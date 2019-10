Von Sabine Ludwig

Am Freitagabend findet man sie in der Ankunftshalle des Belgrader Flughafens: junge Leute aus ganz Europa, mal mehr, mal weniger gestylt. Sie jetten übers Wochenende nach Belgrad, in eine der angesagtesten Party-Metropolen weit und breit. Da ist zum Beispiel Savamala, das neue In-Viertel am Ufer des Save-Flusses, wo früher Lagerhallen und Industriegebäude standen.

INFORMATIONEN Anreise: Lufthansa fliegt täglich von Frankfurt/Main nach Belgrad. Dokumente: Für die Einreise reicht der Personalausweis. Deutsche Staatsangehörige benötigen für den Aufenthalt von bis zu drei Monaten kein Visum. Geld: Landeswährung ist der Dinar (RSD). Der Euro ist nicht als offizielles Zahlungsmittel zugelassen. Kreditkarten werden fast überall akzeptiert. Tipp: Die Straßenbahn-Linie 2 fährt durch den historischen Stadtteil und passiert etwa den alten Hauptbahnhof und die Festung Kalemegdan. Sehenswert auch: das Künstler- und Restaurantviertel Skadarlija. Zum Feiern bieten sich die Partyboote auf Save und Donau sowie das Viertel Savamala an. Übernachten: Zentral und modern ist das Courtyard by Marriott Belgrade City; www.marriott.com. Das Hotel Moskva, ein einstiger Rosija-Palast aus dem Jahr 1905, bestich durch antiquierten Charme; www.hotelmoskva.rs.

Ein perfekter Abend könnte etwa so aussehen: Mit Balkanspezialitäten im hippen Bar-Restaurant Ambar eine Grundlage für eine lange Nacht schaffen. Dann geht es weiter auf einen oder zwei Drinks ins Bohème-Viertel Skadarlija oder in die Straßencafés rund um den Platz der Republik. Den Rest der Nacht lässt sich auf einem Disco-Boot am Zusammenfluss von Donau und Save abfeiern. Das perfekte Programm für die Jüngeren. Denn hier gibt es keine Sperrstunde: Getanzt wird die ganze Nacht - zu House, Elektro oder Balkan Brass. Traditionelle Musik zum Zuhören und Mitsingen für die etwas Älteren gibt es in den Lokalen rund um das Altstadtviertel Skadarlija.

Die Stadt lebt in vollen Zügen. Doch das war nicht immer so. "In Zeiten des Kommunismus sind die Leute zuhause geblieben, es gab kaum Straßencafés oder Lokale, wo man ausgiebig feiern konnte", sagt Olivera Skoric vom Courtyard Marriott Hotel. "Damals war man mit Familie und Freunden zuhause." Ihre Kollegin Dunja Matic kam erst vor ein paar Jahren aus den USA in das Land ihrer Vorfahren. "In Serbien ist das Leben viel entspannter, die Leute haben noch Zeit füreinander, anders als in den USA, wo ich aufgewachsen bin." Den Schritt, nach Serbien zu kommen, bereut sie nicht. "Belgrad ist chic", weiß sie. "Sehr sogar!"

Die Hauptstädter charakterisiert Matic als freundlich, hilfsbereit, sprachbegabt und kontaktfreudig. Olivera schwärmt von der Kathedrale des Heiligen Sava, eines der größten orthodoxen Gotteshäuser der Welt. "Unbedingt besuchen!", empfiehlt die Serbin. Die Kuppeln ragen in den Himmel. Man erkennt sie schon von weitem. Der Bau des größten christlichen Gotteshauses der Balkanhalbinsel wurde 1935 begonnen und erst 2009 vollendet. Denn unter den Kommunisten durfte nicht gebaut werden. "Sehenswert ist auch die im byzantinischen Stil erbaute Markuskirche", ergänzt die Hotelangestellte. Sie liegt eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt im Tasmajdan-Park.

Und da ist natürlich die historische Festungsanlage Kalemegdan am Ende der Fußgängerzone - die denkmalgeschützte Knez Mihajlova. Sie ist etwa einen Kilometer lang, mit prächtigen Häusern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Geschäfte verkaufen bekannte Designermode zu stolzen Preisen. Unerschwinglich für die meisten Serben, die im Schnitt nicht mehr als 500 Euro im Monat verdienen. Doch die Aufbruchsstimmung ist zu spüren - trotz der hohen Arbeitslosigkeit mit geschätzten 14,3 Prozent in der 1,7 Millionen-Einwohner-Stadt. Belgrad ist eine Stadt im Umbruch. Beim Sightseeing entdeckt man Gebäude der österreichisch-ungarischen Monarchie ebenso wie imperiale Bauten im Ostzonen-Stil. Und zwischendurch blitzen coole Graffiti hervor, die das Stadtbild schmücken. Dazu sind die Bewohner gastfreundlich und hilfsbereit.

Authentisch, genau das ist Belgrads Stadtbild: eine Mischung aus Jugendstilfassaden, sozialistischen Bauten und Balkan-Flair. Fast vergessen ist die Bombardierung durch die Nato im Februar 1999. Zumindest unter den jungen Leuten. Die Stadt hat Potenzial. Und Charme. Das erkennt der Besucher an den Hotels in allen Variationen, angefangen vom urigen Hausboot bis hin zum Luxustempel, und an den vielen Restaurants und Kneipen. Internet und kostenlose W-lan-Verbindungen sind fast überall zu haben. Und Kunst, Kultur und Lifestyle sowieso.