csw/tmn. Warum wir Menschen schlafen müssen, daran wird immer noch geforscht. Dass wir schlafen müssen, steht jedoch außer Frage. Aber wie viele Stunden pro Nacht? Und was tun, wenn sich der ersehnte Schlaf nicht einstellen will?

Wie viel Schlaf ist genug? Das ist eine Typ-frage. Nicht jeder braucht gleichermaßen viel Nachtruhe, sagt Schlafforscher Hans-Günter Weeß. "Bei Einstein waren es wohl zehn Stunden, bei Napoleon eher drei." Die sieben oder acht Stunden, die oft als Empfehlung genannt werden, seien nur ein Durchschnittswert, so der Psychologe, der auch Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin ist. Wie viel Schlaf genug ist, muss jeder für sich selbst herausfinden: Wer morgens jedes Mal vom Wecker aus dem Tiefschlaf gerissen wird, sollte vermutlich früher ins Bett gehen. "Das ist ein Hinweis darauf, dass das Schlafbedürfnis noch nicht erfüllt ist."

Was hilft beim Einschlafen? Das klassische Schäfchenzählen ist gar nicht schlecht. Es ist monoton und gleichmäßig - das wirkt entspannend. Alternativ kann man auch immer wieder in ruhiger Gleichmäßigkeit bis sieben zählen und dann wieder von vorne anfangen - so lange, bis einem die Augen zufallen.

Auch Lesen kann beim Abschalten helfen. Das Buch sollte emotional wenig aufwühlend und vielleicht sogar ein bisschen langweilig sein. Gelesen wird am besten außerhalb des Bettes. Ins Bett geht man erst dann, wenn sich die ersten deutlichen Signale von Müdigkeit einstellen.

Auch hilfreich: Sich einen Ort vorzustellen - egal ob es ihn wirklich gibt oder ob er der Fantasie entspringt - an dem man sich rundum wohl, sicher und geborgen fühlt. Nur Sie können ihn betreten! Ruhig bis ins Detail ausgestalten, bis alles stimmt und Sie alles genau wahrnehmen. Was ist zu sehen, was zu hören oder zu riechen? Wie fühlt sich die Temperatur an? Man kann üben, immer wieder an diesen sicheren Ort zurückzukehren - am besten verbunden mit einer bestimmten kleinen Geste. Führt man diese immer zum Einstieg aus, gelingt es mit der Zeit immer schneller und leichter an den sicheren Ort zurückzukehren.

Was tun, wenn ich nicht einschlafen kann? Eins vorweg: Schlaf lässt sich nicht erzwingen. Wer aber nachmittags regelmäßig ein Nickerchen macht, sollte diese Angewohnheit überdenken, wenn er immer wieder abends nicht in den Schlaf findet. Ein gewisser Schlafdruck ist wichtig. Dieser lässt sich erhöhen, wenn man auf Nickerchen verzichtet. Und wer nachts zwischendurch aufwacht, sollte den Blick auf den Wecker vermeiden. Am besten steht er mit der Anzeige zur Wand.

Was hilft gegen das nächtliche Gedankenkarussell? Kaum sind wir im Bett zur Ruhe gekommen, geht es los: das Karussell der Gedanken. Wie kriege ich all diese Aufgaben im Job unter einen Hut? Und was schenke ich meiner Mutter zu ihrem Geburtstag? Hält einen das Grübeln häufiger vom Schlafen ab, kann man versuchen, es auf einen früheren Zeitpunkt zu verlegen. Wer sich tagsüber immer wieder ein paar Minuten Zeit zum Nachdenken nimmt, bearbeitet die Gedanken bestenfalls schon vor dem Schlafengehen. Für den Fall, dass die Gedanken nachts dennoch kreisen, hilft eine To-do-Liste auf dem Nachttisch. Einfach schnell aufschreiben, was erledigt werden muss - dann ist es erst mal aus dem Kopf.

Kommen die Gedanken trotz aller Bemühungen nicht zur Ruhe, ist es wichtig, das Schlafzimmer zu verlassen, rät Weeß. Haus- oder Schreibtischarbeit ist nachts allerdings tabu. "Man sollte auf keinen Fall etwas Aktivierendes machen", empfiehlt Weeß. Gedämpftes Licht und entspannte Musik sind hingegen erlaubt. Kommt die Müdigkeit, darf man zurück ins Bett.

Wie kann man bei Hitze besser schlafen? Weeß rät, vor dem Schlafengehen lauwarm zu duschen. Duscht man kalt, ziehen sich die Poren zusammen, so kann die Haut Wärme schlechter abgeben.

Nachtwäsche aus Baumwolle, Leinen oder Seide (keine Synthetik!) können Hitzegeplagte zwei Stunden vor dem Schlafengehen in den Kühlschrank legen und direkt vor dem Zubettgehen anziehen. Nackt schlafen sei eher ungünstig, sagt Weeß - vor allem bei offenem Fenster. Streift Luft über die verschwitzte Haut, drohen unter anderem Verspannungen.