Von Sarah Kringe

Bin ich schon oben? Verdutzt steige ich vom Sattel und sehe mich um. Dies ist vermutlich der erste Pass, den ich mit dem Fahrrad erradelt habe, bei dem ich nicht genau sagen kann, ob ich den höchsten Punkt schon passiert habe, da jedwede Markierung fehlt. Es handelt sich um den Llogara-Pass, der Nord- von Südalbanien trennt. Losgeradelt bin ich in Orikum, an der Adria, ankommen will ich in Dhermi, am Ionischen Meer. Dazwischen einige Serpentinen, die Straße windet sich durch den Llogara-Nationalpark bis auf über 1000 Meter.

Dieser Pass ist mehr als eine geografische Landmarke. Die Nordseite ist dicht bewaldet, dschungelartig, es ist neblig, diesig und ein kühler Wind weht. Hier wachsen seltene und bis zu 1000 Jahre alte Schlangenhaut-Kiefern, der Park ist Lebensraum und Rückzugsort für Tiere und Pflanzen. Seit kurzem gibt es ein kleines Nationalparkzentrum mit Informationen über Wanderwege und Fahrradtrails. Die Südseite dagegen präsentiert sich fast bar jeder Vegetation, karg und schroff, aber eintausend Meter unter mir glitzert das Meer, es ist warm, beinahe schon zu heiß.

Die albanische Riviera erstreckt sich in Richtung Griechenland, am Horizont erhebt sich Korfu aus dem Wasser. Der Süden Albaniens ist anders als der Norden, das zeigt sich vor allem an der Küste. Kleine Buchten statt kilometerlanger Sandstrände prägen die Küstenlinie – um sie mit dem Auto zu erreichen, braucht man entweder ein geländegängiges Fahrzeug oder sehr starke Nerven. Genau das macht den Charme aber auch aus. Gjipe Beach beispielsweise, eine der schönsten Buchten der Riviera, ist vermutlich nur deshalb noch so ursprünglich, weil eben nicht jeder mit dem Auto hinunterfahren kann.

Hier im Süden ist außerdem der griechische Einfluss kaum zu übersehen: Die Bars in den kleinen verträumten Küstenorten heißen plötzlich "Taverna", an den Steinhäusern wehen immer wieder griechische statt albanische Flaggen. Ein wirklicher Geheimtipp ist die albanische Südküste allerdings nicht mehr. Der Tourismus boomt, führt zu immer mehr Privatisierung und Bebauung. Wer noch ein Stück Unberührtheit erleben will, muss sich beeilen.

Anders sieht es im Landesinneren aus. Neben einigen der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Albaniens, wie der Karstquelle "Blaues Auge" oder der Altstadt von Gjirokaster, können Abenteuerlustige hier entlegene Schluchten erwandern, unter eiskalten Wasserfällen baden oder tagelang einsam in den Bergen kampieren. Die Straßenverhältnisse sorgen für einen zusätzlichen Nervenkitzel, obwohl auch diese sich in den letzten Jahren deutlich gebessert haben. Albanien, das Land zwischen Balkan und Griechenland, verbindet mit seinen Nachbarn die situationsangepasste Interpretation der Straßenverkehrsordnung – die meisten fahren, wie sie wollen. In den wilden Bergen ist das aber egal, hier gibt es ohnehin selten Gegenverkehr.

Dagegen fällt dem Reisenden sowohl im Norden wie im Süden die unglaublich hohe Dichte an Tankstellen auf. Der Diesel geht einem in diesem Land nicht so schnell aus, in dem auf 1000 Einwohner eine Tankstelle kommt, wie Tankwart Eri verrät. Das wären knapp 3000 Tankstellen auf einer Fläche kleiner als Baden-Württemberg. "Die Leute versprechen sich Profit", erklärt der Tankwart, während er Diesel nachfüllt.

Bucht Gjipe Beach.

Verständlich in einem Land, das nach wie vor unter den Nachwehen von Diktatur und Bürgerkrieg leidet und in dem junge Menschen wie Eri wenig Perspektiven haben. "Wenn ihr jemanden kennt, der mich anstellt in Deutschland – ich mache jede Arbeit", gibt er uns mit auf den Weg. In den Städten sprechen viele Menschen ein wenig Deutsch, weil sie einmal in Deutschland gearbeitet haben oder es noch vorhaben. In den Bergen dagegen sind Fremdsprachenkenntnisse selten, am besten, man legt sich die wichtigsten Sätze auf Albanisch zurecht und hat Spaß dabei, sich die Zunge zu verknoten.

Der Lengarica-Canyon (re.) bietet einsame Naturerlebnisse zwischen steilen Felswänden.

In Südalbanien kann man noch selbst auf Entdeckungsreise gehen. Einige Pfade sind zwar bereits häufig begangen, ausgetreten sind die wenigsten. Oft überrascht einen das Abenteuer genau dann, wenn man am wenigsten damit rechnet. Uns erwischt es in der Nähe von Permet. Eigentliches Ziel sind die naturbelassenen heißen Schwefelquellen neben einer alten, osmanischen Brücke. Was uns viel mehr begeistert, ist die spontane Wanderung in den zugehörigen Lengarica-Canyon. Mit ausgestreckten Armen können wir die steilen Felswände berühren, während unsere Füße durch hüfthohes eiskaltes Wasser waten. Diese Erfahrung haben wir, wie so vieles in Südalbanien, für uns allein.