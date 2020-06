(dpa). Zwei unterschiedliche gültige Zahlungskarten sollte jeder auf seiner Reise dabei haben, rät die Initiative Euro Kartensysteme. So ist man flexibel – denn nicht jede Karte ist überall einsetzbar. An Bargeld reichen zu Urlaubsbeginn erst einmal 100 bis 200 Euro in kleinen Scheinen.

Die persönlichen Geheimzahlen (Pin) gehören nicht in die Brieftasche, stattdessen sollte man sie auswendig kennen. Wird die Nummer beim Bezahlen oder Abheben eingetippt: die Sicht für andere immer verdecken. Im Ausland außerdem darauf achten, dass in Landeswährung abgerechnet wird. Das ist in der Regel günstiger als die angebotene Euro-Umrechnung.

Geht eine Karte verloren, lässt man sie umgehend sperren. Dafür gibt es den Sperr-Notruf 116.116 oder die gleichnamige Sperr-App. Aus Deutschland ist dieser Notruf kostenfrei. Im Ausland wird in der Regel die +49 vorgewählt. Alternativ gilt hier die Nummer +49 30/4050.4050. Der Diebstahl einer Karte sollte außerdem bei der Polizei angezeigt werden.