Plus Klasse statt Masse

Wie der Nio ET9 der S-Klasse die Schau stiehlt

Mit dem ET9 will Nio Klasse statt Masse beweisen – und baut einen Wagen mit einem wahren Wunderfahrwerk, das selbst Bordsteinkanten nicht ausbremsen. Nur ein Hindernis gilt es noch zu überwinden.

25.03.2025 UPDATE: 25.03.2025 08:07 Uhr 3 Minuten, 11 Sekunden
Wie First-Class-Fliegen am Boden: Der Tester ist vom Fahrkomfort des Nio ET9 begeistert. Foto: Nio/dpa-tmn​

Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Ihre Stückzahlen sind bislang noch klein, doch umso größer sind ihre Ambitionen. Denn zehn Jahre nach dem Start will die China-Marke Nio jetzt die Oberklasse aufmischen und bringt dafür den ET9 ins Rennen. Den Abmessungen nach fährt der elektrische Luxusliner von 5,32 Metern gegen Konkurrenten wie eine Mercedes S-Klasse oder einen BMW 7er.

