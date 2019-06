Ein Nackenhörnchen gehört zu den Standards im Handgepäck. Denn wer will schon mit steifem Nacken und Kopfschmerzen am Ziel aufwachen? Mittlerweile gibt es jedoch zahlreiche Alternativen. Vom gepolsterten Taucherhelm bis zum Oberkörper-Airbag:

> Trtl Pillow (gesprochen Turtle, wie Schildkröte) nennt sich die medizinische Halskrause im Designer-Look. Sie kann gebogen werden und behält dann ihre Form. Sie ist nur halb so groß wie ein Nackenkissen. Ideal für alle, denen ein U-förmiges Kissen nicht die Unterstützung bietet. Preis um 28 Euro.

> Ultimate Pillow heißt der Gigant unter den Reisekissen. Es sieht aus wie eine vor die Brust gebundene Schwimmnudel und erfordert viel Selbstbewusstsein. Aufgeblasen hat es die Form eines Apostrophs, dessen kurzes Ende als Kopfstütze auf der Schulter aufliegt. Ein Riemen um den Rücken hält es stabil. Das Kissen lässt sich leicht entlüften und am Handgriff des Koffers einrasten. Preis um 24 Euro.

> Ostrich Pillow Light heißt die Kombination aus Augenmaske, Ohrstöpsel und Kissen. Das "Straußenkissen" ist ein gefüttertes Stirnband, das man über Ohren und Augen ziehen kann. Der Kopfumfang ist einstellbar, das Innenleben besteht aus silikonbeschichteten Kügelchen. Preis um 36 Euro.

> Huzi Infinity Pillow heißt der Verwandlungskünstler unter den Reisekissen. Der Schlauchschal lässt sich um den Hals wickeln, zu einem Kissen knäueln und als Accessoire tragen. Er besteht aus Bambusgewebe und unterdrückt - über die Ohren gezogen - Umgebungsgeräusche. Preis um 35 Euro.

> Air Comfy Ease Pillow. Klein, günstig, bequem. Der aufblasbare Knochen lässt sich als Lendenwirbel- oder Nackenstütze nutzen und per Gummiband an der Kopfstütze befestigen. Verpackt wird er in einen winzigen Beutel. Preis um 18 Euro.