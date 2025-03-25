Von Thomas Geiger

Berlin. (dpa-tmn) Ihre Stückzahlen sind bislang noch klein, doch umso größer sind ihre Ambitionen. Denn zehn Jahre nach dem Start will die China-Marke Nio jetzt die Oberklasse aufmischen und bringt dafür den ET9 ins Rennen. Den Abmessungen nach fährt der elektrische Luxusliner von 5,32 Metern gegen Konkurrenten wie eine Mercedes S-Klasse oder einen BMW 7er.

Aber