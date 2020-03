csw/tmn. Eine Zeit lang auf Nahrungs-, Genussmittel oder andere Dinge zu verzichten – also zu fasten – kann die Zufriedenheit steigern. Das ist erwiesen. Denn genau genommen verlieren wir nichts, wir gewinnen etwas. Das kann ein besseres Körpergefühl sein, genauso wie mehr Zeit für die Familie. Hier ein paar Anregungen und Tipps rund um modernes Fasten, das sich im Alltag leicht umsetzen lässt.

Der Anfang ist das Schwierigste

Das gilt für das Handyfasten – wobei man sich eine Auszeit vom Smartphone selbst oder beispielsweise sozialen Medien nimmt –, genauso wie für den Verzicht auf Süßigkeiten, Fleisch oder das Heilfasten nach Otto Buchinger, bei dem auf feste Nahrung verzichtet wird. "Das Hirn mag keine Veränderungen, deshalb ist das Anfangen beim Fasten das Schwierigste", sagt der Motivationstrainer Steffen Kirchner. "Der wichtigste Tipp ist, nachsichtig mit sich selbst zu sein", rät Kirchner. "Es geht beim Fasten nicht ums Durchhalten, sondern ums Anfangen. Und im Zweifelsfall gibt es dann halt mehrere Anfänge."

Fasten im Alltag

Nicht jeder hat das Verlangen, Zeit oder Muße, sich mehrere Tage oder sogar Wochen für eine Fastenkur aus dem Alltag zurückzuziehen. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, um den Fastenaspekt in den Alltag einzubauen.

> Abendliches Fasten kann sinnvoll sein:Essen nach 18 Uhr ist nicht automatisch schlecht – und macht auch nicht unbedingt dick. Trotzdem kann es sinnvoll sein, abends mit der Futterei aufzuhören. "Das ist immer eine Frage der Gesamt-Energiebilanz", sagt Silke Restemeyer von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Denn wer ohnehin ständig oder zu viel isst, findet abends oft kein Ende. Da gibt es nach dem Abendessen gerne mal noch Chips und Schokolade auf dem Sofa.

Eine generelle Regel wie "Nicht nach 18 Uhr essen!" kann dann helfen, die Energiezufuhr zu bremsen. So bekommt der Stoffwechsel eine dringend nötige Essenspause. Grundsätzlich spricht aber nichts gegen ein großes und warmes Abendessen, gerade wenn es mittags zum Beispiel nur ein Brötchen gab. "Das ist immer eine Frage der individuellen Vorlieben", sagt Restemeyer.

> Fastenpausen machen: Gut praktikabel ist, sich auf zwei bis drei feste Mahlzeiten am Tag zu konzentrieren und dazwischen vier bis fünf Stunden eine Fastenpause einzulegen, in denen Snacks und gesüßte Getränke tabu sind.

> Süßes weglassen: Alternativ kann man während seiner persönlichen Fastenzeit auch essen wie bisher, dafür verschwinden Süßigkeiten und andere Naschereien aus dem Alltag. Oder man verzichtet eine Zeit lang auf raffinierten Zucker.

> Soziale Medien mal außen vor lassen: Stars und Sternchen machen es regelmäßig vor und verabschieden sich für einige Zeit aus den sozialen Medien. Im regulären Alltag komplett auf das Smartphone zu verzichten ist kaum umsetzbar. Da aber soziale Medien nachgewiesenermaßen einen nicht unerheblichen sozialen Druck und Stress verursachen, kann es zur Reinigung von Geist und Seele beitragen, einfach mal für mindestens zehn Tage auf Whatsapp, Instagram und Co. zu verzichten.

So wird das Durchhalten leichter

Das Wichtigste ist die Motivation. Für den Umgang mit Rückschlägen und Durststrecken kennt Mentaltrainer Kirchner mehrere Strategien. Erstens den Plan B – Probleme also gleich von Anfang an einzuplanen und Antworten parat zu haben. Zweitens Mitstreiter in Familie oder Freundeskreis, die mitfasten, ohne dass sie unbedingt auf das Gleiche verzichten müssen. "Das Gefühl, nicht alleine zu sein, erhöht die Motivation."

Und drittens spielt das Fastenziel eine entscheidende Rolle: Wichtig sei eine Hin-zu-Motivation, und keine reine Weg-von-Motivation – also ein klares Bild vom gewünschten Endergebnis. "Die Frage ist: Was ist die Emotion, die ich am Ende haben will?", erklärt Kirchner. Denn beim Smartphone-Fasten gehe es ja eigentlich nicht darum, weniger am Handy zu hängen – sondern zum Beispiel darum, mehr Zeit für die Familie zu haben.