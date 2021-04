Von Nina Kugler und Constanze Werry

Wer viel zu Hause ist, macht mehr Dreck. Und man sieht ihn natürlich auch häufiger. Neben dem normalen Wochenputz lohnt es sich daher gerade zum Frühjahr mal das Große und Ganze anzugehen – den Frühjahrsputz. Die Wollmäuse unter der Heizung müssen weg, die Staubschicht auf dem Schrank, die Fusseln hinterm Sofa.

Warum macht man eigentlich Frühjahrsputz und nicht Herbstputz? "Früher wurde der Frühjahrsputz traditionell immer am Ende der Heizperiode gehalten, als man noch mit Kohlen oder mit Holz geheizt hat, und es dann eben auch entsprechend rußig und staubig gewesen ist in der Wohnung", erklärt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel.

Der Grund ist nach wie vor gut: Wer Öfen beheizt, bemerkt im Winter dickere Staubschichten im Raum. Aber wir alle halten uns in dieser Jahreszeit auch mehr zu Hause auf und lüften weniger – die Partikel können sich gut aus der Luft auf den Oberflächen absetzen.

Also ran an Schränke und Flächen, die man beim wöchentlichen Putzen vernachlässigt. "Man kann zum Beispiel auf dem Schrank Staub wischen, man kann seinen Kühlschrank ausputzen, und natürlich gehört das Fensterputzen dazu", sagt Rita Schilke, Aufräumcoach und Buchautorin. "Das Sofa oder Bett vorziehen, und dort mal richtig sauber machen", nennt Glassl weitere Beispiele.

Wie motiviere ich mich?Motivation – ein gutes Stichwort, wenn es um lästige Hausarbeit geht. Putzmuffeln rät Glassl, den Hausputz zur fröhlichen Freizeitbeschäftigung für die ganze Familie zu machen. Nach dem Motto: Geteiltes Leid ist halbes Leid. "Wenn alle mitmachen, kann das ja vielleicht sogar Spaß machen. Zum Beispiel beim Ausmisten, wenn man alte Sachen wiederfindet", so der Putzexperte.

Aufräumcoach Schilke vergleicht Putzen mit Sport: "Zuerst muss man sich motivieren und dazu zwingen. Aber wenn es dann erledigt ist, fühlt man sich gleich viel besser." Und man möchte mehr davon.

Worauf sollte man achten?"Man sollte sich nicht zu viel auf einmal vornehmen", empfiehlt Schilke. Besser sei es, sich Zimmer für Zimmer oder Schublade für Schublade vorzuarbeiten. "Wenn man sich kleine Schritte vornimmt und sich sagt: "Heute mache ich nur eine Schublade sauber", dann hat man schnell ein Erfolgsgefühl. Und dieses Gefühl ermuntert einen dann am nächsten Tag weiterzumachen."

Wer aber wirklich gar keine Lust hat, sollte das Putzen in die Freizeitgestaltung einbetten. "Wenn ich telefoniere, kann ich ja zum Beispiel über Kopfhörer telefonieren. Und gleichzeitig mein Waschbecken putzen", lautet Schilkes Tipp.

Was gehört alles zum Frühjahrsputz?"Beim Frühjahrsputz kommen die Flächen dran, die man sonst vernachlässigt", sagt Glassl. Dazu gehören unter anderem Regalbretter – auch im Schrank – und auch auf den Schränken ist mindestens Staubwischen angesagt. Außerdem können Möbelstücke nach vorne gerückt werden, um auch mal dahinter sauber zu machen und typischerweise Spinnweben, in denen sich Staub verfangen hat, zu entfernen. Außerdem kann man den Gardinen eine Wäsche gönnen und Lichtschalter sowie Türklinken abwaschen. Und auch der Blick auf die Lampen lohnt sich – insbesondere in der Küche.

Daneben können das Winterende und der Beginn des Frühlings ein guter Anlass sein, seine Wintersachen zu waschen oder in die Reinigung zu bringen und bis zur nächsten Saison wegzupacken. "Dann sind sie im nächsten Jahr vor der ersten Benutzung schön sauber", so Schilke. Gleiches gilt für die Winter-Bettwäsche: Decken und Kopfkissen vor dem Einmotten waschen oder reinigen lassen.

Wie mache ich mir das Putzen leichter? Vor dem Putzen empfiehlt es sich Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, aus dem Weg zu räumen oder vielleicht sogar gleich zu entsorgen. Das ist naheliegend, wird aber oft nicht gemacht.

Und üblicherweise wird grundsätzlich von oben nach unten geputzt: Erst werden die Schränke abgestaubt und gegebenenfalls sogar abgewaschen, erst danach ist der Boden dran. Beim Wischen oder Staubsaugen des Bodens gilt: Hinten im Zimmer beginnen und zur Tür vorarbeiten.