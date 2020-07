Von Christian Haas

Versinkt ein Flugzeug im Meer, ist das normalerweise eine dicke Eilmeldung in den Nachrichten. Nicht so im Fall der Boeing 747, die im September 2019 in Bahrain vorsätzlich im Persischen Golf versenkt wurde.

Hintergrund Anreise: Gulf Air fliegt ab Frankfurt nonstop in sechs Stunden nach Manama, Ticket ab 600 Euro. Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens drei Monate lang gültig sein. Das Visum kostet bei Einreise (für 14 Tage Aufenthalt) rund zwölf Euro. Tauch-Infos: Für Perlentauchen (vier Stunden 112 [+] Lesen Sie mehr Anreise: Gulf Air fliegt ab Frankfurt nonstop in sechs Stunden nach Manama, Ticket ab 600 Euro. Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens drei Monate lang gültig sein. Das Visum kostet bei Einreise (für 14 Tage Aufenthalt) rund zwölf Euro. Tauch-Infos: Für Perlentauchen (vier Stunden 112 Euro) und den Unterwasserpark kann man sich online anmelden, zum Beispiel unter https://divebahrain.com. Weitere Infos www.visitbahrain.bh

[-] Weniger anzeigen

Der 70-Meter-Flieger, bis vor Kurzem noch regulär im Linienbetrieb in der Luft unterwegs, stellt das Highlight im neu entstandenen Unterwasserthemenpark "Dive Bahrain" dar, mit 10.0000 Quadratmetern der größte seiner Art weltweit. Zu dem in rund 20 Meter Wassertiefe befindlichen Areal nahe des internationalen Airports zählen auch Skulpturen und andere Hingucker, etwa die Nachbildung eines traditionellen bahrainischen Perlenhändlerhauses. Dabei beteuern die Organisatoren, großen Wert auf Umweltschutz zu legen.

So ließen sie sämtliche Unterwasserattraktionen inklusive Flugzeug zuvor reinigen und von schädlichen Teilen und Stoffen befreien. Dass die Gegenstände bereits kurz danach von Algen, Meerespflanzen und Fischen besiedelt werden, ist gewollt. Schließlich soll das künstliche Riff ein natürliches Korallenwachstum ermöglichen und einen nachhaltigen Lebensraum für Meereslebewesen gewährleisten. "Wir sind sehr stolz, diesen einzigartigen umweltfreundlichen Unterwasserpark in Zusammenarbeit mit dem Supreme Council for Environment und privaten Investoren umsetzen zu können", so Zayed bin Rashid Al Zayani, der Industrie-, Handels- und Tourismusminister von Bahrain.

Und, na klar, auch den

Tourismus. Einnahmen verspricht man sich nicht nur durch die Lizenzen, die man für eine Tour bei einem der zertifizierten Anbieter erwerben muss, sondern auch durch einen längeren Aufenthalt im Königreich.

Auch andernorts sorgen betauchbare Flugzeuge für deutlich mehr Tauchurlauber (und bei Naturschützern für Kritik aufgrund möglicher Umweltschäden). Erst im Juni fand ein Airbus 330 vor der türkischen Halbinsel Gelibolu auf 30 Meter Wassertiefe seine letzte Ruhestätte. In Bulgarien wurde 2011 das Dienstflugzeug des ehemaligen Staatschefs und Diktators Todor Schiwkow kurzerhand im Schwarzen Meer versenkt. Dort erlebt es nun als künstliches Riff vor der Küste des Badeortes Sweti Konstantin eine zweite Bestimmung. Auch vor dem jordanischen Aqaba, den türkischen Städten Kas und Kusadasi sowie vor dem kanadischen Vancouver Island liegen ausrangierte Flugzeuge ganz bewusst auf dem Meeresboden. Vor der Küste von Florida bildet mit der 2006 versenkten "USS Oriskany" ein 275 Meter langer, ausgemusterter Flugzeugträger ein künstliches Riff sowie einen Tauchplatz der besonderen Art. Spitzname: Great Carrier Reef.