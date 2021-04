Von Ulrich Traub

Ein Bierfestival vor einer Basilika? Ja, das gibt es. Eine Einladung zum Probieren an vielen Ständen, die man prominent vor das Portal des bedeutendsten Gotteshauses der Stadt platziert hat. Wenn man das liest, darf man eigentlich nur einmal überlegen, in welchem Land die folgende Story spielt. In Belgien natürlich.

Das Festival "Ambierorix" in der flämischen Stadt Tongeren hat sich den Namen nicht aus einem bekannten Comic geborgt, sondern vom Stadthelden Ambiorix, dessen überlebensgroße Statue mit Beil und buschigem Schnauzbart den Grote Markt gegenüber der Basilika schmückt. Der tapfere Gallier hat die Römer zwar das Fürchten gelehrt, besaß aber keinen Zaubertrank. So kam es, dass die Eroberer eine prosperierende Siedlung gründeten, die heute als älteste Stadt Belgiens gilt.

Die zweite Stadt, die immer mal wieder diesen Titel beansprucht hat, liegt im wallonischen Landesteil. In Tournai ist die römische Vergangenheit jedoch weniger sichtbar als in Tongeren, wo der kühl-moderne Bau des Gallo-Römischen Museums, die jüngst eröffnete Ausgrabungsstätte unter der gotischen Basilika sowie Teile der römischen Stadtmauern Einblicke in die 2000-jährige Geschichte bieten.

Berühmt wurde Ambiorix durch seinen Sieg über Cäsar. Ein Denkmal von Ambiorix steht in Tongeren. Foto: rnz/repro

Das Bild der Stadt an der französischen Grenze wird beherrscht von ihren historischen Türmen. Gleich fünf weist die gewaltige Kathedrale auf. Dramatisch erhebt sich zudem der gotische Hochchor über den Häusern. Ungewöhnlich, dass er die gleiche Länge aufweist wie das romanische Längsschiff. Auch der älteste Belfried Belgiens spricht mit seinen 72 Metern im Kampf um die Lufthoheit ein Wörtchen mit. Der freistehende Glockenturm, Ausdruck bürgerlichen Selbstbewusstseins, wurde um das Jahr 1200 errichtet. Beide Gebäude tragen den begehrten Titel eines Unesco-Weltkulturerbes.

Auch Tongeren kann mit Welterbe aufwarten. Das frühere Zuhause frommer, alleinstehender Frauen ist ein begehrtes Wohnviertel. Der einstige Beginenhof mit seinen Häusern, die meist aus dem 18. Jahrhundert stammen, bietet stimmungsvolle Impressionen – abgesehen von den parkenden Autos. Das früher abgetrennte Wohngebiet ist längst integriert – einschließlich des Hospizes, in dem die Beginen Kranke pflegten. Heute finden in der stilvollen Brasserie Durstige und Hungrige Labsal.

Im Gegensatz zur Kleinstadt Tongeren, die es sich zwischen den Metropolen Maastricht und Lüttich bequem macht, hat das mit 70.000 Einwohnern mehr als doppelt so große Tournai nicht nur aus diesem Grunde eine deutlich größere Substanz an historischen Bauten. Wer rund um die dreieckige Grand‘ Place, an der Zunftfahnen an historischen Fassaden an alte Berufe erinnern, oder an der Schelde-Promenade spaziert, wird aber die vielen "A Louer"- und "A Vendre"-Schilder nicht übersehen können. Selbst historische und frisch restaurierte Gebäude suchen nach neuen Nutzungen. Hier Leerstand, dort kaum ein freier Stuhl. Die Menschen in den vielen Cafés und Restaurants zeigen, dass die Welt der Gastronomie noch in Ordnung zu sein scheint. Für Tournai-Gäste, denen der Sinn nach ein bisschen Landluft steht, ist das Château Beloeil, das man in der Wallonie ganz unbescheiden "das belgische Versailles" nennt, ein lohnenswertes Ziel. Tatsächlich ist der Spaziergang durch die ausladenden, 25 Hektar großen Gärten mit Wasserspielen und Beeten in harmonischer Anordnung eine Herausforderung. Manche setzen sich gleich in den touristischen Bummelzug und lassen sich durch die Anlage aus dem 17. Jahrhundert chauffieren. Obwohl das Schloss, das von Wassergräben umgeben ist, sich seit dem 14. Jahrhundert in Privatbesitz befindet, können einige Prunkräume mit Mobiliar aus dem 17. und 18. Jahrhundert sowie die große Bibliothek besichtigt werden.

Dass Menschen verschiedenster Nationen zusammenkommen, hängt auch mit einem ganz frühen Bewohner Tournais zusammen. Der Merowingerkönig Chlodwig I. leitete von dort ein Kleinfürstentum. Durch erfolgreiche Eroberungszüge und seinen Übertritt zum Christentum erreichte er etwas, das man als erste europäische Einigung einstufen könnte. Als Gründer Frankreichs besetzt er jedenfalls einen Ehrenplatz im Pariser Pantheon. Tournai hat Chlodwig zum Bischofssitz erhoben, das ist die Stadt bis heute.

Das Château von Beloeil ist seit Jahrhunderten in Privatbesitz.

Der berühmteste Sohn der Stadt ist jedoch einer der bedeutendsten Maler des Spätmittelalters, Rogier van der Weyden, der hier natürlich de la Pasture mit Nachnamen heißt. Eine wie abgestellt wirkende Skulptur an der Kathedrale, die ihn beim Porträtieren einer Muttergottes mit Kind zeigt, steigert den Wunsch, eines der acht Museen der Stadt zu besuchen, das Musée des Beaux-Arts. Der klotzige Bau des eigentlich für seinen Jugendstil bekannten Architekten Victor Horta hütet – neben Bruegels, Manets und van Goghs – den Schatz eines deutlich bewegenderen Marienbildnisses van der Weydens.

Auch das Tamat, das wallonische Zentrum für Tapisserien, ist mit der Stadtgeschichte verbunden, denn die Teppichweberei hatte im 15. Jahrhundert den Reichtum Tournais begründet. Im Tamat werden jedoch nicht nur alte, sondern auch zeitgenössische, künstlerisch gestaltete Wandteppiche ausgestellt, die im besten Fall sogar aktuelle Tendenzen der Malerei zitieren.

In Tongeren bleibt die Geschichte an jedem Sonntag lebendig, nein, nicht die römische. Beim größten Antiquitätenmarkt in den Benelux-Ländern reiht sich Stand an Stand. Ob historische Stadtmauer oder Tiefgarage – jeder Ort scheint als Stellplatz willkommen. Rund 40 Antikläden, die meist nur am Wochenende öffnen, gibt es noch obendrauf. Da bleiben Ambiorix und den Römern nur Nebenrollen.

Informationen

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Tongeren in knapp vier Stunden, nach Tournai etwas mehr als fünf Stunden, mit dem Zug nach Tongeren in etwas mehr als vier Stunden (mehrmals umsteigen). Von Tongeren nach Tournai sind es mit dem Zug knapp drei Stunden.

Übernachten: In einem Herrenhaus von 1892 am Rande der Altstadt von Tongeren liegt das 3-Sterne-Hotel "Huys van Steyns", www.huysvansteyns.be; Im zentrum von Tournai befindet sich das 3-Sterne-Hotel Hôtel Alcantara, www.hotelalcantara.be.

Weitere Infos unter www.toerismetongeren.be/de oder www.visittournai.be.