Von Fritz Kahlo

Auch wenn Ernst Partl viel beschäftigt ist, streift er immer wieder selbst durchs Gebirge. Die Faszination, die der König der Alpen auf ihn ausübt, ist ungebrochen. Auf dem Weg zum Gahwinden-Joch grüßt er jedes Kraut. Den Frauenmantel, aus dessen Blättern er wie aus einer Lotusblüte den Tau trinkt, der von alters her alle Leiden heilen soll; die Meisterwurz, die bei Fieber und Vergiftungen in der Naturapotheke als Mittel der Wahl gilt und meist in hochprozentiger Form genossen wird. Er macht aufmerksam auf Alpenrose und Arnika, auf blauen Enzian und Spitzwegerich und auf seltene Hahnenfußarten. Zwischendurch ein kleiner ornithologischer Exkurs: "Das sind Drosseln, die uns gerade die Begleitmusik zur Tour liefern." Je höher man kommt, desto karger die Vegetation.

Hintergrund Anfahrt: Mit dem Auto in knapp 5 Stunden nach St. Leonhard. Mit der Bahn diverse Zugverbindungen bis zum Bahnhof Imst, dann mit dem Bus nach St. Leonhard; 7 bis 9 Stunden. Unterkunft: Biohotel Stillebach mit liebevoll gekochtem Menü, stets auch mit einer veganen Variante, wenige Meter hinter dem Hotel [+] Lesen Sie mehr Anfahrt: Mit dem Auto in knapp 5 Stunden nach St. Leonhard. Mit der Bahn diverse Zugverbindungen bis zum Bahnhof Imst, dann mit dem Bus nach St. Leonhard; 7 bis 9 Stunden. Unterkunft: Biohotel Stillebach mit liebevoll gekochtem Menü, stets auch mit einer veganen Variante, wenige Meter hinter dem Hotel liegt ein erfrischender Badeteich, der von einem Wasserfall gespeist wird, www.stillebach.de; das Wellnesshotel Wildspitze in Mandarfen ist Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen mit eigenem Gletscherspa und Infinitypool, www.hotel-wildspitze.com Das Steinbockzentrum am Schrofen ist ein Museum mit einer faszinierenden Sammlung an regionalen Fotografien, angeschlossen ist ein Wildgehege mit Steinböcken, www.pitztal.com/de/sommer/preise/pitztal-sommer-card/partner-steinbockzentrum Infos: www.pitztal.com

Vom Wanderparkplatz im Weiler Plangeross aus ist die Rüsselsheimer Hütte (2323 Meter ) als erstes Etappenziel nach etwa zwei Stunden und 700 Höhenmetern durch die aussichtsreiche Botanik erreicht. Auf der Karte: Carpaccio und Gulasch vom Steinbock. "Auch wenn es herzlos klingt: Wir müssen die Population durch Jagd kontrollieren, sonst machen die Steinböcke den Gämsen Futter und Platz streitig und das ökologische Gleichgewicht kommt ins Wanken", erklärt Ernst Partl. "Der einzige natürliche Feind ist heutzutage die Lawine." Jäger von außerhalb, die einen kapitalen Bock schießen möchten, zahlen übrigens 15.000 Euro – Geld, das der Landesjagd Pitztal zugutekommt. Sie ist mit einem Gebiet von 20.000 Hektar die größte Hochgebirgsjagd Österreichs und kümmert sich erfolgreich um den Schutz der edlen Wildtiere. Sie war es auch, die anno 1953 die ersten Exemplare ins Tal brachte.

Damals galten die Steinböcke als ausgestorben. "Not und Hunger hatten zur Ausrottung des Steinbocks im gesamten Alpenraum geführt. Wilderern kam es dabei nicht nur auf das Fleisch an, sondern auch auf das wertvolle Horn, das als Aphrodisiakum galt", erzählt Partl. Es gab nur noch ein paar wenige Exemplare in der Schweiz. Unter großen Mühen und nach Überwindung vieler bürokratischer Hürden konnten schließlich sechs Tiere eingeführt werden. Doch in ihrem Gehege im Pitztal zeigten sie keinerlei Reproduktionsgelüste. Schlimmer noch: Eines Morgens waren sie verschwunden.

Alles umsonst? War die geplante Wiederansiedlung gescheitert? Weit gefehlt. Denn ein paar Jahre später stellte man fest, dass sie sich draußen im Hochgebirge prächtig vermehrten. Heute umfasst die Population 1200 Tiere. Sie ist nicht nur die größte der Ostalpen, sondern auch die Mutter der Nation: Denn vom Pitztal aus fasste der Steinbock im gesamten österreichischen Alpenraum wieder Fuß. Eine Erfolgsgeschichte mit Zufallsfaktor, heute gibt es landesweit 22.000 Exemplare.

Der Riffelsee bei Mandarfen.

Zu einem ihrer Lieblingsplätze am Gahwinden-Joch ist es von der Rüsselsheimer Hütte noch etwa eine Stunde. Position beziehen, leise sein, warten. Seltsamerweise äsen sie heute an der Felswand gegenüber, am Furmente Kogel. Also zuerst leicht bergab und das Schneefeld queren, dann das Geröllfeld – und immer vorsichtig auf der Pirsch sein, damit die scheuen Tiere nichts merken. Zum Glück steht der Wind richtig, sie können keine Witterung aufnehmen. Dann kommt der große Moment: Ein Rudel mit 40 Tieren, ein weiteres mit 15. Nur wenige Meter entfernt. Scheinbar zum Greifen nah genießen sie ihr Reich im Licht der untergehenden Sonne. Ein majestätischer Anblick, oben in der kargen Felswelt.

Ernst Partl flüstert. "Schaut euch die Eleganz an. Sie können bis zu dreieinhalb Meter hoch springen, einfach unglaublich. Auf ihren Streifzügen durchs Hochgebirge tragen sie nebenbei zur Verbreitung seltener Pflanzen bei." Auf dem Rückweg erzählt der Experte, dass Böcke und Geisen in freier Wildbahn nur zur Paarungszeit gemeinsam unterwegs sind, ansonsten getrennte Wege gehen.

Das Steinbockzentrum St. Leonhard im Pitztal würdigt das stolze Wappentier als Synonym für die Natur des Hochtals, das sich von Imst Richtung Süden 40 Kilometer bis hinauf zum Pitztaler Gletscher erstreckt. Neben der Ausstellungsfläche über zwei Etagen gibt es ein Café-Restaurant. Durch das Außengehege mit Steinwild und Murmeltieren führen Wanderwege unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade.

Das neue Museum steht auf historischem Grund – und verbindet Natur- mit Kulturgeschichte auf geschickte Weise. Wo einst die Stallungen des Schrofenhofs waren, der 1265 erstmals urkundlich erwähnt wurde und als ältester im gesamten Pitztal gilt, wird der Blick durch ein Fenster wie durch einen Bilderrahmen auf das Häuschen gelenkt. "Wir greifen die Geschichte der Besiedlung auf und legen einen Schwerpunkt auf das beginnende 20. Jahrhundert", erklärt Partl. Auf dem Schrofenhof ("Schrofen" bedeutet übrigens Fels) wohnte damals Josef Schöpf. Er gilt als Pionier der Fotografie in Tirol und hinterließ beeindruckende bildliche Dokumentationen. Seine Geschichte ist Teil der Ausstellung und nimmt die Besucher mit auf eine fotografische Zeitreise in die Vergangenheit.