Von Franz Lerchenmüller

Die besten Freunde von Franz Horn haben seltsame Namen: Streptococcus, Leuconostoc oder Lactococcus etwa. Und der Käser weiß genau, was er an ihnen hat: "Diese winzigen Kerle schlüpfen noch ins letzte Löchlein rein und machen ihre Arbeit. Ohne sie würde der Käse nach gar nichts schmecken." Denn erst sie, die Bakterien, bauen den Zucker ab und verwandeln ihn in Säure.

Hintergrund Anreise: Mit dem Zug ist man von Heidelberg in gut drei Stunden in Kempten. Mit dem PKW geht es über Stuttgart und Ulm ins Allgäu. Übernachten: "Ferienhof Tannenhof": Wer will, kann bei Familie Epple auf dem Bio-Bauernhof in Opfenbach mitarbeiten, Kinder finden jede Menge Tiere, Feinschmecker lieben [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Zug ist man von Heidelberg in gut drei Stunden in Kempten. Mit dem PKW geht es über Stuttgart und Ulm ins Allgäu. Übernachten: "Ferienhof Tannenhof": Wer will, kann bei Familie Epple auf dem Bio-Bauernhof in Opfenbach mitarbeiten, Kinder finden jede Menge Tiere, Feinschmecker lieben das selbstgebackene Brot und den Käse aus eigener Herstellung; FeWo ab 63 Euro (www.tannenhof-allgaeu.de). "Kur- und Sporthotel Tannenhof" in Weiler: hochmoderner Hotelkomplex mit mehreren Gebäuden, stylishen Zimmern und verschiedenen Restaurants; DZ ab 109 Euro, im Preis ist die Benutzung von Spa, Wassergymnastik und "3/4-Pension" enthalten (www.tannenhof.com). Essen und Trinken: Die Bauernläden an der Käsestraße wie das Hofgut Ratzenberg in Lindenberg (www.hofgut-ratzenberg.de) oder die Bergwies Biokäserei Butterblume in Stockach (www.bergwies-biokaeserei.de) verkaufen meist nicht nur hausgemachten Käse. Sie schlachten oft auch selbst, servieren Käse und Wurst in ihren Gaststuben, und auch der Obstler hinterher ist selbstgebrannt. Kässpätzle gibt es etwa in der über hundert Jahre alten Altholzstube des Restaurants Krone in Maierhöfen (www.naturlandhaus-krone.de), im lichtdurchfluteten Meckatzer Bräustüble (www.meckatzer-braeustueble.de) oder in der klassischen Wirtshausstube der Postbrauerei in Weiler (www.postinweiler.de) mit ihren Eckbänken, Holztischen und dem Kruzifix im Hergottswinkel. Carl-Hirnbein-Weg: An den Visionär und Geschäftsmann erinnert ein nach ihm benannter Weg, der sechseinhalb Kilometer zwischen Weitnau und Missen durch ein wunderschönes Stück Westallgäu führt. Auf und ab schlängelt er sich durch lichte Wälder und über die saftiggrünen Wiesen des Hauchenbergs mit Blick auf die Nagelfluhkette. 68 Erlebnisstationen reihen sich entlang des Weges aneinander, drehbare Informationssäulen erzählen nicht nur vom Leben Hirnbeins, sondern geben Auskunft über unterschiedliche Elemente der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Allgäus. Um alte Haustierrassen und Alpwirtschaft geht es da, um Hopfen, Streuobstwiesen und vergessene Getreidesorten. Allgemeine Informationen: Franz Horn: www.bergstätt-käse.de; Käseschule: www.kaeseschule.de; Allgäuer Käsestraße e.V., c/o Isny Marketing, Unterer Grabenweg 18, 88316 Isny im Allgäu, Tel.: 0 75 62/97 56 30, info@allgäuer- käsestraße.de, www.allgäuer käsestraße.de

[-] Weniger anzeigen

Wenn man dem stämmigen Westallgäuer in seiner kleinen, blitzblanken Käsestube zuhört, spürt man: Da mag einer, was er tut. "Man muss wissen: Was wollen die Bakterien, was können sie? Dann kann man mit ihnen spielen und immer wieder etwas Neues ausprobieren." Einen Frischziegenkäse mit Basilikum etwa, oder einen Schafskäse mit Trüffel – die beiden jüngsten Versuche.

Käse ist der Lebensinhalt von Franz Horn. Vor kurzem ist der 62-Jährige aus der Käserei in Grünenbach ausgeschieden, wo er 35 Jahre lang gearbeitet hat. An die 2000 kleine Laibe Bauernkäse reifen da für eine Lindenberger Firma heran, jeden Tag haben er und seine beiden Mitarbeiter 170 neue dazu gestapelt. Seine Privatsennerei in Missen aber ist seit fast zwanzig Jahren seine Experimentierstube: Alles, wofür der 5200-Liter-Kessel in Grünenbach zu groß war, entstand hier. Auch die Urkunden und die Medaillen, die er während seines Berufslebens bei Käseolympiaden abgeräumt hat, hängen jetzt hier.

Horns Heimat ist das Westallgäu, die sanfte Hügellandschaft zwischen Isny, Lindau und Oberstaufen. Weithin wellen sich die grünen Kuppen, im Süden begrenzt von der Nagelfluhkette mit dem 1815 Meter hohen Hochgrat, westlich erstreckt sich der Bodensee. Die Dörfer hier heißen Simmerberg, Röthenbach oder Sibratshofen, die Kirche steht immer noch mittendrin, und verstreut auf den Hügeln liegen Einödhöfe inmitten der Felder. Es hat so gar nichts Schroffes an sich, das Land, nichts alpin Kantiges, und vielleicht sind die großen Touristenströme auch deshalb immer ausgeblieben.

Die Allgäuer Käsestraße, 2013 gegründet, ist ein viele Kilometer umfassendes Rad- und Wanderwegenetz, das zwischen Isny, Immenstadt, Lindau und Wangen Nebenstraßen nutzt. Zum anderen ist sie ein Zusammenschluss von Betrieben: Käsereien, Gaststätten, Läden und Bauernhöfe, die ihre Kühe noch ohne Silage und Soja, nur mit Gras und Heu füttern. Das heißt: Der Besucher kann sich Teilabschnitte erwandern oder erradeln und erfährt nebenbei alles über das Lebensmittel, das das Allgäu seit Beginn des 19. Jahrhunderts geprägt hat wie kein anderes.

In Sennereien in Steibis, Hopfen, Isny oder Börserscheidegg kann man zusehen, wie die Käser, immer picobello ganz in Weiß, mit ihren Käseharfen die gestockte Milch brechen, die körnige Masse in Formen packen oder die Käselaibe in den Kellern immer wieder mit Salzwasser abbürsten. Neben dem milden, fast süßlichen Emmentaler ist deftiger, rotschmieriger "Backsteiner" im Angebot, sahniger Camembert und schließlich auch der scharfe "Weißlacker", der genauso schmeckt, wie die Geschichte seiner Entstehung vermuten lässt: So, als habe jemand einen Romadur ein halbes Jahr im Salzbad vergessen und hinterher festgestellt, dass das, was übrig blieb, durchaus noch zum menschlichen Verzehr geeignet sei.

m Dorfhaus in Thalkirchdorf können Interessierte sogar ihren eigenen Käse herstellen. Unter den Schwarz-Weiß-Fotos attraktiver Allgäuer Braunvieh-Schönheiten erwärmen die Teilnehmer – mit weißen Schürzen und Kopfhauben angetan – in Mini-Kupferkesseln die Milch auf 35 Grad. Anschließend geben sie Lab dazu, das Fermentiermittel, und schneiden die eingedickte Masse mit einer Mini-Käseharfe zu Käsebruch. Den füllen sie in einen Plastikbehälter und nehmen am Ende einen Allgäuer Weichkäse nach Feta-Art mit nach Hause.

In den angeschlossenen Gasthäusern steht natürlich alles auf der Karte, was sich mit Käse kochen oder würzen lässt: Käsesuppe und Käsefondue, Käseschnitzel oder Käse sauer. Duftend gepfeffert und mit gerösteten Zwiebeln bestreut, kommt das Allgäuer Nationalgericht "Kässpätzle" auf den Tisch. Und es vermittelt dem Gast schon beim ersten Löffel das Gefühl, sich jetzt eigentlich so gut wie zu den Einheimischen zählen zu dürfen. Das Geheimnis seiner Herstellung fassen die Spätzlehobler in einem Satz zusammen: "Entweder man kann es – oder nicht."

Natürlich hat die Käseherstellung auch im Allgäu längst jede Romantik verloren. Produziert wird auf Masse, die EU achtet streng auf Hygiene. Die Abläufe sind zeitlich getaktet, Computerprogrammierung und genaueste Protokollführung haben die schwere körperliche Arbeit von einst abgelöst. In Börserscheidegg und Isny, Rutzhofen und Bremenried und all den anderen kleinen Betrieben aber spürt man: Da sind noch Leute zugange, die ihr Handwerk lieben. Die immer noch weiter alle Möglichkeiten ausloten wollen, die in der Milch stecken, und die stolz sind auf ihr Produkt: "Man muss den Käse schätzen und manchmal auch mit ihm schwätzen", verrät Franz Horn.

Der Käsermeister hat seine Neugier und seine Experimentierlust auch nach einem ganzen Berufsleben nicht verloren. So versucht sich Horn an Käse mit Senfsorten oder Pfefferminz, experimentiert mit Chiliflocken und räuchert. In seinem Keller lagern ein Dutzend unterschiedlicher Räder im Halbdunkel: Orangerote und dunkelgraue, glatte und zerfurchte, unterteller- und tretrollerradgroße.

Jeden Tag steht Franz Horn davor, beobachtet die kleinen Laibe und klopft sie lauschend ab. Kein Bordeauxliebhaber könnte kundiger und genussvoller über seine schönsten Flaschen sprechen. "Jeden Morgen komme ich hier rein und sehe mir den Käse an. Ich habe ihn gemacht, ich rieche ihn, ich kenne ihn und ich weiß sofort, ob irgendetwas nicht stimmt." Gute Freunde eben. Und die soll bekanntlich niemand trennen.