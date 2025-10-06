Montag, 06. Oktober 2025

Handy am Steuer - Das sind die Regeln, und das die Bußgelder

Nur mal schnell draufschauen? Schlechte Idee. Die Nutzung von Smartphone und Co. im Auto ist streng geregelt. Aus gutem Grund: Ablenkung am Steuer ist richtig gefährlich - und teuer.

06.10.2025
Nein, schlechte Idee: Wer im Auto ein Smartphone nutzen will, fährt besser rechts ran - und schaltet den Motor ab. Sonst könnte es teuer werden - gefährlich allemal. Foto: Bernd Weißbrod/dpa​

Von Till Simon Nagel

München. (dpa-tmn) Knapp 14 Meter legt ein Auto bei Tempo 50 pro Sekunde zurück. Das wären also 14 Meter ohne Aufmerksamkeit auf der Straße, wenn man "mal kurz" die neueste Textnachricht liest. Aus gutem Grund ist die Bedienung von Smartphones und anderen elektronischen Geräten während der Fahrt deswegen weitgehend verboten. Aber was genau ist eigentlich verboten?

