Tomaten sind eigenwillig, wenn es um die Pflege geht. Am besten werden die Pflanzen morgens gegossen – und zwar am besten ohne dass die Blätter dabei nass werden, empfiehlt die Gartenexpertin Svenja Schwedtke. Wichtig ist zudem, die Tomaten regelmäßig und durchdringend zu gießen – an heißen Sommertagen täglich. Gießt man unregelmäßig, besteht die Gefahr, dass die Früchte leicht aufplatzen, so Schwedtke. Einmal die Woche sollte man die Tomaten außerdem düngen. Werden die Blätter zwischen den Blattadern gelb, zeigt das einen Magnesiummangel. Dann kann man zum Gießwasser 25 Gramm Magnesiumsulfat pro Liter geben. Die Anwendung zwei bis dreimal etwa alle zwei Wochen wiederholen. Mindestens einmal pro Woche sollte man Tomaten ausgeizen, also die Triebe in den Blattachseln ausknipsen. Das fördert den Fruchtansatz. (tmn/dpa)