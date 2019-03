Von Beate Baum

Es ist ein afrikanischer Rhythmus, zu dem Jeanne Henriquez sich am Waschbrett bewegt und singt. Der Text ist auf Papiamentu, der Creolsprache, die auf der Karibikinsel Curaçao Umgangssprache ist, und die einem durch die niederländischen Elemente vertraut erscheint. "Ich wasche hier, ich wasche dort", übersetzt die 71-Jährige ihr Lied. "Beim Waschen wurde aber auch über alles gesungen, was die Menschen hier in der Kunuku bewegte. Und das war einiges, denn das Leben hier war hart." Kunuku, das war die Wildnis im auch heute noch dünn besiedelten Westen der Karibikinsel, wo die feuchte Hitze über wuchernden Kakteen steht. Die promovierte Historikerin Henriquez gehört zum Team des Museums Kas di Pal’l Maishi, das Besuchern die Lebensbedingungen der ehemaligen Sklaven nahebringen will. Denn: "Das sind unsere Wurzeln."

INFORMATIONEN Anreise: KLM fliegt nonstop ab Amsterdam auf die Insel. Flugzeit 9,5 Stunden; Preis ca. 550 Euro. Auf der Insel ist ein Mietwagen hilfreich. Unterkunft: Neben großen Hotelresorts gibt es auch kleine Boutique Hotels wie das t'Klooster im Willemstader Viertel Pietermaai (A de Veerstraat 12). DZ mit Frühstück ca. 100 Euro pro Nacht. http://hotelklooster.com/de/ Klima: Curaçao liegt außerhalb des Hurrikan-Gürtels. Das Wetter ist ganzjährig tropisch warm; Juli bis September können unerträglich heiß werden, Regenzeit ist von Oktober bis Februar. Essen und Trinken: Fischrestaurant Kas di Piskado Purunchi in Koredor, Otrobanda, Willem-stad. Ein (opulentes) Fischgericht kostet etwa 13 Euro. Netto-Bar, Breedestraat 143, Willemstad. Währung: Ein Antillengulden entspricht ca. 0,50 Euro. Selbst auf dem Markt kann man mit US-Dollar, vielerorts auch mit Euro zahlen.

Curaçao war Hauptumschlagplatz der aus Afrika verschleppten Menschen für den amerikanischen Kontinent; die Güter der niederländischen Kolonialherren konnten natürlich ebenfalls nur durch die Zwangsarbeit der Afrikaner ihren Reichtum entwickeln. Nachdem 1863 endlich der Handel verboten wurde, besserte die Lage der Menschen sich nur langsam: Sie mussten als Pächter für ihre bisherigen Herren weiterarbeiten, bauten Lehmhäuser wie jenes auf dem Gelände des Museums, pflanzten einen Zaun aus Kakteen, bereiteten Mahlzeiten aus anderen Kakteen, den essbaren Kadushis, aus Maismehl und Leguanen, holten Wasser aus weit entfernt liegenden Brunnen. Wuschen ihre Wäsche am Waschbrett und sangen dabei von ihren Sorgen.

Fast jeder in Mitteleuropa denkt wohl bei Curaçao zuerst an einen blauen Likör und tiefblaues Meer mit weißen Stränden. Beides findet man auch auf der Insel, die nur so groß ist wie Usedom. Wobei vor allem in Hotel-Restaurants Cocktails mit dem Orangenlikör angeboten werden, den es vor Ort auch in Rot, Gelb, Orange und Grün gibt. Manche Strände nahe Willem-stad sind sehr belebte Anlagen mit Souvenirladen und Restaurants. Im Westen der Insel hingegen, wo das Inland so unwirtlich ist, reiht sich eine paradiesische Bucht an die nächste. Dort kann man nah am Ufer beim Schnorcheln jede Menge bunte Fische und Wasserschildkröten sehen und sich wirklich und wahrhaftig wie im Paradies fühlen.

Ebenfalls paradiesisch: Curaçao wirkt wie ein funktionierender Vielvölkerstaat. Die heute gut 160.000 Bewohner entstammen 50 Nationen. Dazu zählen Holländer, Südamerikaner und Afro-Curaçaoer. 2008 entschied man sich in einem Volksentscheid, Teil des Königreiches der Niederlande zu bleiben. So haben auch weiterhin junge Menschen die Möglichkeit, zum Studium oder Arbeiten nach Europa zu kommen und jene freie Geisteshaltung zu entwickeln, die weit über den kleinen Raum der Insel hinausweist, und die ein Gespräch mit den Menschen - fast jeder spricht ein wenig Englisch - zum Vergnügen macht.

Das Curaçao des 21. Jahrhunderts präsentiert sich sehr entwickelt, stolz verweist man darauf, dass das durchschnittliche Einkommen weit über dem der anderen Karbikinseln liegt, das Trinkwasser zu den besten der Welt gehört. Willemstad, die Hauptstadt - und im Prinzip einzige Stadt der Insel - ist seit 1997 Unesco-Weltkulturerbe. Zu Recht, die kunterbunte Aneinanderreihung niederländischer Handelshäuser in Punda, ist schon "dushi" - Papiamentu für süß, hübsch, oder auch "mein Schatz", und Lieblingswort der Curaçaoer.

Eine schwenkbare Fußgängerbrücke verbindet den ehemaligen Stadtteil der Kolonialherren Punda mit Otrobanda - auf Deutsch: die andere Seite - dem bis heute ärmeren, aber auch lebendigeren Viertel. Dort gibt es weniger Hipster-Cafés, dafür mehr Kultstätten wie die bereits 1954 gegründete Netto-Bar. Die Kneipe ist gepflastert mit Bildern des niederländischen Königshauses, stolz verweist man darauf, dass König Willem-Alexander stets auf ein Gläschen des selbstgebrannten, leicht nach Anis schmeckenden grünen Rums hereinschaut, wenn er auf der Insel ist.

Oder aber Purunchi, ein Restaurant in einem winzigen Fischerhäuschen direkt am Hafen, wo es derart leckeren, frischen, vor den Augen der Gäste zubereiteten Fisch gibt, dass man noch Ewigkeiten davon schwärmt. Dazu eine ebenfalls selbst gemachte Zitronenlimonade - dafür lässt man die allzu perfekte Welt der Hotelresorts gern hinter sich.

Für die Bevölkerung gibt es dennoch etliche Brüche. Nicht nur Jeanne Henriquez verweist auf Probleme wie eine hohe Jugendarbeitslosigkeit; der Street-Art-Maler Garrick Marchena will darauf aufmerksam machen, dass die Insel in Gefahr ist. Er meint damit holländische Investoren, die riesige Hotelkomplexe bauen. Neben das Bild eines grimmig dreinschauenden Mädchens hat er "Und wir lassen sie es tun" an die Wand geschrieben.