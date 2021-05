Von Dietlind Castor

Schon eine seltsame Idee, sich im Urlaub in aller Herrgottsfrühe aus dem Schlaf holen zu lassen. Punkt fünf Uhr kreuzt eine freundliche Nonne mit dem Heusack auf und packt einem das feuchtwarme Gräserkissen in den Nacken. "Sie werden sehen, wie das die Verspannungen vertreibt", flüstert sie und entschwindet leise. Weiterschlafen mit Heu im Genick ist erlaubt, gern mit Träumen von Bergkräutern und Almen im lieblichen Unterallgäu. Nach dem Frühstück ist es Zeit, den Ort zu erkunden.

Das ist er doch! Kneipp, wie er leibt und lebt! Im Reformhaus Löber steht er an, um sich an "Erics Saftbar" einen Powerdrink aus Gemüse und Früchten zu holen. In schwarzer Soutane mit Nickelbrille und Brevier sieht Peter Pohl dem berühmten "Wasserdoktor" zum Verwechseln ähnlich. Pohl, pensionierter Physiotherapeut und Kneippbademeister, verkörpert Pfarrer Sebastian Kneipp bei seinen Stadtführungen geradezu perfekt. Gleich beginnt der Rundgang durch das bayerische Kurstädtchen.

Selbst vom Fach verabreicht Peter Pohl auf Wunsch im historischen Badehaus gern einen Knie- oder Armguss. Als Gartenhäuschen des Dominikanerinnenklosters errichtet, diente das nostalgische Gebäude ab 1890 Pfarrer Kneipp zur Verabreichung der nach ihm benannten Wassergüsse. Zweimal wurde es umgesetzt, zog zunächst in die Kneippschule um, später in den Kurpark, den es heute als architektonisches Kleinod schmückt.

Eine Attraktion in Bad Wörishofen ist der Kurpark mit dem Freiluftinhalatorium

In Bad Wörishofen wirkte Kneipp mehr als vierzig Jahre nicht nur als Seelsorger, sondern auch als Gesundheitsapostel für die meist arme bäuerliche Bevölkerung. "Wenn die Menschen nur halb so viel Sorgfalt darauf verwenden würden, gesund zu bleiben, wie sie heute darauf verwenden, krank zu werden – die Hälfte ihrer Leiden bliebe ihnen erspart", sagte Pfarrer Kneipp einst. Das klingt ganzheitlich-modern und hat doch uralte Tradition, denn Sebastian Kneipp feiert dieses Jahr bereits 200. Geburtstag, am 17. Mai 1821 wurde er geboren.

Die Strafversetzung in das damals unbedeutende Bauerndorf Wörishofen erfolgte, weil der unkonventionelle Geistliche und seine vermeintliche Quacksalberei den Kirchenoberen ein Dorn im Auge war. Alles begann mit einer spektakulären Selbstheilung, hatte sich Kneipp als Student doch von der Schwindsucht durch Bäder in der winterlich eiskalten Donau selbst kuriert. In Wörishofen sollte er als Beichtvater des noch heute bestehenden Klosters der Dominikanerinnen und später auch als Geistlicher der örtlichen Pfarrei dienen.

Weil aber Leib und Seele zusammengehörten, hielten auch wiederholte Anzeigen wegen Kurpfuscherei den guten Mann nicht davon ab, weiter als Ratgeber in Gesundheitsfragen und "Wasserdoktor" zu wirken. Doch Kneipp beschränkte sich nicht nur auf die Wassertherapie. Sein Denkansatz war ganzheitlich. Durch seine Vorschläge zur Verbesserung der Landwirtschaft stieg etwa der bäuerliche Ertrag vor Ort um 15 bis 20 Prozent.

Peter Pohl als Pfarrer Kneipp.

Peter Pohl, alias Sebastian Kneipp erzählt unterdessen von den fünf Säulen der Traditionstherapie: 1. Wasserkur. 2. Bewegung an der frischen Luft. 3. Gesunde Ernährung. 4. Heilende Kräuter. Und: 5. "Ordnungstherapie" – womit bei Pfarrer Kneipp wohl vor allem Glaube und Gottvertrauen gemeint waren; heute jedoch wird man darunter auch Achtsamkeit und Reizreduktion verstehen. In einer Studie der Uniklinik Jena wurde die Wirksamkeit der Kneippschen Güsse bei Infektanfälligkeit und chronischer Bronchitis nachgewiesen. "Ja, die Kneippkur ist das Beste für die Stärkung der Abwehrkräfte", meint auch die Bademeisterin in der Kurabteilung des Hotels "Sonnenhof" nach dem blutdrucksenkenden Knieguss. Zweimal warm, zweimal kalt hat sie das Wasser "wie einen Mantel" aufsteigend über die Beine laufen lassen.

Die meisten Hotels in Wörishofen verabreichen Kneipp-Anwendungen oder bieten gesunde Kost nach Kneipp-Regeln an. Knapp zwei Dutzend öffentliche Kneipp-Anlagen zum Wassertreten und für Armbäder verteilen sich zudem in der Kurstadt. Sie sind jederzeit gratis zugänglich. Kneippen muss nichts kosten, ist für alle da. Wellness fürs einfache Volk sozusagen. Mit zwei Gießkannen ohne Tülle kann man daheim in der eigenen Badewanne problemlos in Eigenregie Wechselgüsse an den Beinen applizieren. Und für Armbäder eignet sich auch das Spülbecken in jeder Küche. Das Armbad gilt übrigens als die "Kaffeetasse des Kneippianers". Es macht munter und einen klaren Kopf, wohingegen sich Wassertreten beruhigend auswirken soll.

Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt Kurgäste beim Wassertreten.

Kneipp war nach der Veröffentlichung seines Buches "Meine Wasserkur" zum Superstar geworden. Das Werk wurde in siebzehn Sprachen übersetzt. Die Menschen strömten in das Allgäuer Kuhdorf, um sich kurieren zu lassen. Indische Prinzen, die Rothschilds und Erzherzog Josef Ferdinand von Österreich-Ungarn vertrauten sich dem "Wasserdoktor" an. Selbst Papst Leo XIII. ließ sich von ihm Güsse verabreichen und segnete anschließend Kneipps zuvor illegale Tätigkeit ab. Wörishofen wurde zum Kurort mit internationalem Rang und durfte sich seit 1920 mit dem Namenszusatz "Bad" schmücken.

Noch heute zieht Bad Wörishofen Gäste aus aller Welt an. Neben der Kneippkur lockt der Ort auch mit seinem beschaulichen Charme und dem weitläufigen Kurpark. Hier ist der "Barfußindianer" Toni Ferkl regelmäßig mit Gästen unterwegs. Erst geht’s zum Tautreten auf die Wiese, anschließend über den weichen Waldboden, durch den Schlammparcours, über Kieselsteinchen und Rindenmulch. Ferkl, ursprünglich Polizist und inzwischen Gesundheitspädagoge, schreitet in Lederhose voran und gibt unterwegs allerlei Denkwürdiges zum Besten. "Wer barfuß läuft, dem kann man nichts in die Schuhe schieben", lautet sein Motto. Auch im richtigen Leben trägt er, außer bei Eis und Schnee, niemals Schuhe an den Füßen.

Natürlich ist Pfarrer Kneipp auch ein Museum gewidmet. Es verfügt über 4600 Exponate, von denen ein Drittel permanent zu sehen sind. Das Museum verfügt über Audioguides auf Deutsch und Englisch sowie einen idyllischen Garten, in dem die wichtigsten Pflanzen der Naturheilkunde zu erleben sind. Salbei war übrigens das liebste Kraut des Gesundheitsapostels Kneipp. Was der wohl gesagt hätte zu der riesigen Thermalbadeanlage mit ihren zig warmen Becken und Saunen, die seit 2004 das örtliche Wellnessangebot ergänzt? Die Therme, deren Dach sich im Sommer als "Cabrio-Bad" komplett öffnen lässt, findet jedenfalls großen Zuspruch.

Informationen: Bad Wörishofen

Anreise: Mit dem Pkw sind es rund 300 km von Heidelberg nach Bad Wörishofen. Mit der Bahn in gut vier Stunden ab ca. 43 Euro pro Strecke.

Übernachten: "KurOase im Kloster", Kolping-Hotel mit eigener Kneipp-Abteilung innerhalb des Dominikanerinnen-Klosters, DZ mit Frühstück ab 170 Euro (www.kuroase-im-kloster.de); "Sebastianeum", 4-Sterne Gesundheitsresort von Kneipp persönlich gegründet, Hallenbad und Kneipp-Spa, DZ mit Halbpension ab 195 Euro (www.sebastianeum.de); "Sonnenhof", 5-Sterne Steigenberger-Hotel mit Innen- und Außenpool, Saunalandschaft und Kneipp-Abteilung, DZ mit Frühstück ab 260 Euro (www.spahotel-sonnenhof.de)

Weitere Infos: www.bad-woerishofen.de