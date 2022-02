Von Stephan Brünjes

Sand in Sicht! Und zwar mehlfein, 22 Kilometer lang, fast ohne Fußsohlen-Piesacker-Steine. Nur hier und da stecken ein paar Sonnenschirme im Sand. Der Cable Beach entlang der nordwestaustralischen Stadt Broome ist mit Dauer-Abo in den Top Ten der Down Under-Strände. Benannt nach dem von hier aus 1889 in Richtung Java verlegten Untersee-Telegraphenkabel, hat der Cable Beach sogar eine Wassertreppe: Bei ruhiger See brechen sich die Wellen hier nicht, sondern kommen wie zwei, drei, manchmal vier Stufen aufeinander geschichtet angerutscht. Ein Phänomen, das nur an manchen Tagen so richtig zur Geltung kommt – aber erst später, auch in dieser Geschichte.

Hintergrund Infos: Anreise: Am kürzesten über Dubai nach Perth mit Emirates. Von Perth aus weiter z.B. mit Qantas nach Broome Übernachten: Cable Beach Resort & Spa, Broome, Apartment-Anlage, direkt am Cable Beach gelegen. DZ/F ab ca. 133 Euro, [+] Lesen Sie mehr Infos: Anreise: Am kürzesten über Dubai nach Perth mit Emirates. Von Perth aus weiter z.B. mit Qantas nach Broome Übernachten: Cable Beach Resort & Spa, Broome, Apartment-Anlage, direkt am Cable Beach gelegen. DZ/F ab ca. 133 Euro, www.cablebeachclub.com Erleben: Kamelreiten, "Sensational Sunset Tour" mit Red Sun Camels. Dauer: eine Stunde, 69 Euro, www.redsuncamels.com.au Gregs Astro-Show: Von April bis Oktober, etwa 16 Kilometer östlich von Broome. Einfahrt beim Schild "500 m to Wilderness Park" , ca. 46 Euro, www.astrotours.net. Die meisten Perlen-Händler gibt’s an der Straße Dampier Terrace, Geschichte der Perlenfischerei im Broome Historical Museum. Eintritt 8 Euro, https://broomemuseum.org.au/ Weitere Infos: https://www.westernaustralia.com/de/Pages/welcome_to_western_australia.aspx#/

[-] Weniger anzeigen

Vorher hat Burke seinen Auftritt in der Strand-Dämmerung – mit einer Slapstick-artigen Choreographie aus mahlendem Unterkiefer und vier in Zeitlupe vorwärts trottenden Beinen. Unmöglich für die beiden Touristen auf seinem Kamel-Rücken, bei Burkes Geschaukel ein wackelfreies Bild vom immer feuriger glühenden Sonnenball zu machen, der binnen weniger Minuten im Meer zu versinken scheint. Gut, dass es Max gibt, einen der Kamel-Koordinatoren. Er lenkt nicht nur Burke, Clancy, Ned und die anderen Höckertiere den Cable Beach entlang, sondern schnappt sich auch runter gereichte Kameras und schießt damit aus jedem nur erdenklichen Blickwinkel Postkarten-Fotos der Karawane vor untergehender Sonne. Eine schöne Erinnerung – in Broome allerdings für manche Besucher mit begrenzter Lebensdauer. Manchmal nur eine Stunde...

Einer der Projektoren-Oldies im ältesten Open-Air-Kino der Welt.

Zerstört wird sie von "Space Gandalf". Ein Hüne mit weißem Bart und ebensolcher Mähne, weshalb Twitter-Fans ihn zum Zwilling des grauen "Herr-der-Ringe"-Zauberers adelten. Dieser Space Gandalf alias Greg Quicke also erzählt seinen Zuhörern kurz nach Sonnenuntergang, dass dieser gar nicht existiere, sondern noch die Wortwahl und Sichtweise sei aus einer Zeit, als die Menschen ihre Erde für eine Scheibe hielten, hinter deren Rand die Sonne versinke. Gut, schon mal gehört im Physik-Unterricht, aber 15 Kilometer außerhalb von Broome ist die neuerliche Abschaffung des Sonnenuntergangs das gut gesetzte Intro zu Gregs Astro-Show – auf einer rotsandigen Lichtung mitten im Busch.

Astronom Greg Quicke mit seinem High Tech-Teleskop.

17 Teleskope stehen hier und ein Tribünen-Halbkreis mit 120 Sitzen, alle rundum drehbar, um sich jederzeit jedem Stern, jeder noch so kleinen Schnuppe ohne Nacken-Verrenkung zuwenden zu können. Aus einem aufklappbaren Anhänger gibt es warmen Kakao und typisch australische Anzac-Kekse. Und aus den Mini-Boxen am Rand der kaum eine Treppenstufe hohen Bühne plaudert die leise, sanfte Stimme von "Space Gandalf".Wie ein älterer, aber immer noch engagierter Geographie-Lehrer steht der 61-Jährige da, nur dass sein Thema nicht Erd- sondern Himmelskunde ist und sein Zeigestock ein Laserpointer mit riesiger Reichweite. Mit ihm zeichnet er am Nachthimmel die Erdachse nach, um die Sonnenuntergangstheorie zu entzaubern und startet dann eine zweistündige, spannende Achterbahnfahrt durchs pralle, glitzernde Sternenmeer: Vorbei am Sternbild Orion, den Australiern besser bekannt unter seinem Spitznamen "Sauce Pan". Rüber zu Wega und in die Milchstraße. Kurzer Stopp beim Stern mit dem lustigen Namen "Zubenelgenubi" und seinem Bruder "Zubeneschamali", dem einzigen, mit bloßen Auge sichtbaren grünen Stern. "Ach ja", sagt Gandalf dann, "und da, genau unter Andromeda, da steht der Toilettenwagen dieser Show – für alle Fälle..." Wie jeder gute Lehrer bittet er nicht nur zum Frontal-Unterricht, sondern nach dem Laserpointer-Teil alle Gäste an die Teleskope. Etwa, um der minimal 38 Millionen Kilometer entfernten Venus etwas näher zu kommen (hat die Farben der niederländischen Flagge) oder dem riesigen, noch weiter entfernten Jupiter. Kaum ein anderer Ort in Australien bietet an mehr als 300 Tagen so zuverlässig wolkenfreie Sicht auf so viele Sterne wie Broome. Welches sein Liebling sei, will ein Besucher von Greg wissen. "Arcturus", antwortet er, "der hellste Stern des Nordhimmels, einer der größten und 36,66 Lichtjahre entfernt, aber der spricht trotzdem mit mir", schiebt Space Gandalf geheimnisvoll hinterher.

Cable Beach – Broomes Endlos-Strand.

Eigentlich ist Greg Lastwagenfahrer. Und Automechaniker. Auch ein bisschen Meeresbiologe und Perlentaucher. Damit konnte man Anfang der 1980er Jahre noch ganz gutes Geld verdienen in Broome. Der Boom aber ist vorbei. Bis zur Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre kamen zeitweise fast 80 Prozent aller Perlmutt-Knöpfe weltweit aus Broome, der Stadt links oben in Australien. 3500 Taucher, zunächst Aborigines als Slaven, dann vor allem Malayen und Japaner, drangen von 400 Booten aus für die "Pinctada maxima" — die silberlippige Perlenmuschel — in immer größere Tiefen vor und kamen dabei vielfach in ihren schweren Anzügen mit Bleifüßen ums Leben. Broomes Historical-Museum zeigt diesen Teil der Stadtgeschichte eindrucksvoll, Straßenzüge in Chinatown voller Perlengeschäfte — heute mit Zuchtperlen in der Auslage — erinnern daran.

Sein erster Perlen-Tauchgang wäre um ein Haar auch für Greg Quicke der letzte gewesen — in 18 Metern Tiefe fiel die Sauerstoff-Flasche aus. Dennoch: Ein Jahr hat er diesen harten Unterwasserjob gemacht, mit 20. Und dabei seine Liebe für die Sterne entdeckt. Denn Perlentaucher arbeiten nach Mondphasen, sie bestimmen die Gezeiten und damit die Arbeitszeiten. Später, während seiner Jobs auf Outbackfarmen, übernachtete Greg oft im Freien, schaute fasziniert in den Sternenhimmel und begann, sich noch intensiver mit Astronomie zu beschäftigen. So intensiv, dass er heute als Experte in Dokus der BBC wie "Stargazing live" auftritt. Weshalb mancher Besucher seiner Astro-Open-Airs bei Broome ganz überrascht ist, wenn der TV-Promi höchstselbst im Buschgras steht und den Laserpointer schwingt.

Richtig große Stars und Sternchen hingegen erscheinen in Broome nur virtuell und bei Sonnenlicht: "Sun Pictures" ist das älteste, noch regelmäßig laufende Open Air Kino der Welt. Eine Art Lagerhalle, mit Holzwänden an drei Seiten, offen nach vorne zur Leinwand, die hinter einem akkurat gepflegten Rasen liegt. Unter dem vom Holzständerwerk gestützten Wellblechdach sitzen bis zu 250 Zuschauer in Liegestühlen und auf mitgebrachten Decken auf dem Rasen vor der Leinwand. Bitte unbedingt Insekten-Spray mitbringen, heißt es auf der Internetseite des Kinos. 1916 flimmerte hier — live von einem Pianisten begleitet — der erste Stummfilm, 1933 dann der erste mit Ton. Nun bat ein Ansager alle Hundebesitzer, ihre Kläffer zu Hause zu lassen, damit auch für die Ohren der Zuschauer ungestörter Filmgenuss garantiert war. Bis 1974 bekamen sie in Broomes "Wet Season" von Oktober bis März nasse Füße, weil der Zuschauerraum im Monsun-Regen schon mal knietief voll lief. Man krempelte dann Kleider oder Hosenbeine hoch und schaute weiter.

Denn zum Wasser haben die Menschen in Broome ein besonders enges Verhältnis: Es umschließt die Stadt von zwei Seiten und gibt bei Niedrigwasser auf einigen Felsen am Gantheaume Point weitere Touristenattraktionen frei - die mit schätzungsweise 130 Millionen Jahren wohl ältesten Dinosaurier-Fußabdrücke weltweit. Meerwasser hat der Stadt zudem ihren Perlenboom beschert und zaubert zuverlässig an zwei bis drei Tagen pro Monat ein einmaliges Naturphänomen vor die Handy-Kameras und Photo-Objektive: "Staircase to the Moon". Dabei fällt bei Ebbe Vollmondschein auf das Watt des Indischen Ozeans, und die Lichtspiegelung sieht aus, als reiche eine Treppe am Horizont hoch zum Mond. Diese Illusion entsteht, weil das Wasser stufenartig auf den Strand zuläuft – einen der schönsten Australiens.