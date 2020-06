Von Angelika Mayr

Sommer, Sonne – Sonnenbrand. Wer nicht aufpasst, verbrennt sich schnell mal die Haut. Besser also, man schützt sich. Aber wie? Fragen und Antworten im Überblick.

Was passiert bei einem Sonnenbrand? Ein Sonnenbrand ist nicht anderes als eine Entzündungsreaktion der Haut, bei der viele Zellen zugrunde gehen. Das Tückische: Man spürt ihn nicht sofort, wie der Hautarzt Heiko Grimme vom Hautzentrum am Kurpark in Stuttgart erklärt. "Erst nach sieben Stunden merkt man etwas, bei ungefähr 24 Stunden hat man den Höhepunkt erreicht."

Wann wird die Sonne zu viel?Auf eine Minutenangabe, ab wann ein Sonnenschutz nötig ist, möchte sich Grimme nicht festlegen. Dies sei abhängig von der Jahres- und Tageszeit, vom Breitengrad und davon, ob die Hornschicht der Haut durch den Sommer schon gebräunt ist. Auch bei Schnee und Wasser, die als Oberflächen die ultraviolette Strahlung (UV) der Sonne reflektieren, muss man sich eher einschmieren.

Außerdem spielt der Hauttyp eine Rolle: Wer eine helle Haut, blonde oder rote Haare und Sommersprossen habe, müsse sich immer eincremen, sagt Grimme. Meist bekommt man ohne Schutz nach 10 bis 60 Minuten einen Sonnenbrand – auch in Deutschland.

Hintergrund Lichtempfindlich durch Tabletten (dpa). Bestimmte Entwässerungstabletten gegen Bluthochdruck können die Haut lichtempfindlicher machen. Ohne Schutz könne man dann möglicherweise leichter einen Sonnenbrand bekommen, warnen Experten. Konkret betrifft das Präparate mit dem Wirkstoff Hydrochlorothiazid. Wer diese Mittel einnimmt, sollte vorsorgen [+] Lesen Sie mehr Lichtempfindlich durch Tabletten (dpa). Bestimmte Entwässerungstabletten gegen Bluthochdruck können die Haut lichtempfindlicher machen. Ohne Schutz könne man dann möglicherweise leichter einen Sonnenbrand bekommen, warnen Experten. Konkret betrifft das Präparate mit dem Wirkstoff Hydrochlorothiazid. Wer diese Mittel einnimmt, sollte vorsorgen und beispielsweise die Mittagssonne meiden, lichtdichte Kleidung tragen und ausreichend Sonnencreme auftragen . Zudem gilt die Faustregel: Je kürzer man sich in der Sonne aufhält und je geringer die Wirkstoffdosis ist, desto geringer ist auch das Risiko. Es empfiehlt sich zudem, bei der Einnahme solcher Blutdrucksenker regelmäßig zu Hautkrebs-Screenings zu gehen. Auch andere Medikamente können die Haut lichtempfindlicher machen. Dazu gehören zum Beispiel bestimmte Antidepressiva, Antibiotika, Epilepsie-Mittel sowie Herz-Kreislauf-Medikamente.

[-] Weniger anzeigen

Wie war das mit dem Lichtschutzfaktor noch mal? Grimme empfiehlt bei der Sonnencreme eher Lichtschutzfaktor 50 statt 15. Er erläutert: "50 bedeutet, dass es mit dieser Creme 50 Mal so lange dauert, bis man einen Sonnenbrand kriegt wie ohne." Allerdings wird dieser Wert unter Laborbedingungen ermittelt, deshalb sollte man rund ein Drittel abziehen. Die Haut eines Mitteleuropäers hat eine Eigenschutzzeit von etwa 20 Minuten.

Wie viel Sonnencreme muss es sein? Für eine entsprechend lange Schutzwirkung muss genug Sonnencreme auf die Haut. Doch viele Menschen tragen zu wenig auf, wie Hautarzt Heiko Grimme sagt. "Die Regel lautet: Für den Körper drei Esslöffel, für das Gesicht einen Teelöffel." Nur mit dieser Menge erreiche man auch den angegebenen Lichtschutzfaktor. Trägt man weniger auf, reduziert sich der Schutz.

Worauf sollte man beim Kauf achten? Die Sonnencreme sollte vor UV-A- und UV-B-Strahlen schützen, rät Ursula Sellerberg, Sprecherin der Bundesapothekerkammer. Generell lassen sich bei den Inhaltsstoffen chemische und physikalische UV-Filter unterscheiden.

Chemische Filterstoffe sind organische Moleküle, die in die Haut einziehen und dort die kurzwellige, energiereiche UV-Strahlung in Wärme umwandeln. Physikalische Filter wie Titandioxid oder Zinkoxid dringen nicht in die Haut ein. Sie schwächen die UV-Strahlen durch Streuung und Reflexion ab. Sonnenschutzmittel enthalten laut Bundesinstitut für Risikobewertung oft beide Filtertypen.

Welche Form des Sonnenschutzes man wählt, "ist eine Frage der persönlichen Präferenz", so Sellerberg. Cremes und Lotionen enthalten Fette. Einerseits pflegt das die Haut, kann sich aber bei fettiger Haut leicht schmierig anfühlen. Sprays hinterlassen ein trockeneres Hautgefühl, man muss sie aber "dick" genug auftragen.

Wer im Sommer zu Hautunreinheiten neigt, kann auf fettfreie Gele ausweichen. Will man im See oder Meer baden, sollte man zudem auf Wasserfestigkeit achten – doch selbst wenn die Creme oder das Spray dies angeben, gilt: Nach dem Schwimmen habe man weniger Schutz und müsse nachcremen, wie Hautarzt Grimme sagt.

Spielt das Haltbarkeitsdatum von Sonnencreme eine Rolle? Ob der Sonnenschutz noch über das Ablaufdatum hinaus einsetzbar ist, wurde bislang kaum erforscht. "Ich selbst nehme die Creme noch maximal in der nächsten Saison", sagt Hautarzt Grimme. Wie lange eine Creme haltbar ist, gibt die sogenannte Aufbrauchfrist auf der Packung an. Steht dort zum Beispiel "12 M", sollte man sie nach dem Öffnen spätestens binnen zwölf Monaten aufgebraucht haben. Manchmal ist statt der Aufbrauchfrist ein Haltbarkeitsdatum aufgedruckt.