In der Piano Bar wird die Erinnerung an Edward VIII. wach gehalten. Foto: Stefanie Bisping

Von Stefanie Bisping

Nur wenige Minuten braucht das kleine Boot vom Cable Beach bis zur Privatinsel "Sandals Cay", die gleich gegenüber liegt. Eine Hälfte des Inselchens gehört den Ausflüglern allein. Sie verteilen sich in einer sandigen Bucht, am Pool und in einem mit Liegen gesprenkelten Wäldchen, das sich bis zum Spa am Ende der Insel erstreckt. Die andere Inselhälfte sieht aus wie der Stadtpark am heißesten Tag des Jahres. Die Liegen sind – zum Verdruss der Einzelhändler in Nassaus Bay Street – an Kreuzfahrtpassagiere auf Landgang vermietet.

Den schottisch-kühlen Namen "Balmoral Island" hat sich die Inselhälfte der Kreuzfahrer von gegenüber geliehen. Denn wo sich heute das Sandals Royal Bahamian Resort befindet, lag einst mit dem Balmoral Club ein spitzer Stein im Schuh des englischen Königs George VI. Die Beatles logierten in diesem feudalen Club, als sie 1965 Szenen für ihren Film "Help" drehten, und machten aus Anlass von George Harrisons 22. Geburtstag viel Unordnung. James Bond gab in der Nachbarschaft mehrmals Einblicke in den Alltag des coolsten Geheimagenten der westlichen Welt.

Doch bevor der Glamourfaktor der Bahamas so ins kaum mehr Messbare schoss, hielt der Herzog von Windsor, 1936 abgedankter König Edward VIII. von England, während des Zweiten Weltkriegs mit seiner amerikanischen Frau Wallis auf New Providence Hof. Der Herzog allerdings fand sein tropisches Exil, in das sein jüngerer Bruder und Nachfolger auf dem Thron ihn 1940 wegen seiner Sympathien für Hitler-Deutschland sowie allgemeiner Aufdringlichkeit abgeschoben hatte, entsetzlich öde. Der einzige Trost in diesem Nest von Schwammtauchern und Fischern war für Edward alias David Duke of Windsor der eben eröffnete Balmoral Club, wo er Erholung von seinen Pflichten als Gouverneur fand und gut gekühlte Drinks das Leben ein bisschen leichter machten.

Man könnte die Kulisse positiver betrachten als der exilierte Herzog. 700 Inseln zählen zu den Bahamas, 30 von ihnen sind bewohnt. An ihren Ufern leuchtet das Meer in allen Schattierungen von Blau und Türkis. Es gibt nicht viele Orte, an denen sich ein derartig spektakuläres Farbenspiel bietet wie rund um die Inseln, die sich von der Küste Floridas in einem weiten Bogen bis nach Kuba erstrecken.

Herz des Inselreichs ist die Hauptstadt Nassau, wo Queen Victoria von einem Sockel auf den Rawson Square blickt und das Büro des Premierministers gleich neben einem Golfplatz liegt. In den 1940er Jahren war die Stadt, in der heute rund 240.000 Menschen leben, kaum mehr als ein Dorf. Der Herzog von Windsor sehnte sich aber weniger nach Weltenferne als nach Beachtung. Stattdessen bekam er nun den Job in einer "drittklassigen Kolonie". Der ereignisarme Alltag machte ihn ebenso mürbe wie das verschlafene Bretterbudendorf im Ozean, für dessen Bewohner er Bezeichnungen fand, die heute als rassistisch gelten.

Des Herzogs Club, die Oase in der Ödnis der Tropenprovinz, ist heute Teil des Sandals Royal Bahamian Resort. Liebevoll pflegt man hier die Erinnerungen an den hochadeligen Gast. In der Piano Bar wird nachmittags bei dezenter Musik mit Kuchen und Sandwiches der High Tea zelebriert. Edward und Wallis lächeln von großen Fotos auf die überwiegend amerikanischen Gäste. Man sieht das Paar beim Kartenspiel – sie lachend, er besorgt in die Karten blickend. Ein anderes Foto zeigt den Herzog, wie er 1940 am Rawson Square eine Parade abnimmt und wieder ein anderes, wie er im Kreis seiner Angestellten vor dem Gouverneurssitz posiert. Ein Porträt der Herzogin sucht zu erklären, warum der Thronfolger der zweimal geschiedenen Amerikanerin verfiel und darauf bestand, ihr dritter Gatte zu werden.

An den gerahmten Titelseiten von Zeitungen und Magazinen lässt sich die Chronologie der Staatskrise ablesen. "Mrs Simpson entsagt dem König öffentlich – Edward noch immer entschlossen, sie zu heiraten" lautet die Schlagzeile des "New Haven Journal" vom Dienstag, dem 8. Dezember 1936. Zwei Tage später zeigt das Magazin "News Review" auf dem Titel das Bild einer verschmitzt lächelnden Wallis, darunter steht nur ihr Vorname – und am Kopf der Seite der Schriftzug "This issue is historic – preserve it!" Zu Deutsch: Diese Ausgabe ist historisch, bewahren Sie sie auf.

Es ist die vom 10. Dezember 1936, jenem schicksalsschweren Tag, da Edward VIII. seine Abdankungserklärung unterschrieb, der Liebe wegen. Unmöglich fand er es, die Verantwortung eines Königs von Großbritannien, Irland und den britischen Überseegebieten und eines Kaisers von Indien zu schultern, ohne die Unterstützung der Frau, die er liebte – so teilte er es seinen Untertanen anderntags in einer legendären Radioansprache mit. Die Wahrheit war vermutlich komplexer, doch passt ihr Kern – Verzicht auf sehr viele Titel für eine einzige Frau – nicht schlecht zur Piano Bar, in der Flitterwöchner und Silberhochzeitspaare Scones essen und Earl Grey trinken, während draußen die Sonne brennt und Bob Marley aus seinem Grab "No Woman, No Cry" singt.

Unter gläsernen Tischplatten sind Erinnerungsstücke arrangiert: Ein Buch Edwards über seine Familie und eine Biografie der Herzogin sollen die Romanze, die das Empire erschütterte, lebendig machen. Das Teegeschirr, das 1977 zum silbernen Thronjubiläum seiner Nichte Elizabeth II. auf den Markt kam, hätte für den fünf Jahre zuvor verstorbenen Herzog von Windsor indessen nur eine weitere Familienfeier bedeutet, zu der er nicht eingeladen wurde. Dass er dem Bruder bei seiner Abdankung das beträchtliche Vermögen verschwiegen hatte, das er in 26 Jahren als Prince of Wales auf die Seite gelegt hatte und stattdessen um eine üppige Apanage stritt, belastete die Beziehungen ebenso wie die fortwährenden Einmischungen des Ex-Königs in die internationale Politik, die während seines knappen Jahrs auf dem Thron schon Premier Stanley Baldwin verstört hatten. Der spätere englische Premier Winston Churchill befand 1940 knapp, die Ansichten des Herzogs zum Krieg wären solcherart, dass seine Verbannung die klügste Entscheidung gewesen sei.

Die Piano Bar befindet sich in jenem einstöckigen Gebäude, das einst den Club beherbergte. Der stand damals stolz und weiß mit schattiger Terrasse alleine hier, gerade noch in Sichtweite des Meeres. Heute hat er ein auf weiße Säulen gestütztes, neugriechisches Portal erhalten, das zu den scheinantiken Pfeilern passt, die im Pool stehen.

Wo einst die Herzogin bei einem Drink dem geplatzten Traum vom Titel einer Königin Britanniens nachtrauerte, sitzen gleich hinterm originalen Verandageländer amerikanische Urlauber im Whirlpool. Sie unterhalten sich, trinken Cocktails und lauschen der Musik, deren Rhythmen zumindest ab und zu daran erinnern, wo man sich hier eigentlich befindet.

Damit dabei weder Kreischen zu hören ist noch Promillerekorde geknackt werden, sind Gäste unter 18 Jahren gar nicht erst zugelassen. "Couples only", lautet die Devise bei den Sandals Resorts, unter deren Gäste viele Brautpaare und Hochzeitsreisende sind. Weiten die sich zu Familien aus, können sie in die Häuser der ebenfalls zum jamaikanischen Unternehmen gehörenden Familienmarke "Beaches" ausweichen. "Couples only" bedeutet indessen nicht, dass Alleinreisende hier nicht zugelassen sind. Eine Amerikanerin hielt über den Tod ihres Mannes hinaus an der Gewohnheit fest, im Sandals Royal Bahamian mit dem Gatten Urlaub zu machen. Fortan brachte sie ihn in seiner Urne mit ...

Die Bahamas sind heute amerikanisch geprägt, obwohl sie Teil des Commonwealth sind, mit Königin Elizabeth II. als Staatsoberhaupt. Das liegt weniger am Beispiel der verhinderten Queen Wallis als an der geografischen Nähe zu den USA. Beyoncé, Oprah Winfrey, Nicholas Cage und Bill Gates leisten sich Zweitwohnsitze auf dem Nassau gegenüber gelegenen Paradise Island, Johnny Depp, Eddie Murphy und David Copperfield entschieden sich gar für eigene Inseln.