Von Katja Fischer

Bietigheim-Bissingen (dpa/tmn) - Kratzen im Hals, Hustenreiz, trockene Augen – all das kann die Folge von zu trockener Raumluft sein. Besonders im Winter klagen viele Menschen über gesundheitliche Probleme. «Beim Heizen sinkt die Feuchtigkeit in den Innenräumen», erklärt Claus Händel vom Fachverband Gebäude-Klima in Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg). «Zusätzliches Lüften hilft da wenig, denn das führt, vor allem bei sehr niedrigen Außentemperaturen, zu einer weiteren Abnahme der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum.»

Angenehm und gut für die Gesundheit ist eine Raumluftfeuchte zwischen 40 und 50 Prozent. «Liegt sie darunter, reagiert der Körper mit trockenen Schleimhäuten, die ihn anfällig für Grippeviren und Erkältungskrankheiten machen.» Besonders für empfindliche Menschen kann ein Luftbefeuchter ein Ausweg sein.

Es gibt verschiedene Modelle: Luftwäscher, Verdunster, Ultraschall- und Dampfluftbefeuchter oder Trommelverdunster. «Der Markt ist relativ unübersichtlich, auch schwarze Schafe sind dabei», sagt Händel. Wer sich ein Gerät anschafft, sollte besonders auf Qualität achten. Dazu gehört, dass es die Feuchtigkeit nicht nur erhöht, sondern überwacht. «Gute Geräte zeigen die aktuelle Luftfeuchtigkeit an und schalten ab, wenn die optimale Raumluftfeuchte erreicht ist.»

Im Wesentlichen haben sich zwei Technologien durchgesetzt: Luftwäscher und Dampfbefeuchter. «Luftwäscher versprühen einen feinen Luftnebel, der im Raum oder im Gerät verdunstet und ihn so befeuchtet», erklärt der Fachmann. Allerdings benötigen sie besonders viel Pflege, sie sollten etwa nach jeder Füllung des Wassertanks gereinigt werden. «Sonst besteht die Gefahr, dass sich Keime und Schmutz im Raum verteilen.» Dieses Hygieneproblem haben Dampfbefeuchter nicht. Sie funktionieren wie Wasserkocher und erhitzen das Wasser, das dann im Raum verdampft.

Ob ein Luftbefeuchter in der Wohnung Sinn macht, lässt sich durch regelmäßige Messung der Luftfeuchte feststellen, mit einem Hygrometer. «Die Raumluftfeuchte variiert im Wechsel der Jahreszeiten», erklärt Händel. «In der Übergangszeit von Oktober bis November sowie Februar bis März ist sie meist noch hoch, während sie in der kalten Phase von Dezember bis Januar sehr niedrig sein kann.»

Luftbefeuchter braucht man also nicht durchgängig. «Im Allgemeinen sind die Wohnungen eher zu feucht als zu trocken, weil meist bei Heizbetrieb zu wenig gelüftet wird», sagt der Experte. Besonders wenn sich viele Menschen darin aufhalten, die kochen, waschen, duschen, sich bewegen. «Luftbefeuchter sind eigentlich nur an sehr kalten Wintertagen notwendig.» Es ist so ähnlich wie mit der Klimaanlage im Sommer. «Die wird ja meist auch nur angeschaltet, wenn die Temperaturen besonders hoch sind.»

Mancher gibt sich mit der feuchten Luft allein nicht zufrieden und setzt ihr noch Duftstoffe zu - mit Hilfe von Ölen, Sprays, Kerzen, Holzstäbchen oder Duftlampen. Oft handelt es sich dabei um ätherische Öle, aber auch synthetische Stoffe werden zu Dufterzeugnissen verarbeitet. «Wenn sie sich in dezenter Dosierung im Raum befinden, wird das von vielen Menschen als angenehm empfunden, als eine Art Parfüm für die Wohnung», erklärt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. In der Tat sind sie auch nur Kosmetik. Die Luft wird durch sie weder trockener noch feuchter, wärmer oder kälter. Sie riecht nur anders.

«Aus unserer Sicht ist der Einsatz von Duftstoffen nicht empfehlenswert», sagt Silvia Pleschka vom Deutschen Allergie- und Asthmabund. Denn die Annahme, dass mit der Beduftung das Raumklima verbessert wird, sei falsch. «Im Gegenteil. Damit werden zusätzliche Chemikalien an die Raumluft abgegeben, deren gesundheitliche Risiken nicht bekannt sind», sagt Pleschka. Das sei insbesondere für viele Allergiker, Asthmatiker und empfindliche Personen problematisch und könne zu gesundheitlichen Beschwerden führen.

Auch Claus Händel sieht Duftstoffe bei den Luftbefeuchtern kritisch: «In Luftwäschern verbietet es sich ohnehin. Bei Dampfbefeuchtern ist es zwar möglich, ich rate jedoch davon ab, weil die Duftstoffe gefährlich für Allergiker sein könnten.» Kopfschmerzen, Hustenreiz oder auch Kreislaufstörungen sind Hinweise auf eine Unverträglichkeit. «Wer so etwas bei sich oder Familienmitgliedern und Besuchern beobachtet, sollte generell auf Beduftung verzichten», betont Pleschka. Besonders bei Kindern sei Vorsicht geboten.

«Personen, die keine gesundheitlichen Beschwerden auf Raumbeduftung zeigen und sich damit wohlfühlen, können durchaus die Beduftung genießen», ergänzt Pleschka. Sie empfiehlt einen kurzzeitigen und bewussten Einsatz. Und wenn Raumdüfte verwendet werden, sollte vorher für frische Luft gesorgt werden. Sonst überlagern die Düfte die abgestandene Luft in der Wohnung. Das frische Aroma von Limonen oder Lavendel suggeriert eine Reinheit, die eigentlich nicht gegeben ist.

Pleschka rät, auch zwischendurch immer mal zu lüften. «Keine Angst, der Duft verfliegt dabei nicht so schnell. Der sitzt noch lange in den Polstermöbeln, auf den Tapeten und in den Teppichen.» So sieht das auch der Industrieexperte: «Auf den meisten Verpackungen wird darauf hingewiesen, dass Raumdüfte kein Ersatz für gute Haushaltshygiene sind», stellt Bernd Glassl klar. Sie sind nicht dazu gedacht, schlechte Gerüche dauerhaft zu überdecken.