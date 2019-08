In der nahe gelegenen Westernstadt "Pullman City" in Eging am See wird der Wilde Westen lebendig. Die Show mit Cowboys begeistert nicht nur die Kinder. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Wir gehen nur mit, wenn wir wieder herkommen!" Wenn Eltern am Ende des Urlaubs solche Worte aus dem Mund ihrer Kinder hören, dann haben sie bei der Wahl des Reiseziels alles richtig gemacht - erst recht, wenn sie dem Erpressungsversuch des Nachwuchses nur allzu gerne nachkommen werden. Dabei hatte sich die Reise im Vorfeld gar nicht spektakulär angehört: fünf Tage in einem kleinen Dorf im Bayerischen Wald. Doch die hatten es in sich. Vor allem dank Petro.

INFORMATIONEN Anreise: von Heidelberg aus sind es gut 400 Kilometer, über die A6 nach Nürnberg und von dort auf der A3 Richtung Passau, Ausfahrt Aicha vorm Wald. Unterkunft: Der Kinderbauernhof kann von einer vierköpfigen Familie für 112 Euro/Nacht (inkl. Frühstück) gemietet werden. Essen und Trinken: Das Wirtshaus selbst bietet eine gutbürgerliche Küche mit gutem Preis-Leistungsverhältnis und einem großen Biergarten mit angeschlossenem Spielplatz. Ebenfalls eine Empfehlung und nur wenige Kilometer entfernt: der Gasthof Knott in Tiefenbach mit einem wunderschönen Biergarten. Allgemeine Auskünfte: www.kirchenwirt-zacher.de

Doch der Reihe nach: Unser Ziel heißt Kirchberg vorm Wald, und hier "Kirchenwirt Zacher", Gasthaus, Metzgerei und Pension in einem. Das urige Wirtshaus besteht seit über 600 Jahren, seit 1865 ist es in Familienbesitz, und es ist für seine bayerischen Spezialitäten wie Leberkäse und Weißwürste ebenso bekannt wie für seinen Gastgeber. Der 72-jährige Franz Zacher ist Metzgermeister und stellt noch selbst sämtliche Wurst- und Fleischwaren für den Metzgerladen und das Wirtshaus her.

Doch der eigentliche Grund unseres Urlaubs liegt einen Steinwurf weiter: Zachers Kinderparadies. Der Wirt ist nämlich auch ein großer Kinderfreund. Vor rund 20 Jahren begann er damit, ein zwei Hektar großes Grundstück in eine Freizeitanlage mit Tiergehegen und Spielplatz auszubauen. Dieses steht den Gästen von Wirtshaus und Pension ebenso offen wie den Kindern aus Kirchberg und Umgebung. Das Tüpfelchen auf dem I setzte der umtriebige Gastronom dann 2011: "Ich hatte die Idee, etwas in Bayern Einmaliges zu schaffen: einen Kinder-Vierseitbauernhof." Seither kann man inmitten des Kinderparadieses und in direkter Nachbarschaft zu den Tieren auch übernachten.

Der Nachbau eines traditionellen niederbayerischen Vierseithofs bildet das Zentrum der Freizeitanlage. Luxus findet man hier zwar nicht, aber liebenswerte Details, wie ein Badezimmerspiegel, der zugleich Fenster zur Natur ist. Der Hof bietet zwei Badezimmer und Übernachtungsmöglichkeiten für bis zu zehn Personen. Wir sind nur zu viert, doch wer wo schläft, ist gleich klar: Die Damen zieht es ins gemütliche Herrenhaus, während unser Sohn unbedingt bei Esel Petro schlafen will.

Also ziehen wir beide in das direkt an den Pferdestall angrenzende Doppelzimmer: Nur durch eine Wand getrennt übernachten wir also bei Petro und den beiden Ponys Lukas und Atilla. Per du mit Petro sozusagen. Wenn es sich der Esel abends auf seinem Nachtlager bequem macht, ist das nicht zu überhören.

Ob umgekehrt die Vierbeiner Notiz davon nehmen, wer da neben ihnen nächtigt? Schwer zu sagen. An den Fenstern, die den direkten Blickkontakt zwischen Zimmer und Stall ermöglichen, sehen wir sie jedenfalls nie. Stattdessen wird es für unsere Kinder zum schönen Morgen- und Abendritual, zu schauen, ob Petro und seine Freunde noch bzw. schon schlafen. Die tierischen Mitbewohner sind für die Kinder natürlich eine besondere Attraktion, zumal der Esel und die Ponys an Kinder gewöhnt und entsprechend zahm sind. Daneben bevölkern - die etwas wilderen - Ziegen sowie Hasen, Meerschweinchen und Hühner das weitläufige Areal, das von einem Rundweg durchzogen wird. Ein großer Spielplatz, ein Weiher, eine urige Hütte mit Grillplatz und ein Aussichtspavillon mit herrlichem Blick über den Bayerischen Wald warten auf die Besucher.

Erholung pur mitten in der Natur ist hier möglich: Während die Kinder auf dem eingezäunten Areal ausgelassen herumtoben, Tiere streicheln und füttern oder auf Entdeckungstour in der Natur gehen, können die Eltern unbesorgt ausspannen. Ausreichend Privatsphäre ist auch garantiert: Die Freizeitanlage ist zwar auch für andere Besucher zugänglich, doch der Kinderbauernhof selbst ist durch seine Bauweise von außen nicht einsehbar und auch abschließbar. Und abends, wenn der Nachwuchs von den nächsten Abenteuern mit Petro träumt, können die Erwachsenen im lauschigen Innenhof gemütlich zusammensitzen.

Dabei lässt sich auch gleich das Programm des nächsten Tages planen. Denn Kirchberg ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Vielzahl an familienfreundlichen Ausflugszielen. Unbedingt gesehen haben sollte man die Westernstadt "Pullman City" in Eging am See (nur eine Viertelstunde entfernt). In diesem Erlebnispark wird der Wilde Westen lebendig. Das Showprogramm mit Cowboys und Indianern, Lassoschwingern, Messerwerfern und freilaufenden Bisons begeistert nicht nur die Kinder.

Weitere Tipps: das Rodel- und Freizeitparadies St. Englmar (Fahrzeit: 45 Minuten), der Wildpark Schloss Ortenburg (30 Minuten) oder die Drei-Flüsse-Stadt Passau (20 Minuten) mit der imposanten Veste Oberhaus, einer der größten erhaltenen Burganlagen Europas.

Doch egal, wie schön die Ausflüge sind: Spätestens auf dem Rückweg freuen sich die Kinder schon wieder auf Petro und Co. Dass es auf dem Bauernhof keinen Fernseher und kein WLAN gibt? Geschenkt! Nicht einmal fragen die Kleinen in den fünf Tagen danach. Viel wichtiger ist ihnen, dass immer ausreichend Möhren für die Fütterung vorhanden sind. Nur ganz am Ende unseres fünftägigen Aufenthalts gibt es plötzlich Tränen. Der Abschied fällt schwer: "Mach’s gut, Petro, wir kommen wieder!"