In Gent muss man nur in Flussnähe bleiben. Entlang der Leie folgt in Richtung Süden eine Sehenswürdigkeit der nächsten. Foto: Mattern

Von Sabine Mattern

Die Zeiten, als auf dem großen Platz am Rande der Altstadt mit feinem Tuch gehandelt oder Fürsten verehrt, Aufstände geprobt oder Hinrichtungen vollstreckt wurden, sind längst Geschichte. Nur das malerische Häuserensemble, das den Vrijdagmarkt umrahmt und großteils dem 18. Jahrhundert entstammt, erlaubt noch einen Blick in die Vergangenheit Gents. Eindeutig Zeugnisse des Hier und Jetzt sind dagegen die vielen Lokale, die rund um den Markt dazu animieren, Bekanntschaft mit Flanderns Gastronomie zu machen. In seiner Mitte: das Standbild des mittelalterlichen Volkshelden Jacob van Artevelde, dessen Aufmerksamkeit auch auf das Kommen und Gehen im Haus mit der Nr. 50 gerichtet zu sein scheint, in "De dulle Griet".

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg in 5,3 bzw. 6 Stunden (570 Kilometer). Übernachten: Ghent River Hotel in Gent: zentrumsnahes Haus mit rustikaler Note, DZ/F ab 179 Euro (www.ghent- river-hotel.be). Hotel Portinari in Brügge: [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg in 5,3 bzw. 6 Stunden (570 Kilometer). Übernachten: Ghent River Hotel in Gent: zentrumsnahes Haus mit rustikaler Note, DZ/F ab 179 Euro (www.ghent- river-hotel.be). Hotel Portinari in Brügge: modernes Boutiquehotel in guter Lage, DZ/F ab 99 Euro (www.portinari.be). Essen und Trinken: Gent gilt als "Europas Veggiehauptstadt" mit etlichen vegetarischen Restaurants; donnerstags ist Veggie-Tag in vielen Lokalen. Wo der Genter Altar zu sehen ist: Bis Ende 2019 befinden sich das untere Register der Innenseite zur Restaurierung im Museum der Schönen Künste und die restlichen Tafeln in der St.-Bavo-Kathedrale. Vom 1. Februar bis 30. April 2020 zeigt die Ausstellung "Van Eyck. Eine optische Revolution" im MSK u.a. die bereits früher restaurierten Außenwände; ab Februar 2020 befinden sich alle Tafeln der Innenseite wieder in St. Bavo. Tickets unter www.vaneyck2020.be.

[-] Weniger anzeigen

Über der Tür der Kneipe informiert ein Schild: "500 Soorten Bieren". Das ist eine Ansage, selbst für eine Stadt in Belgien, wo der Gerstensaft Unesco-gekürtes Welterbe ist. Die Einkehr lohnt schon wegen des originellen Antidiebstahlsystems. Denn jeder, der einen Liter Hausbier im Riesenglas bestellt, muss einen seiner Schuhe abgeben, der dann in einem Drahtkorb unter der Decke hängt. Bis zur Rückgabe des Glases.

Neben seinen Ausgehqualitäten überzeugt der Vrijdagmarkt auch als Startpunkt für einen Stadtrundgang, denn schon nach wenigen Schritten kommt man über den Groentenmarkt ans Ufer der Leie. Wo gleich zwei Reedereien bis in den Herbst hinein zur Bootstour einladen und die mächtige Burg Gravensteen seit Jahrhunderten die Stellung hält. Doch ist das frühere Heim der flandrischen Grafen nur eine von vielen Touristenattraktionen im alten und dank seiner Studenten gleichzeitig jungen und hippen Gent. Man muss nur in Flussnähe bleiben, an dem Richtung Süden eine Sehenswürdigkeit der nächsten folgt.

Entsprechend umtriebig geht es an den Uferpromenaden Korenlei und Graslei zu. Schon im frühen Mittelalter wurde an beiden Kais erfolgreich Handel getrieben. Vor allem mit Getreide. Kein Wunder also, dass sich der Wohlstand der Bürger von einst in der Pracht der Häuser widerspiegelt. Unter ihnen ein Getreidespeicher aus dem frühen 13. Jahrhundert mit dem wohl ältesten Treppengiebel der Welt und ein winziges Zollhäuschen neben Zunfthäusern. Für die Besucher bilden die Architekturschönheiten am alten Hafen eine Traumkulisse - wenn sie auf den Terrassen der Lokale oder einfach auf der Kaimauer sitzen und die Füße über dem Wasser baumeln lassen.

Am Ende der Graslei verbindet die St.-Michael-Brücke die Leieufer und bietet neben einem romantischen Anblick den perfekten Standort für ein Foto. Auf einer langen Achse reckt hinter dem Turm der Nikolauskirche der Belfried sein altes Gemäuer in den Himmel, während die Kathedrale das Schlusslicht bildet.

Besonders St. Bavo, die überwiegend in gotischer Zeit entstandene Kathedrale, findet ihr Publikum. Vor allem wegen ihres größten Schatzes: des berühmten Genter Altars, einem Meisterwerk flämischer Malerei, der seit 1986 in der Villakapelle ein sicheres Zuhause hat. Gents Bürgermeister Joos Vijd hatte dem Maler Hubert van Eyck einst den Auftrag für das Altarretabel gegeben, doch der kam nicht mehr dazu, seine Entwürfe zu realisieren. Jan van Eyck sprang schließlich für den verstorbenen Bruder ein und tat im Jahr 1432 den letzten Pinselstrich. Fertig war ein Werk von imposanter Größe, mit dem sein Meister die Kunstwelt revolutionierte: acht Tafeln, die bei geschlossenen Altarflügeln die schlichtere Außenverkleidung bilden, darunter jeweils ein Gemälde des Stifters und seiner Frau sowie eine den Feiertagen vorbehaltene und vor Farbigkeit nur so strahlende Innenseite mit der biblischen Darstellung des geopferten Lamms im Zentrum. Gemalt auf Eichenholztafeln mit zahllosen Schichten in Öl. Detailverliebt und fast durchscheinend transparent.

Die Vita dieses Juwels der Kunstgeschichte liest sich wie ein Krimi: Es wurde zigfach beschädigt, zerteilt, gestohlen und letztlich bis auf eine Tafel wieder in die Kathedrale zurückgebracht. Wo man es aus nächster Nähe sehen kann. Mit Ausnahme der unteren Paneele der Innenseite, die bis Jahresende zur Restaurierung im Museum der Schönen Künste (MSK) ist. Aber auch dort trennt nur eine Glasscheibe den Besucher von van Eycks Glanzstück und lässt ihn jede Handbewegung der Restauratoren nachvollziehen.

2020 stehen der Altar und sein Schöpfer, der nicht nur Hofmaler des Burgunderherzogs Philipp des Guten war, sondern auch Diplomat und Gelegenheitsspion im Dienste seines Herrn, im Mittelpunkt eines veranstaltungsreichen Themenjahrs. Gekrönt von der Ausstellung "Van Eyck. Eine optische Revolution", mit der das MSK von Februar bis April neben den Außentafeln des Genter Altars rund die Hälfte der nur noch etwa 20 erhaltenen Werke van Eycks zeigt, die zum Teil eine weite Reise über den Globus antreten. Ende Juni kehrt dann wieder "Ruhe" ein. Wenn der Altar als Ganzes nach St. Bavo zurückkommt - pünktlich zur Eröffnung des neuen Besucherzentrums, wo er die Hauptrolle einer Ausstellung spielt.

Verlassen wir nun Gent, aber bleiben wir auf der Spur Jan van Eycks, die uns ins nur 50 Kilometer entfernte Brügge führt. Wieder eine von Wasserläufen durchzogene Stadt. Wieder ein Ort, dessen schöne Architektur uns ein Eintauchen in längst vergangene Jahrhunderte ermöglicht. Hier im belgischen Norden hat der Künstler einige Jahre lang gelebt, in seinem Atelier gemalt und 1441 seinen letzten Atemzug getan. Abseits der Touristenströme und nur einen Katzensprung von seinem ehemaligen Wohnsitz in der Gouden-Handstraat entfernt, steht mitten im alten Hafenquartier sein Denkmal. Eine lebensgroße Statue auf hohem Sockel, auf dem Kopf einen Hut, in der Hand einen Pinsel. Und umringt von einer auffällig feinen Nachbarschaft. Denn am Jan van Eyckplein stehen bezaubernde backsteinerne Giebelhäuser, in denen einmal reiche Händler lebten und ihre Waren lagerten. Dabei hat die Bronzefigur nur Augen für das prächtigste Gebäude am Platz, die Poortersloge. "Eine Art Rotary-Clubheim des Mittelalters", so Stadtführer Pol Mulier schmunzelnd.

Weiter geht es ins pulsierende Herz der Welterbestadt. Zur "Burg", deren Bebauung in einem wilden Stilmix alle Epochen von Romanik bis Klassizismus bedient. An der Nordseite dieses großen Platzes stand bis zu ihrem Abriss 1799 die Kathedrale Sint-Donaas, in deren Chor Jan van Eyck beerdigt worden war - genau gegenüber vom Rathaus, einem gotischen Traum mit Skulpturen und Wappen als Fassadenschmuck und hübschen Türmen, die das Dach flankieren.

Hinter dem niedrigen düsteren Bau der Heilig-Blut-Basilika erhebt sich Brügges Belfried über die Dächer und weist den Weg zum Markt. Auch hier bewundernswerte Platzarchitektur. Darunter eine Reihe bunter Giebelhäuser, deren Restaurants und Cafés zu einer Verschnaufpause verführen. Dabei gäbe es noch so viel zu tun. Etwa am Rozenhoedkaai die meistfotografierte Ansicht Brügges zu betrachten, im Gruuthusemuseum, einem luxuriösen Palais des 15. Jahrhunderts, 500 Jahre Stadtgeschichte zu schnuppern, in der Liebfrauenkirche Michelangelos kostbare Marmorfigur "Madonna mit Kind" und im Groeninge Museum Jan van Eycks "Madonna des Kanonikus Joris van der Paele" zu bewundern oder im Beginenhof die Stille zu genießen.

Bei all den Ausflugsplänen sollte nicht vergessen werden, die eine oder andere heimische Biersorte zu probieren, sich in einer Chocolaterie mit Pralinen einzudecken und sich Fritten, das Leibgericht der Belgier, aus der Tüte zu gönnen.