Von Doris Klein

Hintergrund Informationen > Allgemeine Auskünfte erteilt die Vertretung des Ministry of Tourism VITO Germany, Telefon 069.1753 71.048. > Anreise: Mit Singapore Airlinesüber Singapur nach Jakarta, ab 840 Euro retour. Weiter von Jakarta mehrmals täglich nach Yogjakarta mit [+] Lesen Sie mehr Informationen > Allgemeine Auskünfte erteilt die Vertretung des Ministry of Tourism VITO Germany, Telefon 069.1753 71.048. > Anreise: Mit Singapore Airlinesüber Singapur nach Jakarta, ab 840 Euro retour. Weiter von Jakarta mehrmals täglich nach Yogjakarta mit Air Asia, ab 100 Euro retour. Oder von Denpasar/Bali mehrmals täglich mit Garuda Air nach Yogjakarta, ab 160 Euro retour, www.garudaair.com. Hauptreisezeit für Java: Anfang April bis Ende September (Trockenzeit). Von November bis Februar muss mit heftigen Regenschauern und Überschwemmungen gerechnet werden. >Übernachten: 5-Sterne-Luxus bietet das Hyatt Regency, etwas außerhalb im Nordwesten in Richtung Borobudur-Tempel, sehr ruhig, mit Golfplatz. Einige Zimmer mit Blick auf den aktiven Vulkan Merapi. Ein Doppelzimmer kostet ab 90 Euro pro Nacht. Oder im Phönix Hotel, einem stilvollen Boutique-Hotel am Rande des Zentrums, Pool, Restaurant, Fitness, sehr relaxte Atmosphäre. Ein Doppelzimmer ist hier ab 60 Euro pro Nacht buchbar. > Essen und Trinken: Eine knappe halbe Taxistunde südlich vom Stadtzentrum, in der Nähe des Töpferdorfes Kosongan gelegen, kreieren Wim und Philipp im "The Sawah" ihre Weltküche für Gäste. The Sawah steht für eine wundervolle Atmosphäre im Privathaus der beiden und eine ausgezeichnete Küche und "A place to eat. Not a Restaurant". Indonesische Rijstafel (eine niederländische Erfindung übrigens) und 3 Gänge-Welt-Menüs aus der Türkei, Holland, Marokko oder Frankreich für rund 15 Euro. Übernachtungsmöglichkeit auf Anfrage. Reservierung erforderlich: thesawah@gmail.com. Sehr stilvoll geht es in der Vino Bar im Kolonialstil-Hotel Phönix in der Jl. Sudirman 9 zu. Beste Cocktails, gute Weinauswahl, guter Platz für einen entspannten Sundowner, täglich geöffnet ab 17 Uhr, Telefon 0062.274 566.617.

[-] Weniger anzeigen

Andernorts mögen die Nächte ja katzengrau sein, nicht so in Yogyakarta, der Kinderstube der javanischen Kultur und einem der letzten aktiven Sultanate Indonesiens. Hier wird, wenn die größte Hitze gewichen ist, wenn die Einheimischen unter rappelnden Ventilatoren langsam in ihre Kissen sinken und auch die letzten Touristen sich auf den Weg in ihr Hotel machen, die Stadt erst richtig bunt. Zumindest in den Nächten, an denen die Jungs von "Yorc" oder "FSK" (Flameable Seven Kids) die Spraydosen in ihre Backpacks packen, ihre Basecaps oder Hoodies über den Kopf ziehen und sich auf ihren Mopeds in der Stille der Nacht auf den Weg zur Arbeit machen.

Die eigentliche Arbeit, denn tagsüber sind sie Kellner, Taxifahrer, Designer oder Lehrer. Die Währung der Nachtschicht heißt Ruhm. "Yorc" steht für Yogyakarta Art Crime, eine Gruppe von "streetart"-Künstlern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Stadt klammheimlich ein bisschen farbiger zu gestalten. "Lovehatelove", "Save", "Muck" und "Plus03", die Spezialisten in Sachen Plakate, Wandmalereien, Logos, Schablonen und Schriftzüge, trudeln nach und nach in ihrem Hauptquartier, dem winzigen Café Sellie Coffee ein.

Rolly, alias "Lovehatelove", ein, wie er sagt "hauptberuflicher Künstler", ist so etwas wie der König der Szene, Muck, der junge Wilde unter ihnen: schmutzig müsse "streetart" sein, illegal und aufrichtig, zerstörerisch und schön, findet er. Muck hat sich mit seinen Schriftzügen, bei denen es darum geht, seinen eigenen Stil zu entwickeln und den eigenen Namen kunstvoll auf so vielen Wänden wie möglich zu hinterlassen, in der Hierarchie der Szene hochgesprüht. Der Schriftzug ist die Form der Selbstdarstellung unter den Sprayern. Aber: Wer keinen guten Stil hat, kann sprühen so viel er will, er wird niemals Ruhm erreichen. "Natürlich sind wir alle Narzissten" sagt Sabiq, alias "Save".

Während die Graffiti-Szene in Europa und den USA bereits wieder im Aussterben begriffen scheint oder sich satt im kommerziellen Kunstbetrieb etabliert hat, ehemals illegale Straßenkunst bekannter Sprayer wie etwa die des Amerikaners Banksy Preise von mehreren hunderttausend Euros erzielt und ganze Wände für ein Stück oder eine Wandmalerei abgetragen werden, geht es hier erst richtig los. Von fetten Erlösen für ihre Werke sind die indonesischen Sprayer weit entfernt. Das Honorar für einen Wand-Auftrag liegt bei 10 Euro pro Meter; Auftraggeber sind meist Unternehmen und auch schon mal die Polizei im Rahmen einer Anti-Terror-Kampagne.

Das monetäre Nahziel dieser Künstler ist es, über den öffentlichen Raum einen Job als Designer oder Grafiker zu finden; so wie Sabiq, der Ex-Spayer, der inzwischen als freiberuflicher Werbedesigner arbeitet und nur noch "nebenher" sprüht: "Von irgendwas müssen wir ja leben." Neu ist diese Kunstform in Indonesien nicht, die meisten der Graffiti-Veteranen haben als Teenager angefangen und gehören der Szene seit mehr als zehn Jahren an. Begonnen hat sie hier, in Yogyakarta.

Davon, dass sie die Pioniere der "streetart" in Südostasien seien, sind die Leute von "Yorc" überzeugt. Graffiti- Künstler aus der ganzen Welt kommen nach Yogya, man befruchtet sich gegenseitig. Wie kaum eine andere Stadt des Archipels hat Yogya den Spagat zwischen Tradition und Moderne, im Leben wie in der Kunst, geschafft. Modernes Universitätsleben vibriert neben den Traditionen des Sultanspalastes, dem Kraton, der im Wechselspiel zwischen Hinduismus, Buddhismus und Islam seine ganz eigene Kultur hervorgebracht hat. Im Zentrum von Bildung, Kunst und Kultur ist über Jahrhunderte eine reiche Kunstszene gewachsen, die Tanz, Musik, Wayang-Schattenspiel, Batik und Malerei umfasst.

Die Offenheit gegenüber Neuem zeigt sich auch darin, dass "streetart" sowohl bei den meisten Bewohnern der Stadt als auch bei den Behörden weitgehend anerkannt und als Kunst wahrgenommen wird. Viele sind stolz auf ihre Straßenkünstler und eine mobile Suppenküche vor einer bunten Wand macht sich allemal besser als vor einer grauen. Auch wenn die Polizei ihnen gelegentlich einen fetten Strich durch die Rechnung macht, wie vor zwei Jahren, als die Gruppe beim Besprühen eines Zuges erwischt wurde. Die Strafe fiel moderat aus: sie mussten die Farbe wieder abschrubben.

Plus3, der in Yogyakarta Kunst studiert hat und dort nun selbst Kunst unterrichtet, hat in 2003 mit dem sprayen von Figuren begonnen, weil er fand, dass die Stadt schmutzig und trist aussah. Inzwischen hat seine Straßenkunst aber eine Botschaft. "Kunst ist immer so schwer und abschreckend" sagt er und will genau das ändern "Jeder kann Kunst machen, jeder kann es lernen und unsere Stadt ist wie ein großes Atelier."

Die Leute sollen sich freuen, wenn sie zur Arbeit gehen und wieder ein neues Bild an einer schäbigen grauen Wand vorfinden. Das Bilderverbot im Islam, das einer muslimischen Tradition folgt, die die Abbildung von lebenden Wesen ablehnt, schert die jungen Muslime hier wenig. Einzuhalten wäre es im Epizentrum des hinduistischen Ramayana-Epos ohnehin nicht, denn der Epos lebt von seinen filigranen Figuren um Rama und Shinta. Vielmehr bedienen sich viele Künstler dieser Figuren wandfüllend, um auf soziale Missstände zu zeigen.

Der Boom, der viele etablierte Maler in den letzten Jahren in die Crème des asiatischen Kunstmarktes gespült hat, hat sie allerdings auch gleich wieder aufgefressen. Viele ehedem ,neue Wilde' sind in schicken Galerien zu Auftragskünstlern mutiert, ihre Werke sind zu perfektionierter Konfektion geronnen. Statt zu experimentieren behält man ängstlich den Markt im Auge. Hauptsache schön und verkäuflich. Da kommen die "streetart"-Künstler gerade recht, um der siechenden Szene wieder Leben einzuhauchen.

Sie geben der Kunst wieder Raum und dem öffentlichen Raum die Kunst zurück, ohne auf Preisschilder zu schielen. Sie wollen Kunst vom Volk für's Volk. Ihre Galerien und Ateliers sind die Straßen ihrer Stadt. Vielleicht braucht Kunst eben doch einen leeren Bauch. Denn satt sind die Graffiti-Künstler von Yogya noch lange nicht und ans Aufhören denkt auch keiner. "Niemals!" sagt Muck, als hätte man ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, irgendwann mit dem Atmen aufzuhören.