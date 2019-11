Von Wibke Helfrich

Warum willst Du nach Äthiopien? Ist das sicher? Und: Was willst du denn da machen? Ungefähr das waren die Fragen, die wir zu hören bekamen, als wir voller Euphorie verkündeten, in das ostafrikanische Land zu reisen – denn für Urlauber steht Äthiopien normalerweise nicht wirklich auf der Top-Reiseliste. Völlig zu Unrecht. Hier zehn gute Gründe, warum jetzt die beste Zeit ist, das Land zu besuchen:

Hintergrund Anreise: Mit Ethiopian Airlines/Lufthansa täglich nonstop in sieben Stunden nach Addis Abeba ab 500 Euro. Wer den internationalen Flug bei Ethiopian bucht, bekommt die Inlandsflüge billiger (ethiopianairlines.com). [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit Ethiopian Airlines/Lufthansa täglich nonstop in sieben Stunden nach Addis Abeba ab 500 Euro. Wer den internationalen Flug bei Ethiopian bucht, bekommt die Inlandsflüge billiger (ethiopianairlines.com). Einreise: Der Reisepass muss bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Visum vor der Reise am besten online via www.evisa.gov.et beantragen (circa 50 Euro). Weitere Infos: https://aethiopien-botschaft.de Pauschal: Lalibela Eco Trekking organisiert alles vom Transport über Verpflegung und Hotel bis zum englischsprachigen Guide. Die Reiseroute stellt man am besten individuell nach Interessenschwerpunkten zusammen (www.lalibela-eco-trekking.com). Unterkunft:Die Gheralta Lodge ist es wert, weit im Voraus gebucht zu werden. Hier kann man am Abend ein Glas Wein trinken und dabei den perfekten Blick auf den Sonnenuntergang hinter den glutroten Bergen genießen. DZ mit Frühstück (je nach Saison) zwischen 45 und 110 Euro (Hawzen 03 Kebele, Tel. +251/ (0)34-6 67 03 44, www.gheraltalodgetigrai.com). Essen und Trinken:„Ben Abeba“ ist wahrscheinlich das flippigste Restaurant in ganz Äthiopien. Es sieht aus wie ein Raumschiff, das am Rand der Klippe gelandet ist. Die Aussicht auf die Landschaft ist grandios und selbst ein gelegentlicher Stromausfall kann den Shepherd’s Pie nicht verderben (der Besitzer ist schottisch). Lalibela, www.benabeba. com, Tel. +251/(0)33- 3 36 02 15. Eine Oase der Ruhe ist das „Four Sisters’ Restaurant“ inmitten eines grünen Gartens in Gondar. www.thefoursistersrestaurant.com, Tel. +251/ (0)918-73 65 10.

1. Das Land ist im Aufbruch

Am 8. Juli 2018 erklärte Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed, dass Äthiopien und Eritrea wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. Zugleich wurde ein Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern geschlossen. Der 42-Jährige brachte seit April 2018 demokratische Reformen auf den Weg. Auf ihm ruht die Hoffnung der Bevölkerung, dass das Land den Wandel von Korruption zur Liberalisierung endlich schafft.

Eine Hoffnung, die die Welt mit den Menschen teilt: Abiy Ahmed erhält für seine Arbeit in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Bereits 2018 wurde Sahle-Work Zewde als Präsidentin Äthiopiens gewählt. Damit ist sie die erste Frau an der Spitze eines afrikanischen Staates.

2. Danakil-Senke: Wie auf einem anderen Planeten

Willkommen am heißesten Ort der Erde mit 35,6 Grad ganzjähriger Durchschnittstemperatur (vereinzelt wurden auch schon 60 Grad gemessen) und an einem der niedrigsten Orte der Erde (125 Metern unter dem Meeresspiegel). Willkommen in der Danakil-Senke. Hierher führen nur Sandwege und holprige Straßen. Doch wer das Abenteuer wagt, wird mit knallgelben Sulfurformationen und dem blutroten Lavasee des Vulkans Erta Ale belohnt – Bilder und Farben nicht von dieser Welt.

3. Gheralta-Berge: Abenteuerlicher Kirchgang

Wäre jeder Kirchenbesuch so spannend wie der in den Fels der Gheralta-Berge gebauten Kirchen, so müssten sich die meisten Gotteshäuser wohl weniger Gedanken um ausreichend Besucher machen ... Das Felsmassiv aus rotem Sandstein erhebt sich wie ein verschnörkeltes Märchenschloss aus der Hochebene. In der tief stehenden Sonne schimmert der Fels verlockend in den verschiedensten Rottönen. Auf der Suche nach Einsamkeit und dem Wunsch, näher an Gott zu sein, haben Eremiten im 6. Jahrhundert alleine in der nordäthiopischen Region Tigray 30 solcher spektakulären Gotteshäuser aus dem weichen Stein geschlagen.

4. Aksum: Zu Besuch bei der Königin von Saba

Aksum ist ein Rätsel, das auf seine Lösung wartet. Wohnte die Königin von Saba wirklich in dieser Stadt? Liegen die Zehn Gebote tatsächlich in der kleinen Kapelle, die von einem Mönch bewacht wird, der sie nie verlassen darf? Wurde Balthasar, einer der Heiligen Drei Könige hier begraben? Und wofür genau wurden die riesigen Stelen aufgestellt? Alles in Aksum ist wie ein Märchenbuch, das zum Leben erweckt wird.

Der Besucher fühlt sich wie ein Entdecker, der in die 1700 Jahre alten unterirdischen Gräber unter dem berühmten Stelenfeld steigt, um die Kammern im Licht seiner Taschenlampe zu erkunden. Oder man schlendert durch die Ruinen von Königin Sabas Palast und versucht sich die Gebäude in all ihrer Pracht längst vergessener Zeiten vorzustellen – ob die sagenumwobene Herrscherin nun wirklich hier gelebt hat oder nicht.

5. Abune-Yosef-Nationalpark: Eine Landpartie

Bei einem Besuch der Berge oberhalb von Lalibela begibt sich der Wandernde auf eine Zeitreise: Getreide wird mit der Sichel geerntet und mit Ochs und Esel gedroschen. Die Szenerie auf knapp 4000 Metern Höhe mit Blick in das 1000 Meter tiefer liegende Tal ist nicht nur wegen der dünnen Höhenluft berauschend.

Hier gibt es keine Hotels, aber in „Homestays“ kann man bei Einheimischen hautnah am Landleben teilnehmen – und wird sogar, wenn man Glück hat, auf einen Kaffee eingeladen. Die äthiopische Kaffeezeremonie ist weltberühmt, werden doch die Bohnen zuerst in einer flachen Pfanne geröstet, dann mit einem Mörser gemahlen und danach mit kochendem Wasser aufgebrüht. Alles mithilfe eines Holzfeuers.

6. Lalibela: Äthiopiens Jerusalem

Lalibela ist Geschichte und Mystik in gehauenem Stein. Egal wie viele Bilder man vorher von den in den Fels getriebenen Kirchen gesehen hat: Nichts kann einen auf den Moment vorbereiten, in dem man dieses Wunder tatsächlich das erste Mal sieht. Äthiopien war eine der frühesten Nationen, die das Christentum annahmen – in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Natürlich sollte zu jener Zeit jeder gute Christ mindestens einmal in seinem Leben Jerusalem besuchen – leider kehrten viele Pilger von ihrer gefährlichen Reise nie zurück. Irgendwann hatte der kluge König Lalibela eine Idee: Wenn wir schon nicht selbst nach Jerusalem gehen können, dann muss Jerusalem eben zu uns kommen! Seither tragen alle Kirchen in Lalibela einen Hinweis auf Orte im Heiligen Land, sogar der Fluss wird „Jordan“ genannt.

Der Anblick der Felsenkirchen ist mehr als ein Grund, diese Stadt zu besuchen. Und jedes Jahr in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar wird der Ort noch spektakulärer, da Hunderttausende von Pilgern aus ganz Äthiopien hierher kommen, um Weihnachten zu feiern, das übrigens auch der Geburtstag von König Lalibela gewesen sein soll.

7. Simien Mountains: Wo sich Affe und Steinbock Gute Nacht sagen

Für Outdoor-Enthusiasten steht Äthiopien nicht wirklich auf der Top-Reiseliste. Dabei drängen sich im Unesco-geschützten Nationalpark Simien Mountains mehr als ein Dutzend Viertausender, und im Gegensatz zum Nachbarland Kenia sind die Berge hier (noch) nicht touristisch überlaufen. Spektakuläre Felsen, Lammergeier, Gelada-Affen, der vom Aussterben bedrohte äthiopische Steinbock, den es nur in diesen Bergen gibt, sowie der äthiopische Wolf, Hyänen und mit viel Glück auch Leoparden machen das Wandern hier zu einem einmaligen Erlebnis.

8. Gondar: Alte Kaiser, junge Studenten, farbenfrohe Feste

Gondar liegt am Kreuzungspunkt der drei Hauptrouten der Karawanen – umgeben von fruchtbarem Land. Kein Wunder also, dass die äthiopischen Kaiser hier im 17. Jahrhundert ihre Hauptstadt gründeten. Die Herrscher gibt es nicht mehr, aber ihre Paläste (eine ungewöhnliche Mischung aus arabischen und europäischen Architekturelementen) laden auch heute noch zum Lustwandeln ein. Hier treffen sich auch gerne die Studenten des lokalen Campus zum Lernen, Quatschen und romantischen Tête-à-Tête. Eines der farbenfrohsten Feste im Land ist Timkat, die Taufe Jesus am 19. Januar, was besonders in Gondar gefeiert wird.

9. Lake Tana: Nilpferde im Sonnenuntergang

Ein Bootsausflug auf dem größten See des Landes gleicht einem Besuch in einer Wellness-Oase: Klare Luft, beruhigendes Plätschern, blaues Wasser und kleine Inseln mit quietschbunt bemalten Klöstern. Der See mündet in den Blauen Nil – hier am Wasserfall zu stehen, oder die Nilpferde im Sonnenuntergang zu beobachten, gehört zu den Momenten, bei denen sich der Reisende in den Arm kneift, um zu schauen, ob er nicht vielleicht träumt.

10. Die Menschen und Traditionen

Sobald man das Flugzeug verlässt, hat man das Gefühl, in eine andere Zeit gereist zu sein. Autos werden durch Esel und Kamele ersetzt, Maschinen durch Handarbeit. Kaffee trinken heißt hier nicht „Coffee to go“, sondern Kaffee-Zeremonie. An Weihnachten dauert der Kirchbesuch mehrere Stunden und in Lalibela wird das mit 500 000 Pilgern eine Erfahrung, die man nicht verpassen sollte. Das tief im Glauben verwurzelte Land feiert nicht nur christliche, sondern auch muslimische Feiertage – einträchtig nebeneinander. Wo gibt es das sonst noch auf der Welt?