Der Joghurt ist statt in der Schüssel auf der Arbeitsplatte gelandet? Jetzt ist in der Regel eine aufwendige Wisch-Aktion mit Küchenpapier oder Lappen angesagt. Mit einem Trick soll es einfacher klappen und nichts vom Produkt verloren gehen.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll etwa verschütteter Joghurt, Quark oder Ketchup mit Hilfe eines Schneidebretts vollständig auf einem Backpapier statt im Mülleimer oder in der Spüle landen. War die Arbeitsfläche vorher ansonsten sauber, kann man so dickflüssige, verschüttete Flüssigkeiten doch noch verzehren.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir diesen Putz-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Backpapier in die Nähe des Kleckses legen. Schneidebrett senkrecht auf dem Rand des Backpapiers platzieren und am Klecks ansetzen. Das Brett langsam schieben und gleichzeitig am Backpapier ziehen und den Klecks so auf das Blatt Backpapier gleiten lassen.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Kleines Aber: In unserem Test reichte der Backpapier-Zuschnitt nicht aus, um den Klecks vollständig zu entfernen - es blieben Reste zurück. In dem Fall kann man den Vorgang einfach wiederholen. Tipp: Um nicht zwei Zuschnitte zu verschwenden, besser Backpapier auf der Rolle verwenden.