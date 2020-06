Mini-Hunde, sogenannte Teacups, sitzen in einem kleinen Körbchen (undatierte Aufnahme). Teacup-Hunde, oder kurz: Teacups, also Hunde, die so klein sind, dass sie in eine Teetasse passen, sind maximal 23 Zentimeter groß, wiegen etwa eineinhalb Kilogramm, kosten mehr als ein Motorroller und haben teilweise hunderttausende Abonnenten auf Instagram und Facebook. Foto: Ivonne Winter/dpa​