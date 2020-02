Einmal schnäuzen und ab damit in den Müll: Papiertaschentücher sind Wegwerfware. Foto: dpa

Von Constanze Werry

Der Umweltschutz macht auch vor Schnupfengeplagten nicht halt. Da kann man sich schon mal die Frage stellen: Sind Stofftaschentücher nicht ökologischer als Papiertaschentücher? Aber was ist mit der Hygiene? Diese und andere Fragen rund um Schnupfen beantworten wir hier.

Sind Stofftaschentücher besser für die Umwelt als Papiertaschentücher? Die meisten Stofftaschentücher bestehen aus Baumwolle. Auf den ersten Blick sei die Herstellung eines einzigen Tuchs aus Baumwolle und selbst Bio-Baumwolle wesentlich umweltschädlicher als bei einem Tuch aus Papier oder Recyclingpapier, hat Sarah Lettmann für den Blog "Minimalwaste" ausgerechnet. Beim Vergleich spielen vor allem Kohlendioxid, Wasserverbrauch und Energiebedarf eine Rolle.

Insbesondere was den Wasserverbrauch angeht, sind die Zahlen bei Baumwolle erst mal ernüchternd. Für nur ein Kilo davon werden zwischen 10.000 und 20.000 Liter Wasser benötigt. Und auch die Kohlendioxid-Emissionen haben es in sich. Das liegt vor allem an den langen Liefer- und Transportwegen.

Aber: Stofftaschentücher aus Baumwolle sind eine gute Sache – zumindest wenn sie etliche Jahre in Gebrauch sind. Das gilt selbst unter der Berücksichtigung, dass Stofftaschentücher regelmäßig gewaschen werden müssen. Ähnlich wie bei Stofftaschen für den Einkauf zeigen sich die positiven Effekte erst nach einigen Jahren. Wer noch Stofftaschentücher von den Großeltern ergattert, sammelt in Sachen Umweltschutz vorzeitig Pluspunkte.

Das Fazit lautet: Es ist wie so oft bei Einweg gegen Mehrweg. Bei Einwegware erscheint die Bilanz zunächst positiver. Doch auf lange Sicht lohnt sich das Wiederverwenden.

Was ist mit Stoff- und Papiertaschentüchern aus hygienischer Sicht? "Aus hygienischer Sicht halte ich Stofftaschentücher nicht für sinnvoll", sagt Dr. Michael Deeg vom Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. "Unter anderem werden Papiertaschentücher am besten nach dem Benutzen gleich entsorgt und nicht feucht in die Hosentasche gesteckt, wo die Keime beste Bedingungen finden."

Damit Keime in Stofftaschentüchern keine Chance haben, sollten sie mit mindestens 60 Grad gewaschen werden. Und wer denkt, das Bügeln von Taschentüchern wäre spießig, der irrt sich. Denn aus hygienischer Sicht ist Bügeln durchaus sinnvoll.

Unter dem Aspekt Hygiene sind Taschentücher aus Recyclingpapier ein vertretbarer Kompromiss. Das Umweltbundesamt empfiehlt, beim Kauf auf das Logo des Blauen Engel zu achten. Dieser steht in diesem Fall nämlich für 100 Prozent Recyclingmaterial im Produkt. Außerdem werden keine gefährlichen Chemikalien eingesetzt.

Hochziehen oder schnäuzen?Ganz ohne Taschentücher kommt man beim Hochziehen der Nase aus. Aber ist das wirklich besser als in ein Taschentuch zu schnäuzen? Diese Legende hält sich hartnäckig. "Ausschnäuzen ist auf jeden Fall die bessere Option", sagt Deeg. Er erklärt: "Beim Hochziehen bleiben meistens Rückstände in der Nase zurück, die verkleben können." Deshalb sei das Putzen der Nase mit einem Taschentuch besser.

Allerdings komme es auch auf das richtige Schnäuzen an. Das heißt: Ein Nasenloch immer zuhalten und nicht zu viel Druck aufbauen. Sonst können die Schleimhäute leiden und Sekret kann unter Umständen in die Eustachische Röhre oder die Nebenhöhlen gelangen.

Kann man sich über Taschentücher noch mal mit seinen eigenen Keimen anstecken? "Nicht wirklich – das ist unwahrscheinlich und eher ein Thema für Dritte", so Deeg.

Ist die Anwendung von abschwellenden Nasensprays sinnvoll? Abschwellende Nasensprays aus der Apotheke sollten nicht länger als eine Woche am Stück genommen werden, da sich sonst der Effekt umkehren kann. "Trotzdem sind abschwellende Nasensprays sinnvoll", erläutert Deeg. "Denn bei geschwollenen Schleimhäuten kann das Sekret nicht oder nur schlecht abfließen. Dadurch kann es leichter ins Mittelohr oder die Nebenhöhlen gelangen."

Was ist von Nasenduschen zu halten?Die einen schwören bei Schnupfen darauf, die anderen halten die Anwendung für Humbug. Auf jeden Fall seien Nasenduschen eigentlich nicht für den Einsatz bei akuten Infekten gedacht, wie der HNO-Experte erläutert. "Ihre eigentlichen Einsatzgebiete sind eher chronisch trockene Schleimhäute, nach Operationen oder bei Polypen." In diesen Bereichen sei die Anwendung aber auf jeden Fall sinnvoll.