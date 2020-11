Offenburg (dpa) - In der kalten Jahreszeit geht der Garten in den Winterschlaf - und es wird höchste Zeit sich wieder mehr um seine Zimmerpflanzen zu kümmern. Zu den beliebtesten gehören Orchideen. Damit sie immer wieder blühen, brauchen sie aber die richtige Pflege.

Das A und O ist dabei die richtige Bewässerung. Denn stauende Nässe mögen Orchideen gar nicht. Man sollte deshalb eine Drainageschicht, beispielsweise aus Styropor, in den Topf legen, raten die Experten der Zeitschrift "Mein schöner Garten" auf ihrem Onlineportal.

Meist reicht es, wenn man Orchideen ein Mal pro Woche gießt. Ist die Pflanze aber in voller Blüte, sollte man sie zweimal in der Woche wässern. Steht die Orchidee an einem kühlen Standort, also bei einer Temperatur unter 20 Grad, oder befindet sie sich in der Ruhephase, reicht es dagegen, sie alle zwei Wochen zu gießen.

Man sollte dazu stets zimmerwarmes und kalkarmes Wasser verwenden. Ob die Pflanze gegossen werden muss, erkennt man laut den Experten, wenn sich der Topf beim Anheben leicht anfühlt - denn dann ist das Substrat trocken.