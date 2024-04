Von Daniel Hund

Heidelberg. SUVs sind begehrt, im Straßenverkehr längst nicht mehr wegzudenken. Gefühlt jedes dritte Auto, das einem entgegen kommt, macht mittlerweile mehr oder weniger auf Geländegänger. Die Automobilindustrie bietet sie längst in allen Preisklassen an. Von sündhaft teuer bis hin zu vergleichsweise günstig, ist alles dabei. Der CX-30 von Mazda gehört eher zu den erschwinglicheren Modellen am SUV-Himmel. Der Einstiegspreis liegt bei 27.990 Euro. Dafür gibt’s erhöhtes Fahrvergnügen, aber keinen Brecher: Der CX-30 ist ein Kompakt-SUV, geht eher noch als klein und schnittig durch.

Die Eckdaten des Japaners: 4,40 m lang, knapp 1,80 m breit und etwas über 1,50 m hoch. Er buhlt mit einem Nissan Quashqai, einem Ford Kuga oder natürlich auch einem Tiguan von Volkswagen um die Käufergunst.

Technische Daten Mazda CX-30 Skyactiv-G 2.0 150 Zylinder: 4, Hubraum (ccm): 1998; maximale Leistung (PS): 150 bei 6000/min; maximales Drehmoment (Nm): 213 bei 4000/min; Antrieb: Front; Getriebe: Sechsstufen-Automatik; Höchstgeschwindigkeit (km/h): 194; Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 10,0; Länge x Höhe x Breite (mm): 4395 x 1540 x 1795; Leergewicht (kg): 1453; Test-Verbrauch (l): 5,3; CO2-Emission (g/km): 126; Tankinhalt (l): 51; Preis (Euro): 30.090; Einstiegspreis CX-30 (Euro): 27.990.

Auf dem Markt ist der kleine Bruder des CX-5 und des CX-60 seit 2019. Fürs Modelljahr 2024 wurde Hand angelegt. Wobei es den Ingenieuren von Mazda weniger ums Blechkleid ging, sondern vielmehr um Dinge, mit denen man konfrontiert wird, wenn man erstmal im guten Stück Platz genommen hat. Was auffällt: Das Infotainment-System bekam ein Update, fährt nun mit einem 10,25 Zoll (vorher 8,8) Touchscreen vor. Zudem lassen sich Apple CarPlay und Android Auto jetzt auch per Touchscreen bedienen. Die RNZ weiß von Leuten, die genau darauf tatsächlich viel wert legen. Abgerundet wurde das Facelift durch nachgeschärfte Assistenten. So soll der Notbrems-Assistent jetzt auch bei Dunkelheit einen besseren Durchblick haben und andere Verkehrsteilnehmer (beispielsweise Fußgänger oder Radfahrer) schneller erkennen.

Rein elektrisch gibt es den CX-30 hierzulande nicht. Der so genannte CX-30 EV ist lediglich in China erhältlich. Auf dem deutschen Markt sind drei Varianten am Start, die alle auf vier Zylinder bauen, bei einem Hubraum von zwei Litern liegen, sich aber bezüglich der Pferdestärken unterscheiden. Gewählt werden kann zwischen 122, 150 und 186 PS. Dem potentesten Spross der CX-30-Familie greift noch ein Kompressor unter die Räder.

Die RNZ war mit dem 150-PS-Kandidaten mit Frontantrieb unterwegs. Der hört auf den Namen Skyactiv-G 2.0 Hybrid 150 – alternativ kann er auch mit Allradpower geordert werden.

Die Fahrdaten: In 10,0 Sekunden geht es auf Landstraßen-Tempo, die Höchstgeschwindigkeit ist mit 194 km/h angegeben. Und wie fährt sich der CX-30 so? Für seine Außenmaße in Verbindung mit einem Leergewicht von rund 1,5 Tonnen noch recht sportlich. Gerade auf kurvigem Terrain – wie beispielsweise im Vorderen Odenwald – präsentiert sich das Kompakt-SUV in Wedel-Laune. Knackig und zackig kann’s dort vorwärts gehen.

Ein Raumwunder ist der CX-30 nicht, was natürlich auch mit seiner Bauweise zusammenhängt. Doch in Sachen Kofferraum kann man im Vergleich zu so manchem Mitbewerber nicht meckern. 430 Liter schluckt der, legt man die Rückbank um, werden es 1406.

Bleibt der Verbrauch, der mittlerweile aufgrund der hohen Spritkosten längst zu einem ganz entscheidenden Faktor beim Autokauf geworden ist. Mazda wirbt hier mit durchschnittlich 5,1 (Handschalter) bzw. 5,5 Litern (Sechsstufen-Automatikgetriebe). So viel zur Theorie, die Wahrheit liegt hier bekanntlich immer auf der Straße: Und auch rings um Heidelberg enttäuschte der CX-30 nicht. Mit unserer Automatik-Version pendelten wir uns sogar bei 5,3 Litern im Schnitt ein. Oder anders: Die Tankstelle seines Vertrauens steuert man eher selten an. Mit seinem 51 Liter großen Tank sind Reichweiten um die 800 Kilometer problemlos zu meistern.