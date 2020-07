Von Brigitte von Imhof

Es gibt ja diese Bestmarken, bei denen man sich fragt, ob da nicht eine fremde Macht im Spiel ist. Einer davon ist der Weltrekord des Spaniers Aleix Segura, der 2016 ganze 24:03 Minuten unter Wasser die Luft anhalten konnte. Abtauchen ohne jegliche Hilfsmittel nennt man Apnoe- oder Freitauchen. Es ist die älteste, ursprünglichste und natürlichste Form des Tauchens. Durch ein gezieltes Atemtraining und gewisse Meditationsübungen erwerben die Apnoe-Aspiranten die Fähigkeit, die Luft sehr lange anzuhalten und in Tiefen von zehn Metern und mehr zu tauchen, ohne Druck in den Ohren zu verspüren. Beim Apnoetauchen oder Freitauchen verzichtet der Taucher auf Geräte und muss ausschließlich mit seiner eigenen Atemluft auskommen. Taucherbrille und Flossen sind die einzigen Ausrüstungsgegenstände bei dem Unterwasserausflug. Wurden früher mit dieser Methode vor allem Muscheln und Perlen gesammelt oder Fische gejagt, wird Freitauchen heute als Freizeitbeschäftigung bis hin zum Extremsport betrieben.

Aquanautic Elba ist eine deutschsprachige Tauchschule auf der italienischen Insel, die neben Gerätetauchkursen auch Kurse für Apnoetauchen anbietet. Schon nach wenigen Tagen können die meisten Kursteilnehmer die Luft mehr als zwei Minuten anhalten und in eine Tiefe von über zehn Metern abtauchen. Apnoetauchen kann als Einstieg ins Gerätetauchen dienen oder umgekehrt als Erweiterung des Tauchhorizonts für geübte Gerätetaucher. Es wird als Training und Verbesserung der mentalen und physischen Kondition betrieben. Zudem ist Apnoetauchen – im Gegensatz zum Gerätetauchen – völlig geräuschlos und ermöglicht so eine sehr symbiotische Erfahrung unter Wasser.

Unter Anleitung eines erfahrenen Tauchlehrers und Experten für Apnoetauchen lernen die Schüler die richtigen Atemtechniken. Neben theoretischen Grundlagen – was geschieht mit meinem Körper unter Wasser? Wie reagiert er unter Druck? – steht Sicherheit an erster Stelle: Nie alleine, sondern nur mit Partner tauchen und auf diesen achten. Bei jedem Tauchgang wird eine Leine zur Sicherheit mitgeführt. Mit gezielten Übungen wird das Bewusstsein für die eigene Atmung gestärkt und die Atempausen werden peu à peu verlängert.

Die Bucht von Sant’Andrea an der Nordküste der Insel Elba. Fotos: Hotel Ilio/Claudia Ottilie

Wie das möglich ist? Bei der normalen Atmung wird das verbrauchte Kohlendioxyd (CO2) nicht vollständig abgeatmet, und so wird das Lungenvolumen, das bei einem durchschnittlichen Menschen rund fünf Liter beträgt, nicht vollends für frischen Sauerstoff genutzt. Mit angeleiteten Atemübungen wird das verbliebene CO2 bewusst abgeatmet und mehr Platz für Frischluft frei gemacht. Durch gezielte Voratmung lässt sich der Punkt, an dem die eingeatmete Luft verbraucht ist, immer weiter hinauszögern – wertvolle Zeit unter Wasser wird dadurch gewonnen. Aus 40 Sekunden Luftanhalten werden zwei Minuten, und die Tauchtiefe, die ohne heftigen Druck auf die Ohren erreicht werden kann, nähert sich der Zehn-Meter-Grenze. Bei den Tauchschülern macht sich ein euphorisches Gefühl breit – Macht über den eigenen Körper zu haben. Leicht zu sein und frei von schweren Pressluftflaschen und Atemgeräten. Eins mit der Unterwasserwelt zu werden. Das Herz schlägt langsamer, es fließt weniger Blut in Arme und Beine, der Körper fährt auf Sparflamme herunter, um weniger Sauerstoff zu verbrauchen. Der sogenannte Tauchreflex hat eingesetzt.

Das Bergdorf Marciana Alta, in dem rund 2200 Menschen leben.

Der Begriff "Apnoe" kommt aus dem Griechischen und bedeutet Nicht-Atmen, Atemstillstand. Ohne Luft tauchen die Meister ihres Fachs in Tiefen von mehr als 200 Metern. Eine unvorstellbare Leistung, für die selbst Mediziner keine schlüssige Erklärung haben. Denn ohne Hilfsmittel ist der Mensch in solchen Tiefen normalerweise nicht überlebensfähig. Und auch die Fähigkeit, mehrere Minuten ohne Sauerstoff auszukommen, grenzt an Hexerei. Dieses spezielle Können der Freitaucher hat dem Apnoe-Tauchen den Nimbus des Mystischen verliehen. Leider begeben sich immer wieder Menschen in große Gefahr, in dem sie ihre individuellen Grenzen überschreiten oder ohne ausreichende Kenntnisse der physikalischen Vorgänge im Körper beim Tauchen Rekordversuche wagen.

Dieses Risiko geht man bei Apnoe-Tauchkursen auf Elba nicht ein. Die Tauchschüler stoßen auch nicht in rekordverdächtige Tiefen vor. Doch werden sie auch bei kürzeren Freitauchgängen dieses magische Gefühl erleben und sich als Teil von Elbas Unterwasserwelt fühlen – was natürlich auch an dem Szenario liegt, das es da unten zu sehen gibt.

Um die abwechslungsreiche Meeresflora- und -fauna in den Gewässern Elbas in vollem Ausmaß zu genießen, wird selbst der begeistertste Apnoetaucher für diese Unterwasser-Ausflüge auf Gerätetauchen umsatteln. Damit kann er auch die Schiffswracks erforschen, die vor der Insel auf Grund liegen. Das 1972 vor Pomonte gesunkene Schiff "Elviscott" ist ein richtiger Abenteuerspielplatz. Man gleitet über die verlassene Kommandobrücke oder gelangt durch den Schornstein in den Maschinenraum. Vor Porto Azzurro liegt in 16 Metern Tiefe das gut erhaltene Flugzeugwrack einer Cessna, das ebenfalls für Tauchanfänger geeignet ist.

Dem Apnoetaucher aber genügt oft schon das meditative Erlebnis unter Wasser, von dem er gar nicht genug bekommen kann und nach dem er sich von nun an immer sehnen wird. Übrigens: Der erste Mensch, der in Apnoe auf 100 Meter getaucht ist, war Jacques Mayol im Jahr 1976. Wo? Auf Elba, dem seiner Meinung nach besten Freitauch-Revier der Welt.