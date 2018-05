Von Antje Seeling

Eigenwillig ist er, mürrisch zuweilen, besonders bei akutem Koffeinmangel. Georges Dupin, der aus Paris strafversetzte Kriminalkommissar, weiß anfangs gar nicht so recht, was er im Finistère soll, hier am "Ende der Welt".

Fünf Jahre und einige Mordfälle später ist er weitgehend bretonisiert; Assistentin Nolwenn und Inspektor Riwal haben ganze Arbeit geleistet. Dupin, Genussmensch durch und durch, lernt bei seinen Ermittlungen nicht nur einiges über die Mentalität der Bretonen, er kommt auch den Geheimnissen des Fleur des Sel aus der Guérande oder der weltberühmten Austern vom Belon auf die Spur.

Hintergrund ■ Reiseziel: Die Bretagne liegt im äußersten Westen Frankreichs und ist im Norden durch raue Meerlandschaft geprägt, je weiter südlich, umso "mediterraner" wird das Klima. ■ Anreise: Mit dem Flugzeug (Air France/KLM) nach Nantes und von dort mit dem Mietwagen. Rückflug ab Brest. Mit dem Auto ab Heidelberg 1080 Kilometer; A 6 bis Saarbrücken, A 4 über Metz bis Paris; A 11 Richtung [+] Lesen Sie mehr ■ Reiseziel: Die Bretagne liegt im äußersten Westen Frankreichs und ist im Norden durch raue Meerlandschaft geprägt, je weiter südlich, umso "mediterraner" wird das Klima. ■ Anreise: Mit dem Flugzeug (Air France/KLM) nach Nantes und von dort mit dem Mietwagen. Rückflug ab Brest. Mit dem Auto ab Heidelberg 1080 Kilometer; A 6 bis Saarbrücken, A 4 über Metz bis Paris; A 11 Richtung Le Mans; A 81 und N 136 Richtung Rennes; N 24 Richtung Lorient und Concarneau. ■ Essen & Trinken: "L’Amiral", 1, av. Pierre Guéguin, Concarneau, www.restaurant-amiral.com; Le Moulin de Rosmadec, Venelle de Rosmadec, Pont-Aven, www.moulinderosmadec.com Austernbetrieb und -bistro Viviers de Penfoulic, Route de Beg an Aéro᠆drome, La Forêt Fouesnant Boulange᠆rie Lucas (Kouign Amann), rue des Plomarc’h Nr. 20, Douarnenez ■ Übernachten: Hotel Ar Men Du, 47, rue des Iles, Névez, www.men-du.com; Hotel Ty Mad, Plage St. Jean, Douarnenez (Ortsteil Tréboul), www.hoteltymad.com ■ Weitere Infos: Comité Régional du Tourisme de Bretagne, 1, rue Raoul Ponchon, 35069 Rennes, tourism-crtb@tourismebretagne.com, www.bretagne-reisen.de ■ Der Autor Jean-Luc Bannalec lebt in Deutschland und im südlichen Finistère. Lange war unbekannt, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt. Mittlerweile ist klar: Es ist der Programmchef des Fischer-Verlages, Jörg Bong (50). Fünf bretonische Besteller mit Kommissar Dupin sind ihm bereits gelungen. Im TV ermittelt Dupin derzeit in "Bretonische Flut" (am 9. März um 20.15 Uhr in der ARD) und in "Bretonischer Stolz" (ARD-Mediathek). ■ Kochen: Wer selbst mal bretonisch kochen will, dem sei das sehr hübsch gemachte "Bretonische Kochbuch" (Verlag Kiwi) empfohlen. Darin auch Kommissar Dupins Lieblingsgerichte.

[-] Weniger anzeigen

Mehr als zwei Millionen Bücher seiner Dupin-Krimireihe hat Jean-Luc Bannalec seit dem Start 2012 in Deutschland verkauft. Manche der Protagonisten und die meisten Schauplätze aus den Romanen gibt es tatsächlich. Alle anderen skizziert der Autor emotionaler als jeder Reiseführer es könnte. Kein Wunder: Bannalec lebt in Berlin und im südlichen Finistère - und hat sich offensichtlich in den Landstrich verliebt. Höchste Zeit jedenfalls, sich selbst an den Schauplätzen der Romane umzusehen.

Erste Station: die Guérande. Dupin interessierte sich in den Salzgärten der Halbinsel für ein paar mysteriöse Fässer, als plötzlich auf ihn geschossen wird. War das eine der Halluzinationen, die der Veilchenduft des Fleur de Sel auslösen kann, von denen alte Salzbauern erzählen?

Der Nachmittag, wenn die Sonne schon tief steht, ist die beste Zeit für eine Tour durch die Salinen. Paludier Laurent erzählt von seinem Alltag, von Gezeiten und von der Salzkonzentration. Gar nicht so einfach, das kostbare Salz dem Meer abzugewinnen. Ein Regenguss zur falschen Zeit kann die Arbeit des ganzen Jahres vernichten - ein fragiles System.

Rund 90 Autominuten weiter nördlich der Salinen liegt der Künstlerort Pont-Aven, wo Dupin seinen ersten Mordfall ermittelt. Am wunderschönen Plage Tahiti von einem Regenguss überrascht, zieht er sich ins Hotel Ar Men Du auf einen Kaffee zurück. Für Dupin ist das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant des Ar Men Du das beste der Gegend. Das kleine Hotel in den Dünen wirkt tatsächlich ein bisschen wie das Ende der Welt. Zwischen hier und Amerika liegen nur noch die Glénan-Inseln, etwa zehn Seemeilen vor der Küste.

Touristisch war Pont-Aven schon immer, doch seit dem Erfolg der Dupin-Krimis kommen noch mal 70 Prozent mehr Besucher als sonst, erzählt die Stadtführerin. Der Ort, der schon Maler wie Paul Gauguin und Émile Bernard inspirierte, könnte aus einem Bilderbuch entsprungen sein: Boutiquen, Galerien, Spezialitätengeschäfte, Cafés, wohin man schaut. Sogar das schönste Klohäuschen der Welt steht hier, aus Stein - natürlich mit bretonischem Giebel.

Vom malerischen Hafen kommt man am Fluss Aven entlang zu Le Moulin de Rosmadec. Im Restaurant der alten Mühle trifft sich Kommissar Dupin in "Bretonische Verhältnisse" mit Frédéric Beau᠆vois. Ein uriges, aber vornehmes Lokal, mit einer etwas steifen Attitüde.

Ganz anders als Béa. Die Austernzüchterin, die auch im echten Leben so heißt, erklärt dem Kommissar in "Bretonischer Stolz" alles über die weltberühmten Austern. Wer will, kann auf der Terrasse ihres kleinen Betriebes in La Forêt Fouesnant ein paar creuses probieren. Dazu ein Muscadet ... la vie est belle!

Kommissar Dupin selbst lebt in Concarneau, einer beschaulichen Hafenstadt mit 15.000 Einwohnern. Einer Festung gleich thront die Altstadt ville close auf einer Insel im Meer, direkt neben dem Hafen. Gegenüber, im L’Amiral beginnt Dupin seinen Tag mit einem oder zwei petit cafés. Abends genießt er hier sein Lieblingsgericht Entrecôte mit Rotwein. Bekannt ist das Restaurant von Arnaud (der im Roman Paul heißt) und Catherine Lebossé vor allem für Meeresfrüchte. Doch auch das Entrecôte kommt punktgenau medium, auf Holzkohle gegrillt und wunderbar saftig daher. Keine Frage, der Kommissar hat Geschmack.

Der Mord an einer jungen Küstenfischerin, die man in der Auktionshalle am Hafen gefunden hatte, führt den Kommissar in "Bretonische Flut" nach Douarnenez, eine knappe Stunde nordwestlich von Concarneau. Seit Generationen leben die Leute von der Sardinenfischerei und erfanden die Konservendose. Der Chemin de la Sardine führt vorbei an den Fischhallen und ins alte Hafenviertel von Douarnenez, das Dupin so gern mag.

Noch etwas wurde in Douarnenez erfunden: der bretonische Butterkuchen Kouign Amann. Die hohe Kunst besteht darin, den Zucker auf den Punkt karamellisieren zu lassen. Und weil die Bretonen alles sehr ernst nehmen, gründen sie gleich noch die Association du véri᠆table Kouign Amann, die Vereinigung des wahren Kouign Amann. Kein Scherz.

Einen Rückzugsort zum Nachdenken findet Dupin im Hotel Ty Mad. Üppiger Bambus, Gräser, weißer Rhododendron im Garten und das weinumrankte Steinhaus wirken schon von außen ein bisschen wie aus der Welt gefallen. Die Besitzerin des Hotels erzählt dem Kommissar Geschichten und Legenden über die Gegend, die ihn in seinem bisher letzten Fall auf die Île de Tristan und letztlich auf die Spur des Täters bringen.

Unbestätigten Meldungen zufolge wird es bald neue Ermittlungen geben. Kein Wunder: Die Bretagne ist einfach mordsmäßig schön.