Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Die Kompaktklasse ist nicht nur popul├Ąr, sondern auch umk├Ąmpft. Hart umk├Ąmpft! Wer hier bestehen m├Âchte, der muss einen breiten Kundenkreis ansprechen. Seat gelingt dies schon in der vierten Generation mit dem Leon, der knackige Spanier wei├č mit markantem Design Akzente zu setzen. Seit kurzem bereichert nun zudem ein Selbstz├╝nder das Portfolio, das bei 28.130 Euro startet.

Daf├╝r gibt es nicht nur h├╝bsch wogende Formen, sondern einen pfiffigen, jugendlichen Auftritt, all dies erinnert herrlich an den fr├╝heren Slogan "Auto Emocion". Keine Frage, das passt nach wie vor, in Martorell wei├č man wahrlich, Blech in geschmeidige Linien zu dengeln. Apropos Linie: Am Heck verbindet ein LED-Band, die Katalanen sprechen von einem "Coast-to-Coast-Light".

TECHNISCHE DATEN Kompaktklasse, 5 Sitzpl., L/B/H/ Radst.: 4368/1799/1456/2684 mm; Kofferr.: 380-1 301 l; Leergew.: 1 449 kg, 4-Zyl.-Diesel, 110 kW/150 PS, 360 Nm, 7-Gang-DSG, Normverbrauch (WLTP): 4,6 l/100 l, CO2: 120 g/km; Testverbrauch: 5,3 l/100 km. Preise: ab 28.130, Diesel: ab 31.560 Euro.

Und integrierte dynamische LED-Blinkerchen gibtÔÇÖs obendrein. Aber auch innen ist der Leon eine Leuchte, das umlaufende "Smart Ambient Light" warnt oder begr├╝├čt, je nach Situation, w├Ąhrend Seat Connect den Fernzugriff aufs Auto erlaubt. Fernbedientes Ver- und Entriegeln, Blinken oder Hupen ist dann ebenso m├Âglich wie eine Diebstahlwarnung. Auch hier zeigen sich die Talente der weiterentwickelten MQB-Evo-Plattform des VW-Konzerns, auf der auch die j├╝ngste Generation des Leon basiert.

F├╝r Schub sorgen derweil Benziner und Diesel mit 110 bis 150 PS, sowie ein 204 PS starker Hybrid, wobei der von uns gefahrene 150-PS-Selbstz├╝nder einmal mehr beweist, dass der ├ľlbrenner l├Ąngst nicht zum alten Eisen geh├Ârt.

Denn der zwei Liter messende Vierender, die Leistungsverwaltung ├╝bernimmt generell ein siebenstufiges DSG, harmoniert ebenso souver├Ąn wie entspannt mit dem 1449 Kilo wiegenden Spanier, der zudem 1,6 Tonnen an den Agrarhaken nehmen darf.

Gestartet wird per Druckknopf in der Mittelkonsole, der W├Ąhlknubbel flippt auf "D", ab gehtÔÇÖs. Erfrischend b├Ąrig zieht der immerhin 360 Newtonmeter leistende Diesel voran, auf feuchtem Gel├Ąuf haben die vorderen Antriebs-Pneus durchaus mal M├╝he, die Kraft auf die Piste zu bringen. Na ja, "Emocion" eben, wir waren (sind!) doch alle mal jung. Und dass man den Selbstz├╝nder ein klein wenig bei der Arbeit h├Ârt, st├Ârt ja nun wirklich nicht. Die angenehm direkte Lenkung und das komfortable Fahrwerk runden das Ganze ab, die Sportsitze unseres Leon FR boten dar├╝ber hinaus mehr als genug Seitenhalt auch f├╝r sportliche Kurven.

Der fesche ├ľlbrenner beschleunigt die Fuhre bei Bedarf auf 215 Stundenkilometer, flotte Autobahnritte sind also machbar, ohne dass der Seat zum Trinker wird. Auch z├╝gige Fernreisen belassen den Schnitt bei 5,5 Litern, im Falle gem├Ą├čigter Landstra├čentempi sind es auch mal 4,8. F├╝r ein 150-PS-Auto geht das nun wahrlich in Ordnung, zumal der 45 Liter fassende Tank Distanzen von rechnerisch wie praktisch ├╝ber 800 Kilometern erlaubt.

Unser Schnitt lag bei 5,3 Litern, so f├Ąhrt man von Heidelberg mal eben bis Bratislava ÔÇô ohne Tankstopp, wohlgemerkt.

Und wo wir schon am Zahlenjonglieren sind, da reden wir doch gleich auch mal vom Stauraum, selbiger l├Ąsst sich durch Umlegen der asymmetrisch geteilten R├╝ckbank von 380 auf 1300 Liter erweitern. Wer mehr Ladevolumen pr├Ąferiert, der sollte sich den Leon Sportstourer anschauen, aber das ist eine andere Geschichte.

An den Start geht der "normale" Leon in den vier Ausstattungslinien "Style", "Style Edition", "FR" und "FR Plus", die Spanne recht hier von besagten 28.130 bis zu 33.761 Euro. Wer einen Diesel haben m├Âchte, der ist ab 31.560 Euro mit im Spiel, sofern einem der kleinere ├ľlbrenner mit 115 PS gen├╝gt, wer dieselige 150 PS m├Âchte, darf ab derer 34.810 Platz nehmen. Die schick wogenden Formen gibt es je generell und serienm├Ą├čig.