Montag, 06. Oktober 2025

Plus Fahrfokus am iPhone

Weniger Störungen beim Autofahren

Ach, wenn man vor lauter Insta-Posts und SMS doch nur die Augen auf der Straße halten könnte. Wie gut, dass es da für iPhone-Nutzer einen Weg gibt: konsequentes Stummschalten.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 08:07 Uhr 1 Minute, 22 Sekunden
Damit das Smartphone-Ping nicht ablenkt: Der Fahrfokus schaltet Mitteilungen stumm, bis man wieder aussteigt. Foto: Till Simon Nagel/dpa-tmn​

Berlin. (dpa-tmn) Autofahren erfordert eigentlich die gesamte Aufmerksamkeit der Person am Steuer - aber das Smartphone pingt halt trotzdem. Wie soll man da stark bleiben? Apples iPhones haben ab iOS-Version 15 eine Einstellung namens Fahrfokus an Bord. 

Sie stellt das Telefon so ein, dass man ohne große Ablenkungen ankommt - und trotzdem keine wichtigen Anrufe verpasst. Und so

