(dpa). Dieser Winter war an den meisten Orten harmlos – das ist gut für Blattläuse und schlecht für Hobbygärtner. Normalerweise tötet Frost die Läuse, doch nun droht eine heftige Plage. Manchmal muss man genau hinschauen. Die Gartenakademie Rheinland-Pfalz erklärt, dass man auf vielen Pflanzen zahlreiche Blattläuse entdecken kann, aber oft auf den direkten grünen Nachbarn nicht. Das liege an der Spezialisierung der meisten Lausarten auf bestimmte Pflanzen.

Was sollte man tun? Eine wichtige Frage in Zeiten von Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Hobbygärtner sollten abwägen – insbesondere, wenn es ums Spritzen geht. Zum einen treffen nicht selektiv wirkende Spritzungen auch Nützlinge. Und: Die Population der Blattläuse kann sich sehr schnell wieder regenerieren, etwa durch die Zuwanderung von Tieren – während die Nützlinge, die die Blattläuse fressen, nach einer Spritzung wegen ausbleibender Nahrung den Garten verlassen haben. Es fehlen laut Gartenakademie also bei der zweiten Welle die natürlichen Fressfeinde.

Zum anderen sterben die Pflanzen erst mal nicht wegen Blattläusen ab – selbst wenn sie arg mitgenommen und teils stark geschwächt werden. Ruß- oder Schwarzpilze können sich zum Beispiel in der Folge ansiedeln.

Daher empfehlen Naturschützer und viele Fachleute inzwischen, nicht gleich bei der ersten Blattlaus in Panik zu verfallen. Die Gartenakademie nennt eine Spritzung das "allerletzte Mittel". Stattdessen rät das Institut, erst einmal die Blattläuse mechanisch zu entfernen, sie also etwa mit einem kräftigen Wasserstrahl aus dem Schlauch von den Blättern zu spülen. Oder man wischt die Tiere per Hand weg oder schneidet stark befallene Triebe ganz ab.

Den Rest erledigt in einem gesunden Garten die Natur – mit natürlichen Fressfeinden wie Meisen, Marienkäfern und Florfliegen. Der BUND rät außerdem zu Pflanzenextrakten. Zur Abwehr von Blattläusen eignet sich demnach besonders gut eine Brühe aus den Schalen von Kartoffeln. Dazu die Schalen 24 Stunden in kaltem Wasser einweichen und anschließend eine halbe Stunde kochen. Auch ein Tee aus Zwiebelschalen soll wirken. Einfach die Schalen mit heißem Wasser übergießen. Die Pflanzen mit dem jeweiligen Sud besprühen.