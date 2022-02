Von Brigitte Bonder

Hoch oben auf dem Gipfel des Fulseck stecken Skier und Stöcke am Pistenrand im Schnee. Einige Alpinsportler haben sich im Halbkreis aufgestellt, recken die Arme in den tiefblauen Himmel und verharren in der sogenannten Berghaltung. "Beim Einatmen streckt ihr euch noch ein wenig mehr und genießt ganz bewusst die frische Alpenluft", erklärt Yogalehrerin Anke Kranabetter die Übung namens Tadasana. Es folgen weitere Asanas, also Yoga-Bewegungen, die auf aktive Skistunden einstimmen. Mit dem "Krieger" werden die Beine gedehnt, die "Acht Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule" mobilisieren den ganzen Körper und aktiveren das Herz-Kreislauf-System. Es ist eine Skigymnastik der besonderen Art, die zugleich Abstand vom Alltag schafft. Und während sich die meisten Skifahrer direkt von der Gondel auf die Piste stürzen und ins Tal nach Dorfgastein wedeln, genießt die Yoga-Gruppe das verschneite Bergpanorama und startet ganz entspannt in denTag.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto geht es über Salzburg und die Tauernautobahn bis nach Bischofshofen. Von hier sind es 35 Minuten bis Bad Hofgastein. Mit dem Zug über München und Salzburg ins Gasteinertal. Übernachten: In der Nähe der Talstation in Dorfgastein liegt das Bergparadies Dorfgastein, [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto geht es über Salzburg und die Tauernautobahn bis nach Bischofshofen. Von hier sind es 35 Minuten bis Bad Hofgastein. Mit dem Zug über München und Salzburg ins Gasteinertal. Übernachten: In der Nähe der Talstation in Dorfgastein liegt das Bergparadies Dorfgastein, www.bergparadies.at. Das Vier-Sterne-Haus bietet moderne, vollausgestattete Appartements und Penthouses für 2 bis 10 Personen. Zur Talstation Dorfgastein sind es nur wenige Meter, im Übernachtungspreis ist der Zugang zur Alpentherme Bad Hofgastein unlimitiert inklusive. Appartement für zwei Personen mit Terrasse oder Balkon ab 104 Euro / Tag zzgl. Endreinigung. Ski fahren: Das Gasteinertal besteht aus vier Skigebieten mit knapp 200 Pistenkilometern. Aktuell gilt beim Skifahren die 2G-Regel, der Nachweis kann an den Kassen und Verkaufsautomaten oder im Webportal von Safe2Ski erbracht werden. Preise: Tageskarten für einzelne Skigebiete gibt es ab 47,50 Euro. Ab 2 Tagen sind die Skipässe in ganz Ski amadé mit 760 Pistenkilometern gültig. 2 Tage ab 112,50 Euro, Kinder 56 Euro. 6-Tages-Pass ab 278 Euro, Kinder 139 Euro. www.skiamade.com Yoga on Snow: Bei der Kombination aus Skifahren und Yoga geht es mit erfahrenen Yogalehrerinnen auf Skiern zu Kraftplätzen rund um Dorfgastein. Buchung unter www.skischuledorfgastein.at. Preisbeispiel: Das ganztägige "Made my Day - Yoga on Snow" Angebot über Ski amadé kostet 80 Euro pro Person inkl. Mittagessen. Geführte Stars- und Filmwanderung: Bad Gastein ist ein beliebter Drehort für Krimis und Komödien. Ein Streifzug informiert über Filme und Stars, die es schon früher in den Belle-Epoque Ort zog. Donnerstags 16.30 bis 18 Uhr. Preis 5 Euro, mit Gastein Card kostenlos. Weitere Infos: www.gastein.com

[-] Weniger anzeigen

Es gibt einige Urlaubsregionen in den Alpen, die eine Kombination aus Skifahren und Yogakursen anbieten. "Bei uns finden die Yogaübungen allerdings mitten im Skigebiet statt", betont Anke Kranabetter. Die gebürtige Wuppertalerin lebt seit 35 Jahren in Gastein und blickt auf mittlerweile 20 Jahre Erfahrung als Yogalehrerin zurück. "Unser Angebot ist auch für Yoga-Neulinge geeignet, denn wir machen in Skischuhen keine schwierigen Übungen wie den gesamten Sonnengruß." Die Teilnehmer sollten jedoch blaue und rote Skipisten sicher bewältigen können. Ob zweistündiger Einsteigerkurs oder ganztägiges Event – stets geht es zu speziellen Kraftorten in Dorfgastein, an denen die Teilnehmer mit Yoga- und Atemübungen neue Energie tanken. Dabei darf auch der Einkehrschwung nicht fehlen und so stoppt Anke Kranabetter gegen 11.30 Uhr vor der Wengeralm. "Hier gibt es für uns extra yogisches Essen", kündigt die Wahl-Gasteinerin an. Wer die typisch österreichische Küche bevorzugt, darf sich auch mit Kasnockn oder Spinatknödeln stärken. "Und am Nachmittag können die Gäste das Skigebiet dann auf eigene Faust weiter entdecken."

Die Region Gastein im Salzburger Land bietet knapp 200 Pistenkilometer, die sich auf vier Skigebiete verteilen. Die Skischaukel Dorfgastein-Großarl ist bei Familien beliebt, das hoch gelegene Sportgastein lockt mit Tiefschnee im Freeride-Gelände, der Graukogel wartet mit schweren Profi-Pisten auf. Für Abwechslung sorgt das Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel mit 84 Pistenkilometern, einem Kids-Schneepark und einer 140 Meter langen Hängebrücke. Da Gastein zum Verbund Ski amadé gehört, sind alle Liftpässe ab zwei Tagen auch in den Skigebieten Schladming-Dachstein, Salzburger Sportwelt, Großarltal und Hochkönig gültig und sorgen für Fahrspaß auf 760 Pistenkilometern. Abseits der Abfahrten lädt Gastein zum Winterspaziergang. "Besonders schön ist eine Schneeschuhwanderung durch das Angertal", verrät Florian Rauscher vom Apartmenthaus Bergparadies in Dorfgastein. Die etwa zweistündige Tour führt am Angerbach entlang bis zum Talschluss. Hier befand sich einst ein frühindustrielles Montanzentrum, wo Knappen Erze aus dem Wasser wuschen. Heute können sich Spaziergänger selbst auf Goldsuche begeben. Einen Ausflug lohnt auch Bad Gastein mit dem beeindruckenden Wasserfall im Zentrum. Das einstige "Monte Carlo der Alpen" mit seinen vielgeschossigen Hotels verfiel in den letzten Jahrzehnten zusehends, heute wird an vielen Stellen saniert und der Kurort zeigt sich für Kreative und Urlauber zunehmend attraktiv.

An die goldenen Zeiten Bad Gasteins erinnert die aussichtsreiche Kaiser-Wilhelm-Promenade, die ins benachbarte Kötschachtal führt und über die nicht nur der Adel, sondern auch viele Filmstars flanierten. Noch bequemer lässt sich das tief verschneite Tal mit dem Pferdeschlitten erkunden. Wenn Ranger Hans Naglmayer zu einer kulinarischen Winterreise durch den Nationalpark Hohe Tauern lädt, geht es nach einer halbstündigen Fackelwanderung etwa eine Stunde lang mit dem Pferdeschlitten weiter zum Alpengasthof Possau. Eingehüllt in warme Wolldecken und Felle genießen die Gäste den Blick in die beeindruckende Bergwelt, während Glöckchen am Zaumzeug der Kaltblüter bimmeln. Nach einer Pause im Gasthof am Ende des Kötschachtals werden die Pferde wieder angespannt und traben den Weg munter zurück zum Taleingang. Warm eingepackt blicken die Urlauber in den leuchtenden Sternenhimmel und atmen die frische Alpenluft ein. Die Berghaltung "Tadasana" können sie in der Kutsche zwar nicht einnehmen, doch auch ohne Yoga-Übungen genießen sie ganz bewusst diesen besonderen Moment inmitten der Gasteiner Bergwelt.