und Juweliere residieren, bedeutet Flurstück. "North Laine war schlicht das Stück Land nördlich des Royal Pavilion", erklärt Roger Dowty. Seit den 70er Jahren entwickelte sich dort, zwischen North Street und Gloucester Road, ein Eldorado für Liebhaber alternativer Kultur. "Das Viertel war einer der Ausgangspunkte der grünen Bewegung in England", so Dowty.

Bis heute sitzt im Londoner Parlament eine grüne Abgeordnete aus dem Wahlkreis. Passend dazu ist in North Laine der nicht-motorisierte Verkehr dem Auto gleichgestellt. Und es funktioniert: Langsam und vorsichtig navigieren Pkw- und Lieferwagenfahrer durch Straßen, die voller Fußgänger und Radfahrer sind.

Man findet hier etwa Buchläden, eine Café-Kooperative, skurrile Souvenirshops oder auch den schmalen, knallrot lackierten Bühneneingang in der wenig königlichen Rückseite des Theatre Royal. "Die Kulissen des Theaters dürfen nicht breiter sein als diese Tür", weiß Dowty, der gleich darauf von den Bühnen Brightons schwärmt. "Viele Stücke haben ihre Uraufführung hier im Theatre Royal, bevor sie ins Londoner West End ziehen", empfiehlt er das Haus von 1807.

Theateratmosphäre ohne Eintritt gibt es in dem ältesten Pub der Stadt "The Cricketers" voller rotem Plüsch und Messing in den Lanes zu erleben. Im Obergeschoss, der heutigen Weinbar "Greene Room", soll Graham Greene den Roman "Brighton Rock" geschrieben haben. Eher gruselig: Auch einer der Männer die verdächtigt wurden, Jack the Ripper zu sein, Robert Donston Stephenson, war Stamm-gast. Laut einer Tafel hat er in dem Wirtshaus von 1547 seine Whitechapel-Morde geplant.

Möglich wäre es. Vom Seebad in die Hauptstadt London ist es nicht weit: Heute braucht selbst der Bummelzug von dem sehenswerten Kopfbahnhof Brighton Central bis Victoria Station nur eine gute Stunde. Das ist sicher auch ein Grund, warum sich neben den Theatern und erstklassigen Restaurants und Bars auch eine bunte, selbstbewusste Schwulenszene etabliert hat.

Wer nicht nach Norden, sondern die Küste entlang nach Osten fährt, erreicht in weniger als einer Stunde mit dem Linienbus die malerischen Sussex Downs. In dem hübschen Weiler East Dean soll Sherlock Holmes seinen Lebensabend als Bienenzüchter verbracht haben - Dorfbewohner haben in den Geschichten Arthur Conan Doyles genug Hinweise gefunden, um eine der begehrten Blauen Plaketten zu erhalten, die ansonsten auf die Wohnstätten realer Prominenter hinweisen.

Von dem schmucken Cottage aus dauert es nur eine halbe Stunde, um den Spaziergänger an die eindrucksvolle Steilküste mit den "Seven Sisters" - eine Kette aufeinander folgender Kreidefelsen der Küstenlinie - zu bringen. Östlich des letzten Felsens befindet sich das Dorf Birling Gap, das stark von der Erosion bedroht ist. Dahinter findet sich der bereits landeinwärts versetzte Leuchtturm Belle Tout und anschließend der höchste Kreidefelsen in Großbritannien, der Beachy Head (162 Meter hoch), unterhalb dessen ein Leuchtturm steht.

Da es sich bei den "Seven Sisters" um acht Kuppen und sieben Senken handelt, ist strittig, ob sich der Name auf die Kuppen oder die Senken bezieht. Eine Erklärung ist, dass sich durch die kontinuierliche Erosion eine weitere Klippe, die achte Schwester, gebildet haben soll. Sherlock Holmes hätte den wahren Grund bestimmt herausgefunden.